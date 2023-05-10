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  •   Gece Hareketli! Grayscale Kripto Müjdelerini Sıraladı! SEC Köşeye Sıkışıyor!

Gece Hareketli! Grayscale Kripto Müjdelerini Sıraladı! SEC Köşeye Sıkışıyor!

Özet

  • Grayscale, SEC'in katı duruşunu delmek için yeni ETF modellerini tanıttı.
  • Toplamda Grayscale Ethereum Futures ETF, Grayscale Global Bitcoin Composite ETF ve Grayscale Privacy ETF için başvuru yapıldı.
  • Bloomberg analisti onay ihtimalinin diğerlerinden yüksek olabileceğini düşünüyor.
01:08
10 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Çarşamba gününün ilk dakikalarında gündem fazlasıyla yoğun ve sabah yatırımcılar heyecan verici bir güne uyanacak. Enflasyon verisi saatler sonra açıklanacak ve Bitcoin fiyatı 27.500 doların üstünde tutuyor. Market makerlar ABD’den çekiliyor, Biden kripto için hayatının hatasını yapıp Cumhuriyetçileri kripto fedailiğine zorluyor ve SEC’e ETF başvuruları yağıyor. Daha fazlası da var. SEC kripto para saklama hizmetini düzenleyen son kuralından dolayı köşeye sıkışıyor.

Grayscale ETF Başvuruları

Dünyanın en büyük kripto para varlık yöneticisi Grayscale Investments bugün Grayscale’in ETF franchise’ını oluşturmaya devam ederken 1940 Yasası ürünlerini bağımsız olarak yönetmesine olanak tanıyacak Grayscale Funds Trust’ın kurulduğunu duyurdu.

Grayscale CEO‘su Michael Sonnenshein şunları söyledi;

“Grayscale Funds Trust’ın kurulması, Grayscale’in işini sorumlu bir şekilde ölçeklendirmeye olan bağlılığımızı yansıtıyor. Grayscale’in düzenlenmiş, geleceğe yönelik ürünler yaratmaya ve yönetmeye devam edebilmesi için gerekli temelleri atıyoruz.”

Grayscale Funds Trust’ın kurulmasıyla birlikte Grayscale, her biri Grayscale Funds Trust’ın bir serisi olan Grayscale Ethereum Futures ETF, Grayscale Global Bitcoin Composite ETF ve Grayscale Privacy ETF için Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na başvuru yaptı.

Grayscale Global ETF Başkanı David LaValle şunları söyledi;

“ETF franchise’ımızı oluşturmak özel bir ekibi işe almak, ortaklıklarımızı genişletmek ve ETF ekosistemindeki konumumuzu geliştirmek inanılmaz derecede heyecan vericiydi. İlk ürünlerimizi 2022’de ABD ve Avrupa’da piyasaya sürmüş olmaktan gurur duyuyoruz ve bugünkü başvuru, yatırımcılara tanıdık, güvenilir, düzenlenmiş bir yatırım aracı olan ETF’yi kullanarak dijital ekonomiye ve dönüştürücü teknolojilere erişmeleri için yenilikçi yollar sunma konusundaki kararlılığımızın devam ettiğini gösteriyor.”

SEC Köşeye Sıkışıyor

Yeni tröst bir seri trösttür ve Grayscale’in ETF’ler aracılığıyla kripto piyasalarına maruz kalmasını sağlamak için ETF’leri başlatmaya devam etme niyetini gösteriyor.

Global Bitcoin Composite ETF için yapılan başvuru, şu anda SEC’de GBTC için bir davaya bağlıyken SEC’e neredeyse açık bir saldırıdır. Yeni fonun %40’ı uluslararası listede yer alan spot Bitcoin ETF‘lerinde, %60’ı ise Bitcoin Madencilik şirketlerinde yer alacak.

SEC bir yandan spot Bitcoin ETF‘lerini ve $GBTC’nin dönüşümünü reddetmek için 19b-4 sürecini kullanıyor (bu ETF’ler 1940 Yasası başvuruları olan 19b-4 sürecini atlayabilir). Daha sonra muhtemelen uluslararası spot Bitcoin ETP’lerine yatırım yapacak olan bu ürünü onaylamak zorunda (SEC bunları hala reddedebilir).

Bloomberg’in ETF uzmanı James Seyffart şunları söyledi;

“Bence SEC, Bitcoin Vadeli İşlem ETP’lerine izin verildiği için bu Bitcoin Bileşik ETF’sinin piyasaya sürülmesine izin vermek zorunda kalacak. SEC’in Ethereum vadeli işlem ETF’sinin piyasaya sürülmesine izin verip vermediğini görmek ilginç olacak. Bitcoin tarafında zaten sahip olduğumuz şeylerle neredeyse aynı yapı, ancak yakın geçmişte bunları reddettiler.”

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