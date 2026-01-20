BITCOIN (BTC)

Bitcoin Düşüşü Şaşırtmadı, Kripto Para Kahini Dün Hedef Vermişti

Özet

  • Kripto kahini Roman Trading dünkü uyarısında yatırımcıların boşuna yükseliş beklediğinden bahsetti. Haklı çıktı BTC 90.693 dolara geriledi.
  • Roman Trading: Bu grafikte fiyat hareketleri tamamen düşüş eğiliminde ve düşük hacimde önceki destek seviyesi yeni direnç seviyesi olarak mükemmel bir şekilde yeniden test ediliyor.
  • Büyük ihtimalle bugün 18:00'da Yüksek Mahkeme tarife kararı açıklanacak.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Bitcoin (BTC) fiyatı bugün daha da düştü ve 94 bin dolar desteğinin kaybından sonra satışlar hızlandı. Altcoinlerde %5’i aşan kayıplarla yüzleşen yatırımcılar bir sonraki aşamada ne olacağını merak ediyor. Dün kripto para kahini Roman Trading yatırımcıları uyarmıştı.

İçindekiler
1 Kripto Para Kahini
2 Yüksek Mahkeme Tarife Kararı

Kripto Para Kahini

Roman Trading son 5-6 ayda birçok büyük hareketi doğru tahmin ettiği için kripto kahini olarak isimlendiriliyor. Elbette geleceği göremiyor ve yanıldığı dönemler de oluyor. Ancak farklı dönemlerde farklı analistlerin tahminleriyle ön plana çıktığını görürüz. Bunlara biraz da alaycı biçimde “kripto para kahini” deniyor. Geleceği gösteren sihirli küreleri yok ve 2021 yılında PlanB, 2022 yılında Capo nasıl kahin olarak ünlendiyse Roman Trading de aynı şeyi yaşıyor.

Fakat unutulmamalıdır ki 2022 yılında PlanB, 2023 yılında Capo değişen trende ayak uyduramadığı için tüm kripto topluluğunda alay konusu olmuştu. Bakalım Roman Trading 2026’da benzer kaderi yaşayacak mı? Şimdilik düşüş baskın tahminleri hedefine ulaşıyor.

Dünkü değerlendirmesinde aşağıdaki grafiği paylaşan analist şunları yazdı;

“Hacim, yüksek tahmin yüzdesinin bir göstergesi olduğunu kanıtlıyor. Bu grafikte fiyat hareketleri tamamen düşüş eğiliminde ve düşük hacimde önceki destek seviyesi yeni direnç seviyesi olarak mükemmel bir şekilde yeniden test ediliyor.

Yine, bu güçlü bir düşüş eğiliminin işaretidir, boğa piyasasının başlangıcı değildir.”

Ve saatler sonra haklı çıktı BTC fiyatı 90.693 dolara kadar geriledi.

Yüksek Mahkeme Tarife Kararı

Bugünkü düşüşün sebebi AB ile artan gerilim ve Yüksek Mahkeme’nin saatler sonra tarife kararını açıklama ihtimali. 2 haftadır karar erteleniyordu ve Beyaz Saray Aralık ayında son kararın Ocak ayı içinde geleceğini söylemişti. Eğer Beyaz Saray’ın söylediği çıkarsa bugün 18:00’da Yüksek Mahkeme tarife kararını açıklayacaktır.

Tarifelerin iptali halinde AB ile artan gerilimin ortasında belirsizlik ortamı altın ve gümüşün keskin biçimde yükselmesine neden olabilir. Bitcoin riski fiyatlayan bir varlık olduğundan Trump’ı aleyhine çıkan kararın doğuracağı korku ve panik 85 bin dolara kadar düşüşe neden olabilir. BTC için kilit destek 81 bin dolarda.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
