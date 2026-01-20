Peter Brandt’ten Bitcoin İçin Sert Uyarı: Akılları Karıştıran Büyük Düzeltme Senaryosu

ABD Yüksek Mahkemesi’nin Donald Trump dönemine ait gümrük tarifeleri hakkında vereceği karar öncesinde küresel piyasalarda yeniden belirsizlik oluştu. Bu belirsizlik kripto para piyasasına da yansırken Bitcoin’in fiyatı son tepelerinden yüzde 6–7 oranında gerileyerek 92.000 doların altına sarktı. Mahkemenin tarifeleri hukuka aykırı bulma ihtimalinin yüzde 70 civarında fiyatlanması yatırımcıların risk iştahını zayıflattı. Tartışmalar sürerken deneyimli analistlerin dikkat çektiği senaryolardan biri Bitcoin için 60.000 dolar bandına uzanan daha derin bir düzeltme olasılığı oldu.

Bitcoin’in Fiyatında 60.000 Dolar Senaryosu Güçleniyor

Piyasa yorumcularına göre 60.000 dolar seviyesi rastgele belirlenmiş bir eşik değil. Teknik analizde kullanılan “ölçülü hareket” ve “eşit bacak” projeksiyonları tepe formasyonu sonrası oluşabilecek düşüş mesafesini hesaplamak için sıkça başvurulan yöntemler arasında yer alıyor. Bitcoin’in fiyatının önceki geniş işlem aralığı ölçüldüğünde kırılım noktasının altına projekte edilen hedeflerin 60–63.000 dolar bandında yoğunlaştığı görülüyor. Tarihsel olarak güçlü destek görevi üstlenen eski konsolidasyon bölgeleri de bu aralığı teknik açıdan anlamlı kılıyor.

Kırk yılı aşkın süredir piyasa döngülerini izleyen deneyimli analist Peter Brandt, son değerlendirmesinde Bitcoin’in aşağı yönlü bir trendin başlangıcına girmiş olabileceğini savundu. Brandt’e göre yükselen kama ve kanal yapısı içinde sıkışan fiyat destek kaybı yaşanması halinde daha sert bir geri çekilme riski taşıyor. Benzer görüşleri paylaşan bazı popüler analistler de önümüzdeki 6 ila 8 aylık süreçte bu düzeltmenin kademeli biçimde derinleşebileceği görüşünde.

Blockchain İçi Veriler ve Makro Baskılar Ne Anlatıyor?

Teknik görünüm kadar Blockchain içi üstü veriler de piyasadaki soğumaya işaret ediyor. CryptoQuant tarafından izlenen “Net Gerçekleşmiş Kar/Zarar” göstergesi uzun süredir devam eden güçlü kar alımlarının zayıfladığını ortaya koyuyor. Son verilerde göstergenin sıfıra yaklaşması ve zaman zaman negatife dönmesi, yatırımcıların artık daha temkinli davrandığını gösteriyor. Tarihsel örneklerde bu tablo talebin zayıfladığı ve satış baskısının piyasa tarafından sindirilmeye çalışıldığı dönemlerle örtüşüyor.

Makro cephede ise ABD Yüksek Mahkemesi’nin yaklaşan kararı belirleyici bir unsur olarak öne çıkıyor. Tarifelerin iptal edilmesi ihtimali küresel ticaret dengelerini etkileyebileceği gibi, Bitcoin ve altcoin‘ler gibi riskli varlıklara yönelik algıyı da hızla değiştirebilir. Bitcoin’in fiyatının 98–102.000 dolar aralığını yeniden kazanması halinde yükseliş momentumunun canlanabileceği belirtilirken, mevcut kanal desteğinin kaybedilmesi durumunda 73.000 dolar ve ardından 60.000 dolar bandı daha olası hedefler arasında değerlendiriliyor. Piyasa hem hukuki kararın sonucunu hem de teknik seviyelerdeki kırılmayı bekleyen bir eşikte bulunuyor.