Kayıt Banner
RIPPLE (XRP)

XRP’nin 10.000 dolar hedefi tartışması David Schwartz ile yeniden alevlendi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 David Schwartz, $XRP ’de 10.000 dolar beklentilerine karşı çıktı.
  • Büyük yatırımcıların inancı varsa fiyatların bugünden farklı olacağını savundu.
  • Düzenleme tartışmasında ise kripto sektörünün aktif iletişim kurmasının önemini vurguladı.
  • 📌 En önemli nokta: Piyasa tahminlerindeki ayrışma fiyatlara henüz yansımış değil.
COINTURK
COINTURK

Kripto para dünyasında XRP’nin geleceğiyle ilgili beklentiler tartışılmaya devam ediyor. Geçmişte Ripple’ın teknoloji direktörlüğünü üstlenen David Schwartz, XRP fiyatının gelecekte 10.000 dolar seviyelerine ulaşacağı yönündeki iddialara açıkça karşı çıktı. Schwartz, kripto topluluğunda sıkça gündeme gelen bu tahminlerin gerçek piyasa koşullarıyla örtüşmediğini savundu.

İçindekiler
1 “10.000 dolar” senaryosuna eleştiri
2 Piyasa gerçekleri ve yatırımcı bakışı
3 Düzenleyici tartışmalar ve sektör geleceği

“10.000 dolar” senaryosuna eleştiri

David Schwartz, sosyal medya platformu X’te yaptığı açıklamada, kimi yatırımcıların XRP için yakın 10 yıl içinde 10.000 dolar gibi yüksek bir fiyat öngörmesine rağmen, piyasada buna uygun bir hareketlilik olmadığını belirtti. Schwartz’a göre, eğer yüksek sermayeye sahip, makul yatırımcılar böyle bir ihtimali ciddiye alsaydı, bugüne kadar XRP’de büyük bir birikim başlamış ve fiyatlar şu anki seviyelerin çok daha üzerine çıkmış olurdu.

Schwartz, XRP’nin önümüzdeki yıllarda büyük bir sıçrama yapacağına dair genel anlatıların piyasa fiyatlarına yansımadığını vurguladı. Ona göre, bu tür iddialar yeterince yaygın ve güçlü olsaydı, sermaye akışı çok daha yüksek olurdu ve fiyatlar şimdiden çift haneli rakamlara yaklaşmış olurdu.

Schwartz, “Eğer piyasada ciddi şekilde XRP’nin 10.000 dolara ulaşacağı konuşuluyor olsaydı, bu beklenti çoktan fiyatlara yansımış, yüksek miktarda alım başlamış olurdu” ifadelerini kullandı.

Piyasa gerçekleri ve yatırımcı bakışı

Yapılan değerlendirmeler, sadece kurumsal değil, kişisel yatırımcılar arasında da XRP fiyatı üzerindeki spekülasyonun güncelliğini koruduğunu gösteriyor. Schwartz’ın yaklaşımı ise piyasa gerçeklerinin temel alınması gerektiğini öne çıkarıyor. Ona göre, eğer pek çok kişinin düşündüğü gibi büyük yatırımcılar XRP’nin potansiyeline ikna olmuş olsalardı, piyasa dinamikleri çok farklı olurdu.

Ayrıca Schwartz, bu tür tahminleri destekleyecek bir kanıt bulunmadığını ve şahsi analizine dayanarak hareket ettiğini söyledi. Kendi değerlendirmelerine dışarıdan bir etki ya da yasal bir kısıtlama olmadığını da ifade etti.

Düzenleyici tartışmalar ve sektör geleceği

XRP’nin uzun vadeli değeriyle ilgili tartışmalar alevlenirken, başka bir gündem başlığı da oluştu. Cardano’nun kurucusu Charles Hoskinson, gündemdeki CLARITY Act yasasıyla ilgili endişelerini dile getirdi. David Schwartz ise, kripto para dünyasının düzenleyicilerle iletişime açık olmasının önemini vurguladı ve sektörün gelişiminin aşırı düzenleme nedeniyle sekteye uğramaması gerektiğini savundu.

Kripto para piyasasında, bir yanda XRP’nin önümüzdeki senelerde daha fazla benimsenerek küresel likiditeye erişeceğine inananlar var. Diğer yanda ise, arz dinamikleri ve piyasa değerinin mevcut sınırları sebebiyle daha temkinli yaklaşan yatırımcılar bulunuyor. Tüm bu değerlendirmeler, piyasada cesur değer tahminleriyle, gerçekçi bakış açısı arasındaki ayrışmanın sürdüğünü ortaya koyuyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

XRP fiyatı 1,42 dolar eşiğine yaklaştı piyasa yeni yön bekliyor

Evernorth, 473 milyon XRP’lik rezervle Nasdaq’ta XRPN koduyla halka açılacak

Ripple’ın halka arzına dair beklentiler ertelendi

XRP fiyatı $1.39’da dengelendi, kırılım için $1.45 seviyesi izleniyor

Ripple RLUSD ile XRP Ledger’ın işlevi genişliyor RLUSD ve XRP rekabet etmiyor

Ripple CTO’su David Schwartz kripto düzenlemesi için netlik isterken yeni projelere engel olunmaması gerektiğini savundu

XRP dar bantta işlem görüyor yeni bir kopuş için sinyal oluştu

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Ether 2.390 dolara yükseldi, sıradaki hedef 3.000 dolar mı?
Bir Sonraki Yazı Duygusal Kararları Engelleyen Akıllı Alarmlar
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Bitcoin 80.000 dolar seviyesine yaklaşırken İran kaynaklı kriz piyasaları sarstı
BITCOIN (BTC)
XRP fiyatı 1,42 dolar eşiğine yaklaştı piyasa yeni yön bekliyor
RIPPLE (XRP)
Duygusal Kararları Engelleyen Akıllı Alarmlar
BITCOIN Haberleri
Ether 2.390 dolara yükseldi, sıradaki hedef 3.000 dolar mı?
Ethereum (ETH)
Bitmine Immersion Technologies, Ethereum portföyünü 5,18 milyona yükseltti
Ethereum (ETH)
Lost your password?