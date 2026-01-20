Kripto Para

20 Ocak Takvimi: Gündem Yoğun, Kripto Paralar Hareketli

Özet

  • Macron devam eden açıklamalarında “2 seçenek var. Ya sessiz kalacağız ya da ABD’nin dayatmalarını kabul edeceğiz. Bu kabul edilemez” diyerek Grönland geriliminin devam edeceğini ima etti.
  • Polymarket'te 1 Şubat veya öncesinde AB’ye Grönland nedeniyle ABD’nin gümrük vergisi uygulama ihtimalini %37 olarak gösteriyor.
  • 18:00 ile 18:30 arasında Yüksek Mahkeme’nin tarife kararını açıklaması bekleniyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Davos başladı, Trump Grönland için baskı kurmaya devam ediyor ve gerilim artarken kripto paralar düşüyor. 20 Ocak kripto paralar için zorlayıcı olmaya devam ediyor. Macron dakikalar önce yaptığı açıklamalarda “kuralsız bir dünyaya geçiyoruz” dedi. Bugün birçok önemli gelişme kripto paralarda dalgalanmanın devamına neden olacak.

İçindekiler
1 Kripto Paralar Hareketli
2 Kripto Para Takvimi

Kripto Paralar Hareketli

Macron devam eden açıklamalarında “2 seçenek var. Ya sessiz kalacağız ya da ABD’nin dayatmalarını kabul edeceğiz. Bu kabul edilemez” diyerek Grönland geriliminin devam edeceğini ima etti.

Japonya’da da işler karıştı. Hazine tahvilleri, Japon devlet tahvillerindeki keskin satışların ardından düşüş yaşarken dolar hem Grönland hem de gümrük tarifeleriyle ilgili gelişmeler nedeniyle zayıfladı. 10 yıllık Hazine tahvili faizi yedi baz puan artışla %4,29’a yükselirken, 30 yıllık tahvil faizi yaklaşık 10 baz puan artışla %4,94’e çıktı ve Eylül başından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Polymarket’te 1 Şubat veya öncesinde AB’ye Grönland nedeniyle ABD’nin gümrük vergisi uygulama ihtimalini %37 olarak gösteriyor. Tahmin piyasalarında “Trump 2027’den önce Grönland’ı satın alacak mı?” gibi kampanyalar da var buna yatırımcılar %20 ihtimal veriyor. Grönland’ın bir kısmının Trump tarafından satın alınma ihtimaliyse %25.

Macron devam eden açıklamalarında Davos’ta Trump ile görüşme planı olmadığını açıklayarak Trump’ın paylaştığı özel mesajlarını boşa düşürmeye çalıştı. AB ile ABD arasındaki gerilim geçen seneki tarifelerden bugüne en şiddetli noktasında.

Kripto Para Takvimi

18:00 ile 18:30 arasında Yüksek Mahkeme’nin tarife kararını açıklaması bekleniyor. 2 haftadır ertelenen tarifelerin bugün açıklanma ihtimali yüksek. 21:00’da Beyaz Saray Basın Sözcüsü Leavitt açıklamalarda bulunacak. 23:00’da Trump’ın imza töreninde açıklama yapması bekleniyor. Ayrıca ilerleyen saatlerde Netflix kazanç raporu yayınlanacak.

ABD Hazine Bakanı Bessent devam eden açıklamalarında şunları söyledi;

“ABD’ye karşı gerilimin tırmanmasına karşı itidal çağrısı yapıyorum. (Fed hakkında) Dört harika adayımız var, önümüzdeki hafta içinde bir açıklama yapılacağını tahmin ediyorum.

Trump’ın Grönland konusunda yaptığı tehdit, diğer ticaret anlaşmalarından çok farklı. Bu yıl ABD’de %4-5 arasında bir reel büyüme görebiliriz.

Avrupa, hazine tahvillerini elden çıkarmaktan bahsetmiyor. Avrupa hükümetlerinin ABD hazine tahvillerini elinde tutmaya devam edeceğinden eminim. ABD’nin NATO üyeliği “tartışılmaz”. Grönland’ın kontrolünü ele geçirmek, ABD’nin uzun vadeli hedefi olmuştur.

Powell’ın Cook’un duruşmasına katılması hata. Powell yönetiminde birçok Fed yetkilisi etik sorunlar yaşadı. Başkan, Batı Yarımküre’nin güvenliği konusunda güçlü bir görüşe sahip.

Japonya’nın ‘piyasayı sakinleştirmek’ için açıklamalar yapacağı kesin.

Yüksek mahkemenin başkanın imza attığı ekonomi politikasını iptal etmesi çok olası değil. Dün gece Çin’den He Lifeng ile görüştüm. Nadir toprak elementleri beklendiği gibi akıyor. ABD ekonomisi çok güçlü ve büyüme hızlanıyor. ABD, Çin’in Japonya’ya karşı aldığı önlemlerden etkilenmiyor

Kritik mineral bloğu oluşturmak için ışık hızında çalışıyoruz. Kritik mineraller için fiyat tabanı ve tavanı belirleyeceğiz. Kritik minerallerin rafine edilmesinde bağımsızlığın 18-24 ay içinde sağlanacağını düşünüyorum.”

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

20 Ocak: Piyasaları Grönland Sarstı Altın ve Gümüş Çıldırdı

Peter Brandt’ten Bitcoin İçin Sert Uyarı: Akılları Karıştıran Büyük Düzeltme Senaryosu

Altcoin’de Sert Oracle Krizi: Saniyeler İçinde Milyonlar Buhar Oldu

Grönland Krizi Bitcoin ETF’lerini Vurdu: 395 Milyon Dolar Kaçtı

Kripto Para Lisansı Alarmı: Sektör Ayağa Kalktı

15’i Birden Kaldırılacak: Binance’den Çeşitli Kripto Paralarda Kaldıraçlı İşlemlere Sert Fren

CZ: Bu Olay Kripto Paralar İçin Bullish Bir Gelişme

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı Son Dakika: Japonya Maliye Bakanı Konuşuyor “SAKİN OLUN!”
Bir Sonraki Yazı Son Dakika: ABD Yüksek Mahkeme Tarife Kararı – BTC 90 Bin Doları Kaybetti
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

80 Trilyon Dolarlık ABD Borsasına Sadece Bu Altcoin Köprü Kurabiliyor
CHAINLINK (LINK)
Son Dakika: ABD Yüksek Mahkeme Tarife Kararı – BTC 90 Bin Doları Kaybetti
Ekonomi

Lost your password?