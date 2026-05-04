Ether 2.390 dolara yükseldi, sıradaki hedef 3.000 dolar mı?

Ether (ETH), haftaya hızlı başladı ve pazartesi günü 2.390 dolara yükselerek önemli bir psikolojik eşiği geride bıraktı. Son günlerdeki yükseliş, ETH yatırımcılarının ortalama maliyetinin de üstüne çıkınca, pek çok yatırımcı için yeniden kâra geçildi. TradingView verilerine göre, Ether fiyatı 29 Mart’ta gördüğü 1.940 dolarlık dip seviyeden bu yana %21 oranında artış kaydetti.

ETH yükselişi, yatırımcılara moral verdi

Glassnode tarafından paylaşılan verilere göre, Ether’in şimdiki ortalama maliyet seviyesi, yani realize fiyatı 2.320 dolar olarak hesaplanıyor. Fiyatın bu seviyenin üzerine çıkması, ortalama yatırımcının zarardan kurtulduğu anlamına geliyor. Tarihsel olarak, realize fiyatın üzerinde kalmaya başlayan Ether piyasasında, yatırımcı hissiyatının korkudan açgözlülüğe kaydığı ve satış baskısının azaldığı görülmüştü.

“Mayıs 2025’te fiyat realize fiyatı yeniden ele geçirdikten sonra yaklaşık iki ay boyunca 1.800 dolarda işlem görmüş, ardından %173’lük bir yükselişle 4.950 dolarlık tarihi zirveye ulaşmıştı. 2023’te de realize fiyat aşılınca %58’lik ek kazanç geldi.”

Geçmişteki örnekler, ETH’nin maliyet bazının üzerine çıkmasının yeni alıcılar ve piyasa momentumunu tetikleyebileceğine işaret ediyor. Ancak bazı analistlere göre, şu anki seviyenin kalıcılığı için 2.300 doların üstünde tutunmak kritik önemde.

Teknik göstergeler yeni yükselişe işaret ediyor

ETH fiyatında gösterge olarak izlenen flama formasyonu, kısa vadede yükseliş ihtimalini artırıyor. Günlük grafikteki bu yapı, fiyatın 2.350 dolarlık dirençle sık sık karşılaştığını gösteriyor. Bu noktada, flamanın üst sınırı ile 100 günlük üssel hareketli ortalama birleşiyor.

Teknik uzmanlar, günlük kapanışın bu seviyenin üzerinde gerçekleşmesi durumunda Ether’in ilk etapta 3.018 dolara kadar yükselebileceğini belirtiyorlar. Bu hedef, mevcut fiyatın yaklaşık %30 üzerinde bulunuyor. Mart sonunda neredeyse aşırı satım bölgesine gerileyen göreli güç endeksi (RSI), şu anda 56’ya ulaşarak piyasadaki toparlanmayı açıkça işaret ediyor.

“Analist Dami-Defi, Ether’in 2.400–2.600 dolar bandını aşması halinde bu yılın en hızlı ve sert hareketinin 3.000 dolara doğru başlayacağını öngörüyor.”

Piyasa dirençlere takıldı

Ancak yükseliş beklentilerine rağmen Ether’in önünde güçlü bir direnç seviyesi duruyor. Zincir üstü verilere göre, yatırımcıların yaklaşık 7,1 milyon ETH’yi 2.750–2.850 dolar aralığında aldığı tespit edildi. Bu yoğunluk, fiyat o aralığa yaklaştığında önemli bir satış baskısının oluşabileceğine işaret ediyor.

Bu nedenle, Ether’in 3.000 dolara ulaşabilmesi için özellikle 2.800 dolar civarındaki bu potansiyel satış duvarını aşması gerekecek. Cointelegraph, Ether/dolar paritesinde 2.400 doların net şekilde geçilmesinin trendin yukarı yönlü değişimi için önemli olduğunu aktardı.

Öte yandan teknik uzman Cohelson David, 12 saatlik grafikte gözlenen genişleyen takoz formasyonunun da fiyatı yukarıya taşıyabileceğine dikkat çekti. Ancak fiyatın hızla yükselmesi için çoğunlukla zararsız pozisyonlarda bekleyen yatırımcıların bir kısmının satışa geçmesi olası görünüyor.

Sonuç olarak, Ether fiyatında kısa vadede yoğun bir hareketlilik bekleniyor. Yatırımcılar, hem teknik göstergeleri hem de zincir üstü veri sinyallerini yakından izlemeye devam ediyor.