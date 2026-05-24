XRP’de sıkışan wedge yapısı piyasada kırılım beklentisini artırdı

Kripto para piyasasında son dönemde artan dalgalanma ve sosyal medyada öne çıkan negatif beklentiler, özellikle XRP yatırımcıları arasında tedirginliği artırdı. Birçok piyasa yorumcusu, XRP’nin fiyatının ani bir düşüş riskiyle karşı karşıya olduğunu öne sürerken, teknik analiz uzmanı Evan Clegg tabloya daha farklı yaklaşıyor.

Teknik Analizde Sıkışan Yapı

Clegg’in değerlendirmelerine göre, XRP şu anda klasik bir “sıkışan wedge” formasyonunda hareket ediyor. Bu teknik yapı, fiyatın her geçen gün daralan bir bantta sıkıştığını, yani hem alıcıların hem de satıcıların bir dengede kaldığını gösteriyor. Yaklaşık 1,33 dolar seviyesinde formasyonun en dar noktasına işaret eden bu yapı, fiyatın yukarı yönlü baskı altında olduğunu gösteriyor. CoinCodex verilerine göre XRP fiyatı 1,36 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

Mini sözlük: Sıkışan wedge, fiyatın daralan bir aralıkta giderek sıkıştığı, genellikle güçlü bir kırılımın habercisi olan teknik grafik desenidir.

Bu tür bir sıkışma genellikle piyasada büyük bir hareketin yaklaştığı anlamına geliyor. Clegg’e göre, fiyat ne kadar wedge’in ucuna yakın işlem görürse, o kadar güçlü ve yönlü bir hareketin habercisi olabilir.

Piyasa Beklentisi ve Kritik Seviyeler

Analist, fiyat dalgalanmasına dayalı kısa vadeli korkunun teknik olarak belirleyici olmadığını belirtiyor. Clegg’e göre, yatırımcılar güncel yapıya odaklandığında kısa süreli panik yerine alttan alta artan bir baskı göze çarpıyor. Teknik göstergeler de bu görüşü destekliyor; özellikle Göreceli Güç Endeksi (RSI) 37 seviyesinde, bu da tarihsel olarak genellikle birikim yani taban oluşturma dönemlerine işaret ediyor.

XRP’de yukarı yönlü bir kırılım yaşanırsa ilk olarak 1,60 dolar seviyesi izlenecek. Eğer momentum burada hızlanırsa, hedefin 1,94 dolara kadar uzanabileceği öngörülüyor. Ancak bunun tersine, 1,13 dolar altına inen bir kapanış, mevcut pozitif yapının geçersizleşmesi anlamına gelecek. Bu durumda ayı piyasası görünümü ağırlık kazanabilir.

Kritik Seviye Yukarı Hedef Aşağı Risk 1,33 $ (wedge ucu) 1,60 $ / 1,94 $ 1,13 $ altı

Balinalar ve Zincir Üzerindeki İşlemler

Pozitif senaryoyu destekleyen bir diğer unsur ise zincir üzerindeki veriler. Özellikle son bir haftada büyük yatırımcıların 71 milyonun üzerinde XRP topladığı, ayrıca sadece 24 saat içinde 4.300’den fazla yeni adres oluşturulduğu bildiriliyor.

Aynı zamanda Binance borsasında büyük çaplı XRP çekilişleri artış gösterdi. Bu da piyasada önemli yatırımcıların olası fiyat hareketleri öncesinde yeni pozisyonlara hazırlandığı şeklinde yorumlanıyor.

Piyasadaki korku manşetlerine rağmen teknik yapı sağlam duruyor. Clegg’e göre panik satışları yapısal bir bozulma yerine, mevcut sıkışmanın güçlenmesine yol açıyor. Fiyat dar aralıkta kaldıkça, ilerleyen dönemde sert ve yönlü bir kırılımın ihtimali artıyor.

Piyasa Duyarlılığı ve Genel Tablo

Özetle, XRP’nin önümüzdeki dönemde net bir kırılım için baskı topladığı anlaşılıyor. Piyasa hala belirsizlik ve beklenti arasında gidip geliyor. Ancak teknik göstergeler, satış baskısının geçici olabileceği ve yeni bir yükseliş hamlesinin kapıda olabileceğine işaret ediyor.