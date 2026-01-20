Poppe Bile Karamsar, Farklı Analistlerin Kripto Para Değerlendirmeleri

94 bin dolar desteğini kaybeden Bitcoin daha derin düzeltmeler yaşarken altcoinlerdeki kayıplar da katlanıyor. Yatırımcılar için bu zorlayıcı bir süreç, özellikle 2025 son çeyrekten bugüne benzer günler yaşıyor olmamız daha da rahatsız edici. Bugün geldiğimiz noktada Poppe bile karamsarlığa boğulmuşken analistlerin güncel tahminlerine göz atalım.

Poppe Bitcoin Tahmini

Sürekli olarak iyimserliğiyle bilinen kripto para analisti Michael Poppe son düşüşle birlikte endişelenmiş görünüyor. BTC 98 bin dolar direncini aşamadı ve ardından 94 bin dolar desteğini koruyarak tekrar direnç bölgesine hareket etmesi gerekiyordu. Bugün itibariyle 94 bin dolar desteğinden de uzaklaşıldı. Dahası 92.500 doların kaybıyla aylardır oyalandığı aralığa da geri dönmüş oldu.

BTC için 92.500 ve 94 bin dolar kırılmaları 98 bin dolar testinin habercisiydi. Ancak güncel görünüm de 85 bin dolara uzanan daha büyük bir dip testinin habercisi görünüyor.

Yukarıdaki grafiği paylaşan Poppe şunları yazdı;

“Bitcoin’in teknik verilerine bakarsak, durum pek iyi görünmüyor. 96.000 dolar seviyesinde küçük bir test ve hemen ardından gelen reddedilme, piyasaların derin bir düşüşe geçmesine ve çoğu Altcoin‘in yeni döngü diplerine inmesine neden oldu. Burada tutarlı bir şekilde daha yüksek bir dip seviye ve 21 günlük hareketli ortalamanın geri kazanılmasıyla yükselişin devam etmesini tercih edersiniz. Son engel, 50 günlük hareketli ortalamayı korumak ve yeni dip seviyelerden kaçınmaktır. Bu gerçekleşirse, altın fiyatlarında hızlı bir hızlanma ve patlama ve Bitcoin’de son bir derin düzeltme göreceğiz.”

2 Analistin Tahmini

Takip eden yatırımcılar için Pazar günü Grönland geriliminin böyle bir sonuç doğurabileceği konusunda uyarmıştık. Bu hafta birçok yönden zaten daha büyük düşüşlere zemin hazırlıyordu. Haber akışı bazen fiyatın yönünü net biçimde belirliyor. Trump’ın dünya liderleriyle özel mesajlarını ifşa etmesi işleri daha da içinden çıkılmaz hale getirdi ve kripto paralardaki düşüş derinleşti.

Mikybull yine de yükselişten umutlu. Metallerin fiyatlarındaki artış, küçük sermayeli ABD şirketlerinin yaşadığı yükseliş, Japonya’nın likidite pompalama potansiyeli ve Fed’in bu yıl QE’ye başlaması analisti umutlandıran gelişmeler.

Sherpa bir süre kenarda kalmayı önerdi.

“Teorik olarak fiyat bu civarda dalgalanmalı, ancak bugün açılışta hisse senetlerinde olası gelişmeler olduğu için muhtemelen harekete geçmeyeceğim. Sadece izleyeceğim ve fiyat yükselirse memnuniyetle satın alacağım.”