Son Dakika: Robinhood Yeni Altcoin Listeliyor – 20 Ocak Duyurusu

Bitcoin 91 bin doların altında oyalanırken kripto para platformları altcoin alternatiflerini genişletiyor. Yatırımcılarına daha fazla altcoin seçeneği sunarak hacim gücünü artırmak isteyen platformlar her hafta yeni kripto paralar için pariteler açıyor. Robinhood da bugün MNT Coin’i listeleyeceğini açıkladı.

MNT Coin Son Dakika

ABD Hazine Bakanı Bessent Altın Kubbe için Grönland’ın çok önemli olduğundan bahsetti ve Trump’ın kararlılığını vurguladı. Kripto paralarda düşüşe neden olan Grönland tartışmaları kısa vadede çözülecek gibi görünmüyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise “yavaş olsak da hukukun üstünlüğüne riayet ediyoruz” açıklamasıyla pes etmeyeceklerini vurguladı. Japonya’da yaşananlar da küresel piyasaları vurdu. Tüm bunlar birleştiğinde makro cephede işler pek yolunda diyemeyiz.

Öte yandan biraz önce Robinhood MNT Coin’i listeleyeceğini açıkladı. girişte bahsettiğimiz sebeplerden genel piyasa hissiyatı negatif olduğundan bu duyuru fiyata etki etmedi.

Diğer bir son dakika duyurusu da Trump Media’dan geldi. Trump Media, 2 Şubat kayıt tarihi itibarıyla uygun hissedarlara dağıtılmak üzere dijital tokenlerin basılması, sergilenmesi ve saklanması için Cryptocom ile ortaklık kurdu.