RIPPLE (XRP)

XRP’de Satış Baskısı Derinleşecek mi? Analistlerden Çarpıcı Yorumlar

Özet

  • XRP, 2 doların altına gerileyerek 1,93 dolar civarında işlem görmeye başladı.
  • Teknik göstergeler orta vadede olası bir yön değişimine işaret ediyor.
  • Jeopolitik ve makro gelişmeler XRP dahil kripto paraların genelinde risk iştahını baskılıyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

XRP, son günlerde kripto para piyasasındaki dalgalanmanın etkisiyle 2 dolar eşiğinin altına gerileyerek 1,93 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Kısa vadede satış baskısı belirginleşirken teknik göstergeler orta vadede yön değişimine işaret edebilecek sinyaller üretiyor. Piyasa aktörleri fiyatın neden zayıfladığını ve bundan sonra hangi senaryoların öne çıkabileceğini dikkatle izliyor.

İçindekiler
1 XRP’de Teknik Görünüm Ne Söylüyor?
2 Fiyat Düşük Alıcı ve Makro Baskısı Altında

XRP’de Teknik Görünüm Ne Söylüyor?

XRP, kısa süreli 2 dolar üzeri denemesinin ardından güçlü satışlarla karşılaştı ve kazançlarını geri verdi. Daha önce destek olarak çalışan 2 dolar seviyesi artık yukarı yönlü hareketleri sınırlayan bir direnç bölgesi haline gelmiş durumda. Fiyatın 1,93 dolar civarında dengelenmesi 1,90 dolar seviyesini kısa vadede öne çıkan bir savunma noktası haline getiriyor. Bu bölgenin kaybedilmesi halinde aşağı yönlü hareketin hız kazanabileceği değerlendiriliyor.

XRP Coin

Teknik açıdan haftalık grafikteki MACD göstergesi yakından izleniyor. Histogram çubuklarının zayıflaması ve iki çizginin birbirine yaklaşması piyasada momentum değişiminin yaklaşabileceğine işaret ediyor. Teknik analist olarak bilinen ChartNerd, haftalık MACD’de olası bir pozitif kesişmenin XRP’nin alçalan direnç çizgisini kırmasına zemin hazırlayabileceğini belirtiyor. Geçmişte benzer kesişmelerin güçlü yükselişleri tetiklediği bilinse de fiyatın halen uzun süredir korunan düşüş trendi altında kalması temkinli olunmasına neden oluyor.

Yukarı yönlü senaryoda 2,05 dolar üzerinde kalıcı fiyatlamalar teknik anlamda toparlanma işareti olarak görülüyor. Böyle bir kırılımın teyit edilmesi halinde 2,50 dolar bölgesi yeniden gündeme gelebilir. Aksi halde mevcut yapı satıcıların kontrolü elinde tuttuğunu gösteriyor.

Fiyat Düşük Alıcı ve Makro Baskısı Altında 

XRP, ay başında 2,41 dolara ulaşarak son iki ayın zirvesini görmüş ve yıl başından itibaren yaklaşık yüzde 30’luk bir yükseliş kaydetmişti. Ancak bu hareketin kalıcı olmaması alıcı tarafındaki zayıflığı ortaya koydu. Piyasa analisti Dom söz konusu yükselişin güçlü talep yerine düşük likidite koşullarında gerçekleştiğini ve sürdürülebilir alım iştahı bulunmadığını ifade ediyor.

Zirveden bu yana yaklaşık yüzde 18’lik bir geri çekilme yaşanırken 1,80 dolar bölgesi üçüncü kez test edilen kritik bir destek olarak öne çıkıyor. Analistlere göre fiyatın bu seviyenin altına sarkması daha derin kayıpların önünü açabilir. Fiyatın istikrar kazanabilmesi için yeniden 2,05 dolar üzerine yerleşmesi gerektiği görüşü ağırlık kazanmış durumda.

Kripto para piyasası üzerindeki baskı yalnızca teknik faktörlerle sınırlı değil. ABD ile Avrupa Birliği arasında artan jeopolitik gerilim ve ticari yaptırımlar riskli varlıklara olan ilgiyi zayıflatıyor. Avrupa ülkelerinin Grönland çevresindeki askeri faaliyetleri sonrası ABD’nin tarifelerle karşılık vermesi yatırımcıların temkinli duruşunu güçlendirmiş durumda. Ortaya çıkan bu tablo XRP dahil birçok kripto parada satış baskısını artırdı.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

