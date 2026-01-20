20 Ocak: Piyasaları Grönland Sarstı Altın ve Gümüş Çıldırdı

Geçen sene bugünlerde gümüş için üç haneli fiyatlar sadece komikti ancak bugün artık gerçekleşme ihtimali son derece artmış bir gerçeklik. Trump 2025 yılında tarifelerle piyasaları sallıyordu yeni yılda da değişen bir şey olmadı. Pazar günü yaptığımız uyarı yerini bulurken tam da tahmin edildiği gibi kripto paralar düşerken gümüş ve altın gibi varlıklar yükseldi.

Trump Düşüşü Klasiği

Trump istediği her şeyin olacağı bir dünya hayal ediyor ve ABD’nin siyasi, askeri, ekonomik gücünün bunu gerçekleştirmesine olanak sağlayacağına inanıyor. NATO dahil İkinci Dünya Savaşından sonra kurulan tüm küresel organizasyon artık anlamını yitirmiş durumda. Bugün Donald Trump Venezuela ve Grönland’ı ABD sınırlarında gösteren yeni bir harita paylaştı. Sıradaki ülke hangisi olacak? Meksika, Kolombiya ve Ukrayna mı?

ABD ve Avrupa arasında Grönland’ın kontrolü konusunda yaşanan gerginlikte herhangi bir yatışma belirtisi görülmezken Japon tahvillerindeki yoğun satışlar küresel tahvil piyasalarını olumsuz etkiledi.

S&P 500 vadeli işlemlerinin Cuma günkü kapanışa göre %1,4 düşüşü, endeksin yıl başından bu yana elde ettiği kazançları sıfırlamasına neden oldu. Avrupa hisse senetleri %1,3 düşüşle, Stoxx 600’ün iki ayın en kötü gününün ardından kayıplarını artırıyor.

Gümüş, Altın ve Grönland

Uzlaşma belirtisi yok ve ABD’nin en yakın müttefikleriyle arasında büyük bir ticaret savaşı çıkmak üzere. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ABD liderliğindeki barış girişimine katılmayı reddetmesinin ardından Trump Fransa’dan gelen şampanyalara %200 gümrük vergisi uygulamayı teklif etti. Trump ayrıca Macron’un kendisine gönderdiği mesajı paylaşarak onu alaya aldı.

30 yıllık ABD faiz oranı 9 baz puan artışla %4,93’e çıktı. Gerilim yüksek ve Japonya 40 yıllık faizi yeni zirveyi gördü. Elbette bu ortam altın ve gümüşe yaradı.

Gümüş üç haneli fiyata yaklaşırken altın ilk kez ons bazında 4.700 doları aştı. Dolar endeksi yarım puan gerilerken İsviçre frangı Nisan ayından bu yana en büyük iki günlük yükselişini kaydetti.

Eğer gerilim artmaya devam eder ve Yüksek Mahkeme bugün tarifelerle alakalı iptal kararı açıklamazsa gümüş çok uzak olmayan bir tarihte 100 doları aşabilir. Neredeyse 1 yılda %227 artış yaşayan gümüş tarihte örneği olmayan bir rallinin ortasında.