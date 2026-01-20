EkonomiKripto Para

20 Ocak: Piyasaları Grönland Sarstı Altın ve Gümüş Çıldırdı

Özet

  • Grönland tartışmaları tahmin edildiği gibi kripto paralarda düşüşe neden olurken Gümüş ve Altın yeni rekorlara koşuyor.
  • 30 yıllık ABD faiz oranı 9 baz puan artışla %4,93'e çıktı. Gerilim yüksek ve Japonya 40 yıllık faizi yeni zirveyi gördü.
  • S&P 500 vadeli işlemlerinin Cuma günkü kapanışa göre %1,4 düşüşü, endeksin yıl başından bu yana elde ettiği kazançları sıfırlamasına neden oldu.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Geçen sene bugünlerde gümüş için üç haneli fiyatlar sadece komikti ancak bugün artık gerçekleşme ihtimali son derece artmış bir gerçeklik. Trump 2025 yılında tarifelerle piyasaları sallıyordu yeni yılda da değişen bir şey olmadı. Pazar günü yaptığımız uyarı yerini bulurken tam da tahmin edildiği gibi kripto paralar düşerken gümüş ve altın gibi varlıklar yükseldi.

İçindekiler
1 Trump Düşüşü Klasiği
2 Gümüş, Altın ve Grönland

Trump Düşüşü Klasiği

Trump istediği her şeyin olacağı bir dünya hayal ediyor ve ABD’nin siyasi, askeri, ekonomik gücünün bunu gerçekleştirmesine olanak sağlayacağına inanıyor. NATO dahil İkinci Dünya Savaşından sonra kurulan tüm küresel organizasyon artık anlamını yitirmiş durumda. Bugün Donald Trump Venezuela ve Grönland’ı ABD sınırlarında gösteren yeni bir harita paylaştı. Sıradaki ülke hangisi olacak? Meksika, Kolombiya ve Ukrayna mı?

ABD ve Avrupa arasında Grönland’ın kontrolü konusunda yaşanan gerginlikte herhangi bir yatışma belirtisi görülmezken Japon tahvillerindeki yoğun satışlar küresel tahvil  piyasalarını olumsuz etkiledi.

S&P 500 vadeli işlemlerinin Cuma günkü kapanışa göre %1,4 düşüşü, endeksin yıl başından bu yana elde ettiği kazançları sıfırlamasına neden oldu. Avrupa hisse senetleri %1,3 düşüşle, Stoxx 600’ün iki ayın en kötü gününün ardından kayıplarını artırıyor.

Gümüş, Altın ve Grönland

Uzlaşma belirtisi yok ve ABD’nin en yakın müttefikleriyle arasında büyük bir ticaret savaşı çıkmak üzere. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ABD liderliğindeki barış girişimine katılmayı reddetmesinin ardından Trump Fransa’dan gelen şampanyalara %200 gümrük vergisi uygulamayı teklif etti. Trump ayrıca Macron’un kendisine gönderdiği mesajı paylaşarak onu alaya aldı.

30 yıllık ABD faiz oranı 9 baz puan artışla %4,93’e çıktı. Gerilim yüksek ve Japonya 40 yıllık faizi yeni zirveyi gördü. Elbette bu ortam altın ve gümüşe yaradı.

Gümüş üç haneli fiyata yaklaşırken altın ilk kez ons bazında 4.700 doları aştı. Dolar endeksi yarım puan gerilerken İsviçre frangı Nisan ayından bu yana en büyük iki günlük yükselişini kaydetti.

Eğer gerilim artmaya devam eder ve Yüksek Mahkeme bugün tarifelerle alakalı iptal kararı açıklamazsa gümüş çok uzak olmayan bir tarihte 100 doları aşabilir. Neredeyse 1 yılda %227 artış yaşayan gümüş tarihte örneği olmayan bir rallinin ortasında.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Son Dakika: ABD Yüksek Mahkeme Tarife Kararı – BTC 90 Bin Doları Kaybetti

20 Ocak Takvimi: Gündem Yoğun, Kripto Paralar Hareketli

Son Dakika: Japonya Maliye Bakanı Konuşuyor “SAKİN OLUN!”

Poppe Bile Karamsar, Farklı Analistlerin Kripto Para Değerlendirmeleri

Bitcoin Düşüşü Şaşırtmadı, Kripto Para Kahini Dün Hedef Vermişti

Peter Brandt’ten Bitcoin İçin Sert Uyarı: Akılları Karıştıran Büyük Düzeltme Senaryosu

Grönland Krizi Bitcoin ETF’lerini Vurdu: 395 Milyon Dolar Kaçtı

TAGGED: , , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı Son Dakika: Kral Bitcoin Balinasında Milyar Dolarlık Alım
Bir Sonraki Yazı Son Dakika: Robinhood Yeni Altcoin Listeliyor – 20 Ocak Duyurusu
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

80 Trilyon Dolarlık ABD Borsasına Sadece Bu Altcoin Köprü Kurabiliyor
CHAINLINK (LINK)
Son Dakika: ABD Yüksek Mahkeme Tarife Kararı – BTC 90 Bin Doları Kaybetti
Ekonomi

Lost your password?