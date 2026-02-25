Coinbase’den Bitcoin İçin Korkutan Senaryo: O Seviye Kırılırsa Satışlar Durdurulamaz!

Bitcoin piyasasında sular durulmuyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın Birliğin Durumu konuşmasıyla 66.000 doların üzerine çıkan kısa süreli nefes alış, Coinbase Institutional tarafından yayımlanan güncel verilerle yerini temkinli bir bekleyişe bıraktı. Kurumsal analizler en büyük kripto paranın 60.000 dolarlık kritik destek eşiğine doğru kayma riskinin sürdüğünü ve bu seviyenin kırılması durumunda satış baskısının şiddetlenebileceğini işaret ediyor. Piyasa yapıcıların opsiyon kanadındaki hareketleri ile zincir üstü veriler birleştiğinde, Bitcoin’in gerçek bir toparlanma için 82.000 dolar barajını aşması gerektiği görülüyor.

Opsiyon Piyasasında Negatif Gama Tehdidi

Coinbase Institutional’ın stratejistleri, Bitcoin’in fiyat hareketlerini anlamlandırmak için opsiyon satıcılarının risk yönetim modellerini mercek altına aldı. “Gama maruziyeti” (GEX) olarak adlandırılan bu gösterge, piyasa yapıcıların fiyat değişimlerine karşı nasıl pozisyon aldığını ortaya koyuyor. Mevcut tabloda 60.000 ile 70.000 dolar bandında yoğunlaşan “negatif gama” aralığı, fiyatlar düştükçe aracı kurumların daha fazla satış yapmak zorunda kalabileceği bir sarmalı tetikliyor. Bu mekanizma, düşüş trendinin kendi kendini besleyen bir momentum kazanmasına yol açarak 60.000 dolardaki ana destek seviyesine olan yolculuğu hızlandırma potansiyeline sahip.

Piyasanın yukarı yönlü senaryosunda ise durum daha karmaşık bir hal alıyor. 85.000 ve 90.000 dolar seviyelerinde kümelenen “pozitif gama” bölgeleri, fiyat yükseldikçe satıcıların dengeleyici işlemler yapacağını, dolayısıyla olası bir rallinin patlayıcı bir yükselişten ziyade ağır aksak bir konsolidasyon sürecine dönüşeceğini fısıldıyor. 82.000 dolar seviyesi, Bitcoin’in yükseliş umutlarını tazeleyebilmesi için geçmesi gereken en zorlu engel olarak karşımıza çıkıyor. Bu teknik direncin aşılamaması, piyasadaki istikrar eksikliğinin devam edeceği ve yatırımcıların temkinli kalacağı anlamına geliyor.

Zincir Üstü Verilerde Sermaye Çıkışı Alarmı

Teknik analizdeki karamsar hava, blok zinciri üzerindeki somut verilerle de destekleniyor. Analist Axel Adler Jr.’ın paylaştığı bilgilere göre, Bitcoin’in gerçekleşen piyasa değeri (Realized Cap) Kasım 2025’teki 1,127 trilyon dolarlık zirvesinden yaklaşık 33 milyar dolarlık bir kayıpla 1,094 trilyon dolara geriledi. İki aydır üst üste yaşanan bu düşüş, piyasaya taze para girişinden ziyade düzenli bir sermaye çıkışının yaşandığını kanıtlıyor. 30 günlük net pozisyon değişimlerinin negatif bölgede seyretmesi, kurumsal ve bireysel yatırımcıların varlıklarını nakde çevirme eğiliminde olduğunu gösteriyor.

Glassnode tarafından sağlanan veriler de piyasadaki “savunma” modunu pekiştiriyor. Gerçekleşen Kar/Zarar Oranı’nın 90 günlük hareketli ortalaması 1 seviyesinin altına inmiş durumda; bu da satılan Bitcoinlerin büyük bir kısmının zararına elden çıkarıldığını simgeliyor. Tarihsel döngüler, bu tür “zarar satışları” dönemlerinin likidite koşulları iyileşene kadar aylarca sürebileceğini hatırlatıyor. Sosyal medya platformlarındaki aşırı iyimserlik ve “ayı sezonu bitti” söylemleri ise Santiment’e göre genellikle yerel zirveleri ve ardından gelen sert düzeltmeleri işaret eden ters indikatörler olarak çalışıyor.