Son Dakika: Kral Bitcoin Balinasında Milyar Dolarlık Alım

Dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin balinası Strategy biraz önce yeni alım müjdesini açıkladı. MSCI delist FUD’unu kısa vadeli de olsa geride bırakan şirket şimdi heyecan veren alımlarına devam ediyor. Peki son hafta MSTR kaç bin BTC satın aldı?
Bitcoin Son Dakika
Strategy, ortalama 95.284 dolar fiyatla yaklaşık 2,13 milyar dolar harcayarak 22.305 BTC satın aldı. Dün itibariyle şirketin ortalama 75.979 dolarlık bir maliyetle yaklaşık 53,92 milyar dolar karşılığında 709.715 BTC’si var. Tek başına birçok borsadan daha fazla BTC tutan şirket düzenli olarak alım yapıyor. Şirket o kadar fazla alım yaptı ki 2024 sonunda 60 bin dolar civarında olan ortalama maliyet 76 bin dolara yaklaştı.
MSTR hisselerinin mNAV’ı da tekrar 1’in üzerinde. 1,11 seviyesine yükselen metrik Strategy’nin daha fazla borçlanıp BTC almasına olanak tanıyor. MSCI delist endişelerinin ortasında yatırımcılar mNAV’ın 1’in altında kalmasından endişe ediyordu.
Bu senaryoda şirket BTC satarak hisse geri alımı yapmak zorunda kalacaktı (ETHZilla gibi kripto rezerv şirketlerinde gördüğümüz şey) bu senaryo neyse ki gerçekleşmedi.