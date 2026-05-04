XRP fiyatı 1,42 dolar eşiğine yaklaştı piyasa yeni yön bekliyor

XRP, son günlerde dar bir fiyat bandında hareket ederek kripto para piyasasında dikkatleri üzerine çekiyor. CoinCodex verilerine göre XRP, şu anda 1,41 dolar seviyesinden işlem görüyor. Bu rakam, son haftalarda görülen dalgalı hareketliliğin ardından, yatırımcıların kırılma beklediği kritik destek ve direnç seviyelerine yakın seyrettiğini gösteriyor.

1,34–1,37 Dolar Desteği Güçlü Duruyor

Analistlere göre XRP, 1,34–1,37 dolar aralığındaki destek hattını son dönemde defalarca test etti. Bu kademe, satış baskısını önemli ölçüde emdiği için birçok kez aşağı yönlü hareketleri durdurdu. Alıcıların bu noktada devreye girerek aşağı kayışlara izin vermemesi, söz konusu seviyenin kısa vadede yapısal bir taban oluşturduğunu işaret ediyor.

Teknik incelemeler, mum grafiklerinde alıcılar ve satıcılar arasında belirgin bir çekişme yaşandığını gösteriyor. Son işlemlerde, her iki taraf da tam anlamıyla üstünlük sağlayamadı. Yine de yaşanan geri çekilmeler genelde hızlı şekilde karşılandığı için fiyatın aşağı yönlü derin bir satış dalgasına girmediği kaydediliyor.

XRP piyasasındaki bu sıkışık yapının, işlemciler arasında kısa vadeli kararsızlığı yansıttığı, ancak mevcut seviyelerde birikim sinyallerinin öne çıktığı belirtiliyor.

Yeni Hamle İçin Sıkışma Sürerken Hedef 1,50 Dolar

XRP’nin fiyatı şu anda 1,38 ile 1,44 dolar arasında dar bir aralıkta sıkışmış durumda. Bu tip düşük oynaklık periyotları genellikle güçlü bir fiyat hareketinin öncüsü olarak görülüyor. Yatırımcılar, yukarı veya aşağı yönlü bir kopuşun piyasanın kısa vadeli yönünü belirleyeceğine inanıyor.

Günlük kapanışın 1,42 dolar üzerinde gerçekleşmesi halinde, teknik görünümde boğaların güç kazanacağı ve 1,50 dolar seviyesinin bir sonraki önemli hedef olduğu öngörülüyor. Tersine, 1,34 dolar altına inilmesi durumunda satış baskısının belirginleşip aşağı yönlü risklerin artması bekleniyor. CryptoAppsy verilerine göre, XRP’nin bu kritik aralıkta izlenen fiyatlanışı yatırımcıların karar sürecinde belirleyici oluyor.

Geniş Perspektifte Yükseliş Umudu

Teknik analizde gözlenen Stokastik RSI göstergesinin yeniden ayarlanma sürecine girmesi, önceki döngülerde güçlü yükselişlerin habercisi olmuştu. Piyasa koşullarındaki iyileşme ve talebin kalıcı şekilde artması halinde, bazı piyasa uzmanları XRP için uzun vadeli yukarı yönlü potansiyelin devam edebileceğini belirtiyor.

Bununla birlikte, beklenen güçlü yükseliş için yalnızca kısa vadeli teknik sinyallerin yeterli olmayacağı, piyasa genelindeki pozitif hava ve artan yatırımcı ilgisinin de destekleyici rol oynayacağı vurgulanıyor.