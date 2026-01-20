Son Dakika: ABD Yüksek Mahkeme Tarife Kararı – BTC 90 Bin Doları Kaybetti

Gerilim yüksek ve belirsizlik son zamanlarda hiç olmadığı kadar artmış durumda. Kripto para yatırımcıları haklı olarak tedirgin. BTC fiyatı 90 bin dolar seviyesine gerilerken ABD tahvillerinin müttefikleri tarafından satılma ihtimaline Japonya’daki tahvil dalgalanması da eklendi. Tüm bu gelişmelerin ortasında Yüksek Mahkeme’nin tarife kararı heyecanla bekleniyordu.

ABD Yüksek Mahkeme Tarife Kararı

2 haftadır gelmeyen tarife kararının Beyaz Saray açıklamalarına göre bugün gelmesi bekleniyordu. ABD ile AB arasındaki gerilim arttı. Fransa ABD-AB ticaret anlaşmasının askıya alınması fikrini desteklediklerini açıkladı. Macron ise dakikalar önce Davos’ta Trump ile görüşmeyeceğini açıkladı. ABD Ticaret Bakanı birkaç dakika önce yaptığı açıklamada “AB ile ABD arasındaki ticaret açığı 2025 Çin açığını geride bırakabilir” diyerek tehditkar dille konuştu. İngiltere aynı dakikalarda “AB ile gümrük birliğine katılmak gündemimizde değil” şeklinde açıklama yaptı.

Bu kaosun ortasında 18:00’da Yüksek Mahkeme’nin tarife kararını açıklaması bekleniyordu ve açıklama saatine dakikalar kala BTC günlük dibini 90.272 dolara kadar çekti.

Yüksek Mahkeme tarifelerle ilgili kararını bu hafta da açıklamadı ve artan belirsizlik nedeniyle BTC 90 bin doların altına indi. Beyaz Saray Ocak ayı bitmeden kararının açıklanacağını söyledi önümüzdeki hafta artık kararı görmeliyiz.

Fakat bugün açıklanmayan karar birçok uzmana göre ancak 1 ay sonra gelebilecek. Mahkeme dört haftalık ara vermeye hazır ve karar verme konusundaki geleneksel prosedürlerine göre, gümrük vergileriyle ilgili kararın verilebileceği en yakın tarih 20 Şubat.