Son Dakika: Japonya Maliye Bakanı Konuşuyor “SAKİN OLUN!”

Özet

  • Akademikerpension: ABD hazine tahvillerinden çıkma kararı, ABD hükümetinin zayıf mali durumundan kaynaklanıyor ve ABD ile Avrupa arasında devam eden gerginlikle doğrudan ilgili değil.
  • Japonya Maliye Bakanı Katayama: Piyasaların sakinleşmesini istiyoruz.
  • Danimarka Başbakanı: Birisi Avrupa ile ticaret savaşı başlatırsa, elbette karşılık vereceğiz.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Geçen yıl carry trade tartışmaları nedeniyle Japonya fazlasıyla gündemdeydi. Bugünse küresel tahvil satışları piyasaları fazlasıyla sarstı. Öyle ki Japonya Maliye Bakanı alışık olmadığımız türden açıklamalar yapmaya başladı. Önümüzdeki saatlerde Japonya Merkez Bankasının kripto paralarda da düşüşe neden olan negatifliği dağıtmak için harekete geçtiğini görebiliriz.

Japonya Son Dakika

Japonya tahvil faizlerindeki artış ve küresel satışlar devam eden belirsizlik ortamının daha da şiddetlenmesine neden oluyor. Donald Trump’ın Grönland’ı topraklarına katmayı istemesi AB ile ABD arasındaki tartışmaları alevlendirirken hepsi birlikte kripto paralarda daha fazla kayba sebep oldu.

Japonya Maliye Bakanı Katayama devam eden açıklamalarında şunları söyledi;

“Yapay zeka ve çiplere 330 milyar dolardan fazla yatırım yapmayı hedefliyoruz. Harcamaları artırırken mali sürdürülebilirliği korumaya çalışıyoruz.

Tahvil piyasasında istikrar sağlayabileceğimize eminiz. Kamu maliyesine sorumlu bir yaklaşım sergiliyoruz. Piyasa güvenini yeniden tesis etmek için BoJ ve diğer kurumlarla görüşeceğiz. Son 4 ayda istikrarı sağlamak için adımlar attık.

Döviz piyasasına müdahale edip etmeyeceğimizi söyleyemem. Gelecekteki tahvil ihalelerinin başarılı olacağından eminiz. Piyasaların sakinleşmesini istiyoruz.

Dünyanın önde gelen yatırımcıları Japonya’ya çok olumlu bakıyor. Japonya’nın mali açığı G-7 ülkeleri arasında en düşük seviyede. Genişlemeci maliye politikası uygulamıyoruz. Piyasa güvenini yeniden tesis etmek için BoJ ve diğer kurumlarla görüşeceğiz.”

Gündem sıcak Danimarka Başbakanı da şunları söyledi;

“Birisi Avrupa ile ticaret savaşı başlatırsa, elbette karşılık vereceğiz. Egemenlik, kimlik, sınırlar veya demokrasi konusunda müzakere edemeyiz.”

Danimarka’nın en büyük emeklilik fonlarından biri olan Akademikerpension elindeki ABD Hazine tahvillerini (devlet borç senetlerini) satma kararı aldığını açıkladı.

“ABD hazine tahvillerinden çıkma kararı, ABD hükümetinin zayıf mali durumundan kaynaklanıyor ve ABD ile Avrupa arasında devam eden gerginlikle doğrudan ilgili değil.”

