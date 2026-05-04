K Wave Media 485 milyon dolarlık Bitcoin fonunu yapay zekaya aktarıyor hissede sert düşüş yaşandı

NASDAQ’ta işlem gören medya ve eğlence şirketi K Wave Media, SEC’ye sunduğu güncel raporda, Bitcoin odaklı fonunun kalan 485 milyon dolarını yapay zeka altyapısına aktarma kararı aldığını açıkladı. Bu fon, daha önce şirkete ait kripto para stratejisinin temelini oluşturuyordu.

K Wave Media yatırımlarını yeniden şekillendiriyor

K Wave Media, son dönemde Bitcoin hazinesi oluşturma stratejisiyle biliniyordu. Ancak şirketten yapılan bildirimde, Anson Funds ile yapılan mevcut menkul kıymet alım anlaşmasının değiştirilerek söz konusu yatırımdan 485 milyon doların artık veri merkezleri, grafik işlem birimi (GPU) hesaplamaları ve diğer yapay zeka altyapı yatırımlarına yönlendirilmesi kararlaştırıldı.

Geçmişte 500 milyon dolar olarak yapılandırılan bu yatırım anlaşması, temelde Bitcoin alımlarını desteklemek için tasarlanmıştı. Ancak yeni değişiklikle birlikte elde kalan 485 milyon dolar, tamamen yapay zeka tabanlı projelerde değerlendirilecek. Bitcoin hazine programı, 2025’te şirketin sermaye piyasası stratejisinin bir parçası olarak kamuoyuna duyurulmuştu.

K Wave Media, Güney Kore kültürel varlıkları ve tokenize menkul kıymet projeleriyle de biliniyor. Son karar, şirketin stratejisinde belirgin bir değişikliğe işaret ediyor.

Borç azaltımı ve yeniden yapılanma adımları

Şirketin aldığı kararlar, köklü bir yeniden yapılanma sürecinin parçası. Bu kapsamda, K Wave Media iştiraklerinden Play Co., Ltd. şirketinin elden çıkarılması ve yaklaşık 48 milyon dolarlık borç ile ilişkili yükümlülüklerin ortadan kaldırılması planlanıyor.

Ayrıca, şirketin bilançosunda son dönemde güçlü bir dengeleme hedefleniyor. Yönetim kurulundan gelen onayla birlikte, yapay zeka altyapısına yönelik alımlar, veri merkezleri ve ilgili teknoloji yatırımları öncelikli hale getirilecek. Potansiyel kurumsal marka değişikliği de gündemde; buna göre, hissedar onayına bağlı olarak adın “Talivar Technologies” olarak değiştirilmesi 2026 başında görüşülecek.

Hisse fiyatında sert dalgalanma yaşandı

Alınan kararın ardından K Wave Media hisselerinde ciddi bir dalgalanma görüldü. Özellikle açıklamadan sonra hisseler hızla düşüşe geçti. Şirketin hisse fiyatı, cuma kapanışına kıyasla yüzde 28,25 azalarak 0,406 dolardan 0,294 dolara geriledi.

K Wave Media CEO’su Ted Kim, açıklamasında şirketin “hızla büyüyen yapay zeka altyapı sektöründe önemli bir oyuncu” olmayı hedeflediğini, bu kapsamda esnek ve ölçeklenebilir bir platform oluşturmak istediklerini belirtti.

Şirketin medya iletişimine yönelik talepler ise raporun hazırlandığı sırada henüz yanıtlanmamış durumda.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

