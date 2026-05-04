Bitcoin 80.000 dolar seviyesine yaklaşırken İran kaynaklı kriz piyasaları sarstı

Bitcoin, haftanın ilk iş gününde Wall Street’in açılışıyla birlikte sert dalgalanmalar yaşadı. ABD ve İran arasındaki yeni gerilimin finans piyasalarında tedirginliğe yol açması, özellikle kripto paralarda belirgin bir oynaklık oluşturdu. Bitcoin fiyatı, önemli bir psikolojik sınır olan 80.000 dolar etrafında hareket ederek hem yükseliş beklentisi taşıyan yatırımcıların hem de satış ağırlıklı düşünenlerin odak noktasında kaldı.

Jeopolitik Gelişmeler Piyasaları Salladı

İran’ın Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki petrol tesisine yönelik saldırısı, yalnızca kripto paraları değil, küresel emtia piyasalarını da etkiledi. Bu haberin ardından ABD borsaları üzerinde baskı oluşurken petrol fiyatları hızla yükseldi. WTI petrolünün varil fiyatı yüzde 5’in üzerinde artarak yeniden 105 dolar seviyesini geçti; Brent petrolü ise 119 dolarla son üç yılın zirvesine yaklaştı.

Sektörde piyasa analizleriyle bilinen QCP Capital, İran kaynaklı gelişmeleri “oldukça hareketli” olarak tanımladı. Şirketin son piyasa değerlendirmesinde, piyasaların şimdilik gerginliğin yatışacağı düşüncesiyle fiyatlandığı, ancak durumun hızla değişebileceği vurgulandı.

“Şu an itibarıyla piyasalar tansiyonun düşeceğini varsayıyor fakat bu denklem her an değişebilir,” değerlendirmesi yapıldı.

Özellikle Bitcoin tarafında yatırımcılar, Chicago Ticaret Borsası’ndaki (CME) vadeli işlemler piyasasında oluşan boşluğun fiyat için belirleyici engel olduğunu belirtiyor. Borsada yer alan ilgili boşluğun kapanması, Bitcoin’in fiyat gücünün teyidi açısından yakından takip edilmeye başlandı.

Kripto para piyasasında takma isimle bilinen Daan Crypto Trades, X platformundaki paylaşımında CME’deki büyük boşluğun 84.000 dolar seviyesinde olduğunu, bunun kapanmasının yükselişi tetikleyebileceğini kaydetti.

Kısa Vadeli Yatırımcılar Zarardan Çıkma Sınırında

Onchain analiz platformu CryptoQuant, Bitcoin’in kısa vadeli yatırımcıları için kümülatif maliyet tabanının kritik bir seviye olduğunu belirtti. Bu grup, genellikle altı aydan kısa süreyle Bitcoin tutan spekülatörlerden oluşuyor.

Analist Crazzyblockk, platformdaki değerlendirmesinde kısa vadeli yatırımcıların kâr ve zarar seviyelerine işaret ederek şunları aktardı:

“Muhtemel senaryo, kısa vadeli sahiplerin ortalama maliyetlerine doğru temkinli bir toparlanma girişimidir.”

Öte yandan, uzun vadeli yatırımcıların büyük bir kısmının yüzde 27’ye varan gerçekleşmemiş zararlar taşımasına rağmen bu durumdan endişe duymadığı dile getirildi. Buna göre, uzun vadeli pozisyonuna güvenen yatırımcılar piyasadaki sert dalgalanmalara rağmen ana stratejilerini değiştirmiyor.