20 Ocak Takvimi: Gündem Yoğun, Kripto Paralar Hareketli

Davos başladı, Trump Grönland için baskı kurmaya devam ediyor ve gerilim artarken kripto paralar düşüyor. 20 Ocak kripto paralar için zorlayıcı olmaya devam ediyor. Macron dakikalar önce yaptığı açıklamalarda “kuralsız bir dünyaya geçiyoruz” dedi. Bugün birçok önemli gelişme kripto paralarda dalgalanmanın devamına neden olacak.

Kripto Paralar Hareketli

Macron devam eden açıklamalarında “2 seçenek var. Ya sessiz kalacağız ya da ABD’nin dayatmalarını kabul edeceğiz. Bu kabul edilemez” diyerek Grönland geriliminin devam edeceğini ima etti.

Japonya’da da işler karıştı. Hazine tahvilleri, Japon devlet tahvillerindeki keskin satışların ardından düşüş yaşarken dolar hem Grönland hem de gümrük tarifeleriyle ilgili gelişmeler nedeniyle zayıfladı. 10 yıllık Hazine tahvili faizi yedi baz puan artışla %4,29’a yükselirken, 30 yıllık tahvil faizi yaklaşık 10 baz puan artışla %4,94’e çıktı ve Eylül başından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Polymarket’te 1 Şubat veya öncesinde AB’ye Grönland nedeniyle ABD’nin gümrük vergisi uygulama ihtimalini %37 olarak gösteriyor. Tahmin piyasalarında “Trump 2027’den önce Grönland’ı satın alacak mı?” gibi kampanyalar da var buna yatırımcılar %20 ihtimal veriyor. Grönland’ın bir kısmının Trump tarafından satın alınma ihtimaliyse %25.

Macron devam eden açıklamalarında Davos’ta Trump ile görüşme planı olmadığını açıklayarak Trump’ın paylaştığı özel mesajlarını boşa düşürmeye çalıştı. AB ile ABD arasındaki gerilim geçen seneki tarifelerden bugüne en şiddetli noktasında.

Kripto Para Takvimi

18:00 ile 18:30 arasında Yüksek Mahkeme’nin tarife kararını açıklaması bekleniyor. 2 haftadır ertelenen tarifelerin bugün açıklanma ihtimali yüksek. 21:00’da Beyaz Saray Basın Sözcüsü Leavitt açıklamalarda bulunacak. 23:00’da Trump’ın imza töreninde açıklama yapması bekleniyor. Ayrıca ilerleyen saatlerde Netflix kazanç raporu yayınlanacak.

ABD Hazine Bakanı Bessent devam eden açıklamalarında şunları söyledi;

“ABD’ye karşı gerilimin tırmanmasına karşı itidal çağrısı yapıyorum. (Fed hakkında) Dört harika adayımız var, önümüzdeki hafta içinde bir açıklama yapılacağını tahmin ediyorum. Trump’ın Grönland konusunda yaptığı tehdit, diğer ticaret anlaşmalarından çok farklı. Bu yıl ABD’de %4-5 arasında bir reel büyüme görebiliriz. Avrupa, hazine tahvillerini elden çıkarmaktan bahsetmiyor. Avrupa hükümetlerinin ABD hazine tahvillerini elinde tutmaya devam edeceğinden eminim. ABD’nin NATO üyeliği “tartışılmaz”. Grönland’ın kontrolünü ele geçirmek, ABD’nin uzun vadeli hedefi olmuştur. Powell’ın Cook’un duruşmasına katılması hata. Powell yönetiminde birçok Fed yetkilisi etik sorunlar yaşadı. Başkan, Batı Yarımküre’nin güvenliği konusunda güçlü bir görüşe sahip. Japonya’nın ‘piyasayı sakinleştirmek’ için açıklamalar yapacağı kesin. Yüksek mahkemenin başkanın imza attığı ekonomi politikasını iptal etmesi çok olası değil. Dün gece Çin’den He Lifeng ile görüştüm. Nadir toprak elementleri beklendiği gibi akıyor. ABD ekonomisi çok güçlü ve büyüme hızlanıyor. ABD, Çin’in Japonya’ya karşı aldığı önlemlerden etkilenmiyor Kritik mineral bloğu oluşturmak için ışık hızında çalışıyoruz. Kritik mineraller için fiyat tabanı ve tavanı belirleyeceğiz. Kritik minerallerin rafine edilmesinde bağımsızlığın 18-24 ay içinde sağlanacağını düşünüyorum.”