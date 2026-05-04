Kayıt Banner
Ekonomi

Son Dakika: Fed’in ikinci ismi konuşuyor, kritik açıklamalar

Bilmeniz Gerekenler

  • Trump: İran, ABD gemilerine saldırırsa yok edilecek - Fox News
  • Williams: İran savaşının ABD ekonomisine etkisinin nasıl ortaya çıkacağını henüz belirlemenin bir yolu yok
  • Williams: Gümrük vergileri ve enerji enflasyon artışını tetikliyor, çekirdek enflasyon büyük ölçüde istikrarlı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

NY Fed’in Başkanı Williams yazı hazırlandığı sırada önemli açıklamalar yapıyor. Bugün soru cevap bölümü de olan bir etkinlikte konuşmacı olduğundan bahsetmiştik. Fed’in ikinci ismi olan Williams’ın 2025 sonunda QT sona ermişken ne kadar mutlu olduğunu biliyoruz. Şimdi hem Warsh ile QE başlamadan bitiyor hem de İran savaşı faiz politikasını şekillendiriyor.

Fed açıklamaları son dakika

Trump biraz önce “İran eğer ABD gemilerine saldırırsa havaya uçacak” dedi. İran gerilimi halen birinci konu. Peki QE ve QT’yi uygulamaktan sorumlu NY Fed’in Başkanı olan Williams neler söylüyor? İran gündemini artık diğer üyeler gibi o da görmezden gelmiyor. Ayrıca işsizlik oranında sınırlı artış bekliyor. Çekirdek enflasyonda istikrar gördüğünü söylese de tarifeler ve enerji enflasyonun risklerini de devam eden açıklamalarında inkar etmedi.

“2026’da GSYİH’nın %2-2,25 artacağını, işsizlik oranının ise %4,25-4,5 olacağını öngörüyorum. Politika, riskleri yönetmek için uygun konumda. ABD para politikası, belirsiz ekonomiye karşı hazırlıklı.

İran savaşının ABD ekonomisine etkisinin nasıl ortaya çıkacağını henüz belirlemenin bir yolu yok. Fed’in görev alanının her iki tarafındaki riskler arttı. Enerji piyasası görünümü istikrarlı, ancak ‘makul’ olumsuz senaryolar mevcut. Enflasyon bu yıl muhtemelen %3 olacak, 2027’de %2 hedefine dönecek. Önemli tedarik zinciri aksaklıkları ortaya çıkıyor. Gümrük vergileri ve enerji enflasyon artışını tetikliyor, çekirdek enflasyon büyük ölçüde istikrarlı.

Enflasyon beklentilerinin sınırlı kalması olumlu.”

Williams, bu yıl ABD ekonomisinin %2 ile %2,25 arasında büyüyeceğini öngörüyor.

Artık yatırımcılar indirim yerine faiz artış potansiyelini fiyatlamaya başladı.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Sıcak Gelişme: İran yalanladı Bitcoin tekrar 80 bin doları aştı

Sıradaki ne? QCP analistlerinin kripto para tahminleri

Son Dakika: İran saldırılara tekrar başladı

ABD piyasaları ve kripto paralar 4 Mayıs

4-10 Mayıs Haftası Kripto Paralarda Önemli Gelişmeler

Son Dakika: Hafta sonu kripto paralarda büyük karışıklığa hazır olun

Son Dakika: 2025’e geri döndük, Trump’ın gümrük tarifesi duyuruları başladı

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı Tron fiyatında yeni zirve tahmini: 2026’da $0.59 bekleniyor
Bir Sonraki Yazı K Wave Media 485 milyon dolarlık Bitcoin fonunu yapay zekaya aktarıyor hissede sert düşüş yaşandı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Duygusal Kararları Engelleyen Akıllı Alarmlar
BITCOIN Haberleri
XRP’nin 10.000 dolar hedefi tartışması David Schwartz ile yeniden alevlendi
RIPPLE (XRP)
Ether 2.390 dolara yükseldi, sıradaki hedef 3.000 dolar mı?
Ethereum (ETH)
Bitmine Immersion Technologies, Ethereum portföyünü 5,18 milyona yükseltti
Ethereum (ETH)
K Wave Media 485 milyon dolarlık Bitcoin fonunu yapay zekaya aktarıyor hissede sert düşüş yaşandı
BITCOIN (BTC)
Lost your password?