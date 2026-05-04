Kayıt Banner
BITCOIN (BTC)

Bitcoin 80.000 dolar seviyesine yaklaşırken İran kaynaklı kriz piyasaları sarstı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin 80.000 dolar bandında dalgalanırken İran’daki kriz piyasalarda sert hareketlere yol açtı.
  • Petrol fiyatları hızla yükseldi, kripto paralarda oynaklık arttı ve CME futures boşluğu Bitcoin için yeni hedef oldu.
  • Kısa vadeli yatırımcılar zarar sınırına dayandı, uzun vadeciler ise istikrarlı kalmayı sürdürdü.
  • ⛽ Jeopolitik gerilimlerin kripto piyasasında $BTC’ye doğrudan yön verdiği öne çıkıyor.
COINTURK
COINTURK

Bitcoin, haftanın ilk iş gününde Wall Street’in açılışıyla birlikte sert dalgalanmalar yaşadı. ABD ve İran arasındaki yeni gerilimin finans piyasalarında tedirginliğe yol açması, özellikle kripto paralarda belirgin bir oynaklık oluşturdu. Bitcoin fiyatı, önemli bir psikolojik sınır olan 80.000 dolar etrafında hareket ederek hem yükseliş beklentisi taşıyan yatırımcıların hem de satış ağırlıklı düşünenlerin odak noktasında kaldı.

İçindekiler
1 Jeopolitik Gelişmeler Piyasaları Salladı
2 Kısa Vadeli Yatırımcılar Zarardan Çıkma Sınırında

Jeopolitik Gelişmeler Piyasaları Salladı

İran’ın Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki petrol tesisine yönelik saldırısı, yalnızca kripto paraları değil, küresel emtia piyasalarını da etkiledi. Bu haberin ardından ABD borsaları üzerinde baskı oluşurken petrol fiyatları hızla yükseldi. WTI petrolünün varil fiyatı yüzde 5’in üzerinde artarak yeniden 105 dolar seviyesini geçti; Brent petrolü ise 119 dolarla son üç yılın zirvesine yaklaştı.

Sektörde piyasa analizleriyle bilinen QCP Capital, İran kaynaklı gelişmeleri “oldukça hareketli” olarak tanımladı. Şirketin son piyasa değerlendirmesinde, piyasaların şimdilik gerginliğin yatışacağı düşüncesiyle fiyatlandığı, ancak durumun hızla değişebileceği vurgulandı.

“Şu an itibarıyla piyasalar tansiyonun düşeceğini varsayıyor fakat bu denklem her an değişebilir,” değerlendirmesi yapıldı.

Özellikle Bitcoin tarafında yatırımcılar, Chicago Ticaret Borsası’ndaki (CME) vadeli işlemler piyasasında oluşan boşluğun fiyat için belirleyici engel olduğunu belirtiyor. Borsada yer alan ilgili boşluğun kapanması, Bitcoin’in fiyat gücünün teyidi açısından yakından takip edilmeye başlandı.

Kripto para piyasasında takma isimle bilinen Daan Crypto Trades, X platformundaki paylaşımında CME’deki büyük boşluğun 84.000 dolar seviyesinde olduğunu, bunun kapanmasının yükselişi tetikleyebileceğini kaydetti.

Kısa Vadeli Yatırımcılar Zarardan Çıkma Sınırında

Onchain analiz platformu CryptoQuant, Bitcoin’in kısa vadeli yatırımcıları için kümülatif maliyet tabanının kritik bir seviye olduğunu belirtti. Bu grup, genellikle altı aydan kısa süreyle Bitcoin tutan spekülatörlerden oluşuyor.

Analist Crazzyblockk, platformdaki değerlendirmesinde kısa vadeli yatırımcıların kâr ve zarar seviyelerine işaret ederek şunları aktardı:

“Muhtemel senaryo, kısa vadeli sahiplerin ortalama maliyetlerine doğru temkinli bir toparlanma girişimidir.”

Öte yandan, uzun vadeli yatırımcıların büyük bir kısmının yüzde 27’ye varan gerçekleşmemiş zararlar taşımasına rağmen bu durumdan endişe duymadığı dile getirildi. Buna göre, uzun vadeli pozisyonuna güvenen yatırımcılar piyasadaki sert dalgalanmalara rağmen ana stratejilerini değiştirmiyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

K Wave Media 485 milyon dolarlık Bitcoin fonunu yapay zekaya aktarıyor hissede sert düşüş yaşandı

Bitcoin’de 80.000 dolar direnci aşılamıyor spot talep zayıf kaldı

Hut 8, 200 milyon dolarlık Bitcoin teminatlı krediyle borç maliyetini düşürdü

Bitcoin 80.610 doları aştı piyasa hareketlendi kısa vadede 84.000 dolar hedefi öne çıktı

Bisq protokol açığından 11 BTC çalındı, kullanıcılar için iade süreci başlatıldı

Bitcoin 5 aydır 100.000 doların altında seyrediyor yükseliş için net bir neden bulunamıyor

Bitcoin kısa süreliğine 80.000 doları aştı kritik dirençler izleniyor

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı XRP fiyatı 1,42 dolar eşiğine yaklaştı piyasa yeni yön bekliyor
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

XRP fiyatı 1,42 dolar eşiğine yaklaştı piyasa yeni yön bekliyor
RIPPLE (XRP)
Duygusal Kararları Engelleyen Akıllı Alarmlar
BITCOIN Haberleri
XRP’nin 10.000 dolar hedefi tartışması David Schwartz ile yeniden alevlendi
RIPPLE (XRP)
Ether 2.390 dolara yükseldi, sıradaki hedef 3.000 dolar mı?
Ethereum (ETH)
Bitmine Immersion Technologies, Ethereum portföyünü 5,18 milyona yükseltti
Ethereum (ETH)
Lost your password?