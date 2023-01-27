Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Ünlü CEO Açıkladı: Ethereum’u Bekleyen Büyük Tehlike Ne? Ethereum Buna Hazır Mı?

Ünlü CEO Açıkladı: Ethereum’u Bekleyen Büyük Tehlike Ne? Ethereum Buna Hazır Mı?

Ethereum'da gerçekleşecek olan güncelleme ile ilgili olarak ünlü CEO açıklama yaptı. Bu açıklamayla birlikte ise korkularıın dile getirdi.
22:00
27 Ocak 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

ETH stake edenler için Ethereum Shanghai yükseltmesi, stake ettikleri fonları doğrulayıcı olarak kaldırabilecekleri için beklenen bir değişiklik durumunda. Stake etme üzerindeki etkilerinin yanı sıra, ETH’yi kripto para piyasasında yeni zirvelere taşıyabilir.

Yükseltmenin ETH Üzerinde Büyük Bir Etkisi Olacak

Akıllı sözleşme işlevselliğine sahip açık kaynaklı bir blok zinciri olan Ethereum, madencilik sürecini pahalı ve enerji yoğun hale getiren Proof-of-Work üzerinde çalışıyordu. Birleşmeden sonra Ethereum’un mekanizması, dağıtılmış bir veri tabanına girişleri doğrulamak ve veri tabanını güvende tutmak için bir yöntem olan Proof-of-Work’ten Proof-of-Stake’e geçti.

Şimdi, Ethereum Şangay Yükseltmesi ETH sahipleri için ne gibi değişiklikler getiriyor olabilir işte buna bakmak gerekiyor.

Mart 2023’te Şangay/Capella çatalı hayata geçecek. Kriptoyu şekillendiren anlatılar ve varlıklarla ilgili bir e-posta bülteni yayımlayan Crypto Pragmatist’in kurucusu Jack Niewold, kısa süre önce bir tweet attı,

Toplam ETH arzının yaklaşık %14’ü stake edilmiş durumda ve Şangay çatallanmasından sonra stake edilmemiş olabilir. Bu durum bazı insanları düşüşe geçirebilir.

Pazartesi günü, Ethereum’un çekirdek geliştiricileri, ETH staking para çekme kapasitesinin hazır olup olmadığını test etmek için tasarlanan ilk ana ağ gölge çatalını hayata geçirdi. Bu da ETH sahiplerini 26 milyar dolar değerindeki Ethereum’a erişmeye bir adım daha yaklaştırdı.

ETH Geliştiricileri İle Kavga

Ethereum birleşmesinin kullanıcılara ağa ETH yatırma olanağı sunduğu Şangay yükseltmesi, Ethereum’un Proof-of-Stake mutabakat katmanı olan Beacon Chain’den bu yana var olan ETH sahiplerinin coinlerini stake etmelerine olanak tanıyacak. Ancak Ethereum’un bazı geliştiricileri, ekibin Şangay yükseltmesini aceleye getirdiğine inanıyor.

Bir Ethereum geliştiricisi olan Micah Zoltu, mevcut Şangay kodunun ETH para çekme işlemlerinin uyumlu olmasına izin vermediğini ve aceleye getirilmiş bir lansmanın hem geliştiriciler hem de sahipler için daha fazla sorun yaratacağını belirtti.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
İlgili Yazılar
Yanılmayan Analistten Bitcoin Yorumu! Radarındaki Üç Altcoini Paylaştı!
Yanılmayan Analistten Bitcoin Yorumu! Radarındaki Üç Altcoini Paylaştı!
Shiba İçin Nefesler Tutuldu! Yeni Özellik Yatırımcıları Bayram Ettirecek!
Shiba İçin Nefesler Tutuldu! Yeni Özellik Yatırımcıları Bayram Ettirecek!
Santiment’ten Beklenen Rapor Geldi: “Üç Altcoine Dikkat!
Santiment’ten Beklenen Rapor Geldi: “Üç Altcoine Dikkat!
Altcoin İçin Müjde! Bütün Olay Bitcoin Bu Fiyatı Geçerse Başlayacak! Hedef Yeniden 25 Dolar!
Altcoin İçin Müjde! Bütün Olay Bitcoin Bu Fiyatı Geçerse Başlayacak! Hedef Yeniden 25 Dolar!
Sıcak Gelişme: Binance CEO’su CZ O Altcoin’leri Hedef Aldı! Piyasa Geleceğinden Beklentisi Ne?
Sıcak Gelişme: Binance CEO’su CZ O Altcoin’leri Hedef Aldı! Piyasa Geleceğinden Beklentisi Ne?
Hedef Açıklandı: 1 Milyar! Waves Coin Yorum! Waves Neden Yükseliyor?
Hedef Açıklandı: 1 Milyar! Waves Coin Yorum! Waves Neden Yükseliyor?
Gizemli Kripto Balinası Harekete Geçti! 3,3 Trilyon Token!
Gizemli Kripto Balinası Harekete Geçti! 3,3 Trilyon Token!
Ünlü Kripto Analisti Konuştu, Aptos Yükselir Mi? Detaylı Aptos Yorumu!
Ünlü Kripto Analisti Konuştu, Aptos Yükselir Mi? Detaylı Aptos Yorumu!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Sessizlik Bozuluyor! Teknik Bu Altcoin’in Yüzde 78’in Üzerinde Yükselebileceğini Gösteriyor!
Bu Altcoin Kısa Vade Yüzde 25 Yükselebilir! Fakat Şartları Var!
Sürprizler Kapıda İşte Fiyat Hedefleri! Dogecoin, Shiba, XRP, Ethereum ve Solana Yorum!
2023’ün Gözde Altcoin’i İçin Meraklı Bekleyiş Başladı: Yüzde 50 Yükseliş İhtimali!
Boğa Formasyonu Oluştu! Bu Altcoin İçin Ralli Kapıda Olabilir!
Güncel NFT Haberleri
Togg’un 100. Yıl Özel Seri NFT’leri İçin Geri Sayım Başladı!
Durgunluğun Acısını Çıkarıyor! NFT İşlemlerindeki Artış O Altcoin’e Yaradı!
Kripto ve NFT Dolandırıcılığı Rug Pull Nedir?
Bu Proje Her Şeyi Değiştirecek! Yuga Labs Kolları Sıvadı Ve Adımını Attı!
Kral Geri Döndü! Bir Zamanların Lideriydi, Şimdi Sahne Yeniden Onun! Bakın Hangi Proje!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Sıcak Gelişme! DeFi Altcoin Müjdeyi Verdi Fiyat Yükseldi!
Dikkat! Bu 5 Altcoin Tüm Hafta Boyunca Dikkatleri Üzerine Çekebilir! Bakın Listede Neler Var!
DeFi Altcoin’leri Güç Göstermeye Başladı! O Altcoin Rakiplerine Fark Attı!
Onlar Hala Vazgeçmiyor! Dev Kripto Para Yatırımı Duyuruldu! 1 Milyar Dolar Değerinde İtici Güç!
Kripto Para Piyasasının Göz Bebeğiydi! Şimdilerde Yüzüne Bakan Yok!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023