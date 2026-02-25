Bitcoin Madencilerinin Rezervlerinde Daralma: Satışlar ve Maliyet Baskısı Sektörü Yeniden Şekillendiriyor

2026 yılının ilk aylarında, halka açık Bitcoin madencilerinin toplam rezervi 115.335 BTC seviyesine geriledi ve bu, yaklaşık 7,4 milyar dolara karşılık geliyor. Geçmiş dönemde düzenli olarak biriken rezervlerdeki bu daralma, madencilerin Bitcoin satışlarını artırdığı ilk anlamlı ve sürdürülebilir kontraksiyon sinyalini oluşturdu.

Madencilerde Satış Eğilimi ve Strateji Değişimi

Aralık 2025’te Riot Platforms 1.818 Bitcoin satarak 161,6 milyon dolarlık gelir elde etti. Bitdeer ise tamamı madenciliğiyle ürettiği ve rezervde tuttuğu toplam 1.132,9 BTC’yi elden çıkararak Bitcoin varlıklarını sıfırladı, burada elde edilen fonun önemli bir kısmı 300 milyon dolarlık dönüştürülebilir krediyle beraber yapay zeka ve veri merkezi yatırımlarına yönlendirildi.

Bu eğilim, madencilerin rezervlerini statik bir değer deposundan operasyonel sermayeye dönüştürmeye başladığına işaret ediyor. Söz konusu dönüşümün zamanlaması, sektördeki gelir marjlarının baskılandığı döneme denk geldi.

Verimlilik, Maliyet ve Zorluk Oranları

Nisan 2024’te yaşanan Bitcoin yarılanması blok ödülünü 3,125 BTC’ye düşürdü ve böylece günlük Bitcoin arzı 450 adede çekildi. İşlem ücretlerinin toplam gelirler içindeki payı neredeyse sıfıra indi. Buna karşın madencilik zorluk oranı 19 Şubat 2026’da yüzde 14,73 artarak 144,40 terahash seviyesine ulaştı; hashprice ise günlük 30 doların altına geriledi.

Riot Platforms’ın üçüncü çeyrek bilançosuna göre, şirketin bir Bitcoin madenciliği için harcadığı operasyonel maliyet 46.000 dolar civarında. Tüm varlık amortismanı dahil edildiğinde ise bu rakam 89.000 dolara yükseliyor. Bu ortam, madencilerin Bitcoin’i daha sık satmasına ve nakit yönetiminde yeni stratejilere yönelmesine neden oluyor.

Büyük Madenciler ve Rezerv Konsantrasyonu

Marathon Digital, Riot Platforms, CleanSpark ve Hut 8 Mining gibi şirketler, Şubat 2026 itibarıyla halka açık tüm madenciler tarafından tutulan toplam Bitcoin rezervinin yüzde 82’sini kontrol ediyor. Sektörde asıl satış baskısının bu büyük madencilerin finansman tercihleriyle şekillendiği gözleniyor.

Bitdeer gibi bazı şirketler rezervlerini tamamen elden çıkarıp, yeni yatırım alanlarına yönelmeyi tercih etti. Diğer büyük madenciler ise çoğunlukla rezervlerini korumayı benimseyerek sadece zorunlu likidite ihtiyaçları için bir kısmını satışa sunuyor.

Piyasa Stresi ve Geleceğe Yönelik Beklentiler

Hashrate forward piyasasında altı aylık ortalama fiyat 28,73 dolar/PH/gün seviyesinde. Bu fiyatlama ortamında eski nesil cihazlar ekonomik verimliliğini kaybediyor ve madenciler daha fazla satış veya borçlanma arasında tercih yapmak zorunda kalıyor. Ayrıca, enerji maliyetleri belirleyici rol oynuyor; örneğin VanEck’in analizlerine göre, bazı makineler 0,07 dolar/kWh elektrik birim maliyetinin üzerinde kârlılığını yitiriyor.

Glassnode’un Puell Multiple metriği Şubat sonunda 0,673 seviyesinde yer aldı. Bu değer, madencilerin gelirlerinin yıllık ortalamanın altında olduğunu gösteriyor ve sektörde birleşme ya da zorunlu varlık satışlarının artabileceği anlamına geliyor.

Sonuç olarak, halka açık madencilerin toplam rezervleri piyasada önemli bir arz kaynağı olarak ortaya çıkarken, yaklaşan dönemlerde rezerv hareketleri, sektörün stratejik ve finansal kararlarına dair yakından takip edilen bir gösterge olmaya devam ediyor.