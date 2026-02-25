Meta, Stabilcoin Sektörüne Üçüncü Partilerle Dönüyor

Meta, 2026 yılının ikinci yarısında stabilcoin odaklı çalışmalara yeniden başlamayı planlıyor. Şirket, bu yeni girişimde kendi stabilcoin’ini çıkarmak yerine, üçüncü parti ödeme çözümleriyle entegre olarak dijital cüzdan hizmeti sunmayı amaçlıyor.

Stabilcoin ve Dijital Cüzdan Hedefi

Meta’nın dijital para piyasasına ilgisi yeni değil. 2019’da tanıtılan Libra projesiyle başlayan yolculuk, dönemin yasal zorlukları ve düzenleyici engeller nedeniyle sonuçsuz kalmıştı. Son girişim ise şirketin, doğrudan bir stabilcoin ihraç etmek yerine dış kaynaklardan ve mevcut çözümlerden destek almasına odaklanıyor. Bu stratejiyle birlikte Meta, 3,2 milyarı aşan kullanıcı kitlesi üzerinden küresel çapta ödeme hizmetlerine kolayca ulaşılabileceği bir platform oluşturmak istiyor.

Stripe ile Büyüyen İşbirliği

Meta’nın ödeme sistemi entegrasyonu konusunda öne çıkan şirketlerden biri Stripe. Stripe, kısa süre önce stabilcoin altyapı şirketi Bridge’i satın aldı. Stripe’ın CEO’su Patrick Collison da 2025 yılının Nisan ayında Meta’nın yönetim kuruluna katılarak iki şirket arasındaki işbirliğini güçlendirdi. Yeni projeyle ilgili detaylara göre, Meta kendi token’ını yaratmayacak; bunun yerine Stripe gibi üçüncü parti firmaların sunduğu stabilcoin tabanlı ödeme altyapılarından faydalanacak.

Piyasalarda Büyüyen Rekabet ve Düzenleyici Zemin

Meta’nın stabilcoinlere yeniden yönelmesi, kripto para düzenlemelerine dair ABD’de yapılan yeni yasal çalışmalar ve piyasa gelişmeleriyle bağlantılı görünüyor. Geçmişte Libra projesine ABD ve Avrupa Birliği’nden gelen tepki, girişimin rafa kaldırılmasına yol açmıştı. Ancak günümüzde, ABD’de stabilcoin regülasyonunu amaçlayan GENIUS Act gibi yeni yasa tasarıları gündemde. Düzenlemelerdeki değişiklik, şirketlerin bu alanda daha rahat adım atabilmesinin önünü açmış durumda.

Diğer yandan, PayPal, Visa ve Stripe gibi teknoloji devleri de 2025 yılında stabilcoin tabanlı finansal hizmetlerde büyümelerini hızlandırdı. Bu hareketlilik, Meta’nın yeni planını yalnızca bireysel bir hamle olmaktan öte, büyük teknoloji şirketlerinin zincir üstü ödeme çözümlerine olan toplu ilgisinin bir parçası haline getiriyor.

Stabilcoin piyasası, Meta ilk kez Libra ile gündeme geldiğinde 1 milyar dolar bandındaydı. Bugün ise bu miktarın 300 milyar doların üzerinde olduğu aktarılıyor. Piyasanın ulaştığı boyut, Meta’nın girişimini küresel ödeme ve sosyal ticaret alanında daha etkin kılabilir.

Meta, yeni dijital cüzdan projesiyle birlikte içerik üreticilere ödeme, sosyal ticaret ve uluslararası para transferini kolaylaştırmayı hedefliyor. Şirket, kendi stabilcoin projesi yerine, mevcut stabilcoin çözümlerini sisteme entegre ederek kapsamlı ve regülasyonlara daha uyumlu bir model izlemeyi benimsiyor.

Meta yönetimi, bu yeni modelin kullanıcıların sosyal mecralarda ve dijital ticarette ödeme işlemlerini hızlandıracağını, aynı zamanda çeşitli ülkelerde düzenleyici riskleri azaltacağını öngörüyor.

Küresel ölçekte faaliyet gösteren Meta, kripto odaklı yeni dijital cüzdanıyla fintech alanında rekabeti yeniden şekillendirmeye hazırlanıyor. Şirketin uygulamaları ve entegre çözümleri, stabilcoinlerin yaygınlaşmasında önemli bir rol oynayabilir.