Son Dakika: Fed’in ikinci ismi konuşuyor, kritik açıklamalar

NY Fed’in Başkanı Williams yazı hazırlandığı sırada önemli açıklamalar yapıyor. Bugün soru cevap bölümü de olan bir etkinlikte konuşmacı olduğundan bahsetmiştik. Fed’in ikinci ismi olan Williams’ın 2025 sonunda QT sona ermişken ne kadar mutlu olduğunu biliyoruz. Şimdi hem Warsh ile QE başlamadan bitiyor hem de İran savaşı faiz politikasını şekillendiriyor.

Trump biraz önce “İran eğer ABD gemilerine saldırırsa havaya uçacak” dedi. İran gerilimi halen birinci konu. Peki QE ve QT’yi uygulamaktan sorumlu NY Fed’in Başkanı olan Williams neler söylüyor? İran gündemini artık diğer üyeler gibi o da görmezden gelmiyor. Ayrıca işsizlik oranında sınırlı artış bekliyor. Çekirdek enflasyonda istikrar gördüğünü söylese de tarifeler ve enerji enflasyonun risklerini de devam eden açıklamalarında inkar etmedi.

“2026’da GSYİH’nın %2-2,25 artacağını, işsizlik oranının ise %4,25-4,5 olacağını öngörüyorum. Politika, riskleri yönetmek için uygun konumda. ABD para politikası, belirsiz ekonomiye karşı hazırlıklı. İran savaşının ABD ekonomisine etkisinin nasıl ortaya çıkacağını henüz belirlemenin bir yolu yok. Fed’in görev alanının her iki tarafındaki riskler arttı. Enerji piyasası görünümü istikrarlı, ancak ‘makul’ olumsuz senaryolar mevcut. Enflasyon bu yıl muhtemelen %3 olacak, 2027’de %2 hedefine dönecek. Önemli tedarik zinciri aksaklıkları ortaya çıkıyor. Gümrük vergileri ve enerji enflasyon artışını tetikliyor, çekirdek enflasyon büyük ölçüde istikrarlı. Enflasyon beklentilerinin sınırlı kalması olumlu.”

Williams, bu yıl ABD ekonomisinin %2 ile %2,25 arasında büyüyeceğini öngörüyor.

Artık yatırımcılar indirim yerine faiz artış potansiyelini fiyatlamaya başladı.