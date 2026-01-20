BITCOIN (BTC)

Son Dakika: Kral Bitcoin Balinasında Milyar Dolarlık Alım

Özet

  • Strategy, ortalama 95.284 dolar fiyatla yaklaşık 2,13 milyar dolar harcayarak 22.305 BTC satın aldı.
  • Strategy mNAV'ı tekrar yükselişte ve 1.11 seviyesini aştığı için şirket daha fazla borçlanıp BTC alabiliyor.
  • Şirketin toplam varlığı 709.715 BTC oldu.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin balinası Strategy biraz önce yeni alım müjdesini açıkladı. MSCI delist FUD’unu kısa vadeli de olsa geride bırakan şirket şimdi heyecan veren alımlarına devam ediyor. Peki son hafta MSTR kaç bin BTC satın aldı?

Bitcoin Son Dakika

Strategy, ortalama 95.284 dolar fiyatla yaklaşık 2,13 milyar dolar harcayarak 22.305 BTC satın aldı. Dün itibariyle şirketin ortalama 75.979 dolarlık bir maliyetle yaklaşık 53,92 milyar dolar karşılığında 709.715 BTC’si var. Tek başına birçok borsadan daha fazla BTC tutan şirket düzenli olarak alım yapıyor. Şirket o kadar fazla alım yaptı ki 2024 sonunda 60 bin dolar civarında olan ortalama maliyet 76 bin dolara yaklaştı.

MSTR hisselerinin mNAV’ı da tekrar 1’in üzerinde. 1,11 seviyesine yükselen metrik Strategy’nin daha fazla borçlanıp BTC almasına olanak tanıyor. MSCI delist endişelerinin ortasında yatırımcılar mNAV’ın 1’in altında kalmasından endişe ediyordu.

Bu senaryoda şirket BTC satarak hisse geri alımı yapmak zorunda kalacaktı (ETHZilla gibi kripto rezerv şirketlerinde gördüğümüz şey) bu senaryo neyse ki gerçekleşmedi.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Poppe Bile Karamsar, Farklı Analistlerin Kripto Para Değerlendirmeleri

Bitcoin Düşüşü Şaşırtmadı, Kripto Para Kahini Dün Hedef Vermişti

Peter Brandt’ten Bitcoin İçin Sert Uyarı: Akılları Karıştıran Büyük Düzeltme Senaryosu

Grönland Krizi Bitcoin ETF’lerini Vurdu: 395 Milyon Dolar Kaçtı

13 Yıl Sonra Gelen Bitcoin Hamlesi: 85 Milyon Dolarlık Sessiz Transfer

Hash Ribbons Sinyali Kripto Para Boğalarını Uyarıyor

HYPE Coin’de Yanılan Analist Rakibine İşaret Etti

TAGGED: , , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı Bitcoin Düşüşü Şaşırtmadı, Kripto Para Kahini Dün Hedef Vermişti
Bir Sonraki Yazı 20 Ocak: Piyasaları Grönland Sarstı Altın ve Gümüş Çıldırdı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

80 Trilyon Dolarlık ABD Borsasına Sadece Bu Altcoin Köprü Kurabiliyor
CHAINLINK (LINK)
Son Dakika: ABD Yüksek Mahkeme Tarife Kararı – BTC 90 Bin Doları Kaybetti
Ekonomi

Lost your password?