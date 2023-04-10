Makro gurusu Henrik Zeberg, kripto para piyasasında yeni bir altcoin sezonunun fitilinin ateşlenmesinin artık an meseledi olduğunu iddia ederek altcoin yatırımcıları için dikkat çeken bir çıkış yaptı.

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Makro gurusu Henrik Zeberg, kripto para piyasasında yeni bir altcoin sezonunun fitilinin ateşlenmesinin artık an meseledi olduğuna inandığını söyleyerek altcoin yatırımcılarını umutlandırdı.

“Piyasalar Fed’in Frene Basarsak Durmasını Fiyatlıyor”

Zeberg, kişisel Twitter hesabından Federal Reserve’nin (Fed) faizi artırmayı bitirdiğine inandığı için ufukta bir altcoin sezonunun olabileceğini iddia etti. Makro gurusuna göre, piyasalar Fed’in frene basarak durmasını fiyatladıkça açgözlülük eninde sonunda devreye girecek ve kripto para piyasası tarafında büyük bir altcoin sezonu başlayacak:

Altcoin sezonu tam olarak gelmiş değil ama çok yakında gelecek. Bunun için açgözlülüğün devreye girmesi gerekiyor. O da Fed’in duracağının fiyatlanmaya devam etmesiyle gelecek.

Zeberg ayrıca kripto para odaklı hedge fonu Swissblock’tan hem Bitcoin (BTC) hem de Ethereum (ETH) için momentumun son zamanlarda nasıl yavaşladığını gösteren bir grafik paylaştı.

Makro ekonomist, Bitcoin’in ivme kazanmasıyla birlikte en büyük kripto paranın boğalara bir “dipten alım fırsatı” sunabileceğine inandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

DXY (ABD dolar endeksi) önümüzdeki haftalarda sıçrama yaptıkça, Bitcoin’de bir geri çekilme görebiliriz. Ancak bu Bitcoin’in yüksleeceğine bahis için yapmak MUHTEŞEM BİR FIRSAT olabilir.

Bitcoin ve Altcoin’lerde Kısa Vadede Düşüş Bekliyor Olsa da Uzun Vade İçin Pozitif

Zeberg, Bitcoin ve altcoin‘lerde kısa vadeli düşüş bekliyor olmasına rağmen piyasanın önümüzdeki aylarda yükseleceğini düşündüğünü “Yakında çöküş olacak ama zaman? Ayılar Ekim’den beri bunun için nerede çağrı yapıyor? Hisse senetleri ve risk varlıklar uzun vadede UÇACAK!” sözleriyle açıkladı.

Geçtiğimiz ay Zeberg, hisse senetlerinde bu yıl büyük bir rallinin fitilinin ateşlenebileceğini ve ardından neredeyse yüzyıldır görülmemiş bir erimeye tanık olunacakları öngörüsünde bulunmuştu. Makro gurusuna göre Bitcoin de hisse senetleriyle birlikte yükselişe geçecek.

En büyük kripto para Bitcoin, bu yazının hazırlandığı sırada gün içinde kaydettiği yüzde 0,70 yükselişle 28 bin 245 dolardan işlem görüyor. Veriler, yılın ilk gününden bu yana değerini yüzde 70’e yakın artıran BTC‘nin son 30 günde yüzde 40’ın üzerinde yükseldiğini gösteriyor.