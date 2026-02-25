FG Nexus, Büyük ETH Satışıyla Portföy Büyüklüğünü Azalttı

ABD’de Nasdaq’ta işlem gören FG Nexus, son olarak 7.550 Ethereum’u yaklaşık 14,06 milyon dolar karşılığında elden çıkardı. Şirket, kendisini önemli kurumsal Ethereum yatırımcılarından biri olarak konumlandırıyor. Yapılan bu büyük satışın, FG Nexus’un geçtiğimiz yıl hızlı şekilde büyüttüğü kripto varlık portföyünde önemli bir daralmaya işaret ettiği dikkat çekiyor.

Strateji Değişikliği ve ETH Satışları

FG Nexus, Ağustos ve Eylül 2025 döneminde 50.770 Ethereum satın alarak büyük çaplı bir portföy oluşturmuştu. Bu alımlar yaklaşık 196 milyon dolara ve ortalama 3.860 dolar fiyata denk geliyor. Ancak son dönemde gerçekleşen satışlarla şirkette kalan Ethereum miktarı 30.094 seviyesine düştü ve değeri yaklaşık 57,5 milyon dolar civarında bulunuyor. Son satışlarla birlikte toplamda 21.025 Ethereum yaklaşık 2.649 dolar ortalama fiyattan satıldı ve bu operasyonun toplamda 82,8 milyon dolarlık gerçekleşen zarara yol açtığı tespit edildi.

Alım Planları Yerini Satışlara Bıraktı

22 Ekim 2025’te FG Nexus, Quebec’teki bir taşınmazını 10 milyon dolara satma niyetini açıklamış, elde edilecek yaklaşık 8 milyon dolarlık net gelirin bir kısmını borç ödemek ve hisse geri alarak ya da Ethereum pozisyonunu artırmak için kullanmayı planladığını belirtmişti. Ancak kurum, birkaç hafta içerisinde bu kararından dönerek yoğun bir satış sürecine yöneldi.

FG Nexus tarafından yapılan plana göre Quebec’teki mülk satışından sağlanacak fonun önemli bir kısmıyla şirket borçlarını ödemeyi ve imkan olursa Ethereum pozisyonunu güçlendirmeyi hedeflediği aktarılmıştı.

Şirketin bu kısa sürede yön değiştirmesi, piyasa koşullarındaki dalgalanmanın büyük yatırımcılar üzerinde oluşturduğu baskıyı ortaya koydu. Satışların ardından FG Nexus’un portföy değerinin, yatırımın başlangıcındaki seviyenin oldukça gerisinde kaldığı da net olarak görülüyor.

Kurum Kimliği ve Piyasa Etkileri

FG Nexus, ABD merkezli halka açık bir kurum olarak Ethereum piyasasına kurumsal ölçekte yatırım yapan sayılı şirketlerden biri konumunda. Kurumun portföy stratejisi, Bitcoin odaklı hazine yönetimi örnekleriyle benzerlik gösteriyordu ve Ethereum’u uzun vadede tutarak ekosistemde daha güçlü bir pozisyona ulaşmayı hedefliyordu. Ayrıca Ethereum staking ödüllerinden de faydalanmayı amaçlayan bir yaklaşım benimsemişti.

Son dönemde ise agresif alım stratejisinin yerini, piyasa koşullarının da etkisiyle temkinli satışlar aldı. Özellikle volatilitenin yüksek seyrettiği dönemde yapılan satışların, FG Nexus’un likiditeyi koruma ve zararı sınırlama odaklı bir politika benimsediğini düşündürüyor.

Şirket, son satışlara ilişkin resmi ve detaylı bir açıklama yapmasa da, piyasa gözlemcileri bu adımları, agresif büyümeden daha dengeli bir varlık yönetimine geçiş olarak değerlendiriyor.

Öte yandan FG Nexus, 93 milyon dolarlık Stream Finance kaybından sonra 95.000 dolardan fazla talepleri karşıladı. Bu durum, merkeziyetsiz finans alanında zincir üstü kapsamın artan önemine işaret ediyor.