XRP’nin 10.000 dolar hedefi tartışması David Schwartz ile yeniden alevlendi

Kripto para dünyasında XRP’nin geleceğiyle ilgili beklentiler tartışılmaya devam ediyor. Geçmişte Ripple’ın teknoloji direktörlüğünü üstlenen David Schwartz, XRP fiyatının gelecekte 10.000 dolar seviyelerine ulaşacağı yönündeki iddialara açıkça karşı çıktı. Schwartz, kripto topluluğunda sıkça gündeme gelen bu tahminlerin gerçek piyasa koşullarıyla örtüşmediğini savundu.

“10.000 dolar” senaryosuna eleştiri

David Schwartz, sosyal medya platformu X’te yaptığı açıklamada, kimi yatırımcıların XRP için yakın 10 yıl içinde 10.000 dolar gibi yüksek bir fiyat öngörmesine rağmen, piyasada buna uygun bir hareketlilik olmadığını belirtti. Schwartz’a göre, eğer yüksek sermayeye sahip, makul yatırımcılar böyle bir ihtimali ciddiye alsaydı, bugüne kadar XRP’de büyük bir birikim başlamış ve fiyatlar şu anki seviyelerin çok daha üzerine çıkmış olurdu.

Schwartz, XRP’nin önümüzdeki yıllarda büyük bir sıçrama yapacağına dair genel anlatıların piyasa fiyatlarına yansımadığını vurguladı. Ona göre, bu tür iddialar yeterince yaygın ve güçlü olsaydı, sermaye akışı çok daha yüksek olurdu ve fiyatlar şimdiden çift haneli rakamlara yaklaşmış olurdu.

Schwartz, “Eğer piyasada ciddi şekilde XRP’nin 10.000 dolara ulaşacağı konuşuluyor olsaydı, bu beklenti çoktan fiyatlara yansımış, yüksek miktarda alım başlamış olurdu” ifadelerini kullandı.

Piyasa gerçekleri ve yatırımcı bakışı

Yapılan değerlendirmeler, sadece kurumsal değil, kişisel yatırımcılar arasında da XRP fiyatı üzerindeki spekülasyonun güncelliğini koruduğunu gösteriyor. Schwartz’ın yaklaşımı ise piyasa gerçeklerinin temel alınması gerektiğini öne çıkarıyor. Ona göre, eğer pek çok kişinin düşündüğü gibi büyük yatırımcılar XRP’nin potansiyeline ikna olmuş olsalardı, piyasa dinamikleri çok farklı olurdu.

Ayrıca Schwartz, bu tür tahminleri destekleyecek bir kanıt bulunmadığını ve şahsi analizine dayanarak hareket ettiğini söyledi. Kendi değerlendirmelerine dışarıdan bir etki ya da yasal bir kısıtlama olmadığını da ifade etti.

Düzenleyici tartışmalar ve sektör geleceği

XRP’nin uzun vadeli değeriyle ilgili tartışmalar alevlenirken, başka bir gündem başlığı da oluştu. Cardano’nun kurucusu Charles Hoskinson, gündemdeki CLARITY Act yasasıyla ilgili endişelerini dile getirdi. David Schwartz ise, kripto para dünyasının düzenleyicilerle iletişime açık olmasının önemini vurguladı ve sektörün gelişiminin aşırı düzenleme nedeniyle sekteye uğramaması gerektiğini savundu.

Kripto para piyasasında, bir yanda XRP’nin önümüzdeki senelerde daha fazla benimsenerek küresel likiditeye erişeceğine inananlar var. Diğer yanda ise, arz dinamikleri ve piyasa değerinin mevcut sınırları sebebiyle daha temkinli yaklaşan yatırımcılar bulunuyor. Tüm bu değerlendirmeler, piyasada cesur değer tahminleriyle, gerçekçi bakış açısı arasındaki ayrışmanın sürdüğünü ortaya koyuyor.