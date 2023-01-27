Ethereum'da gerçekleşecek olan güncelleme ile ilgili olarak ünlü CEO açıklama yaptı. Bu açıklamayla birlikte ise korkularıın dile getirdi.

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ETH stake edenler için Ethereum Shanghai yükseltmesi, stake ettikleri fonları doğrulayıcı olarak kaldırabilecekleri için beklenen bir değişiklik durumunda. Stake etme üzerindeki etkilerinin yanı sıra, ETH’yi kripto para piyasasında yeni zirvelere taşıyabilir.

Yükseltmenin ETH Üzerinde Büyük Bir Etkisi Olacak

Akıllı sözleşme işlevselliğine sahip açık kaynaklı bir blok zinciri olan Ethereum, madencilik sürecini pahalı ve enerji yoğun hale getiren Proof-of-Work üzerinde çalışıyordu. Birleşmeden sonra Ethereum’un mekanizması, dağıtılmış bir veri tabanına girişleri doğrulamak ve veri tabanını güvende tutmak için bir yöntem olan Proof-of-Work’ten Proof-of-Stake’e geçti.

Şimdi, Ethereum Şangay Yükseltmesi ETH sahipleri için ne gibi değişiklikler getiriyor olabilir işte buna bakmak gerekiyor.

Mart 2023’te Şangay/Capella çatalı hayata geçecek. Kriptoyu şekillendiren anlatılar ve varlıklarla ilgili bir e-posta bülteni yayımlayan Crypto Pragmatist’in kurucusu Jack Niewold, kısa süre önce bir tweet attı,

Toplam ETH arzının yaklaşık %14’ü stake edilmiş durumda ve Şangay çatallanmasından sonra stake edilmemiş olabilir. Bu durum bazı insanları düşüşe geçirebilir.

Pazartesi günü, Ethereum’un çekirdek geliştiricileri, ETH staking para çekme kapasitesinin hazır olup olmadığını test etmek için tasarlanan ilk ana ağ gölge çatalını hayata geçirdi. Bu da ETH sahiplerini 26 milyar dolar değerindeki Ethereum’a erişmeye bir adım daha yaklaştırdı.

ETH Geliştiricileri İle Kavga

Ethereum birleşmesinin kullanıcılara ağa ETH yatırma olanağı sunduğu Şangay yükseltmesi, Ethereum’un Proof-of-Stake mutabakat katmanı olan Beacon Chain’den bu yana var olan ETH sahiplerinin coinlerini stake etmelerine olanak tanıyacak. Ancak Ethereum’un bazı geliştiricileri, ekibin Şangay yükseltmesini aceleye getirdiğine inanıyor.

Bir Ethereum geliştiricisi olan Micah Zoltu, mevcut Şangay kodunun ETH para çekme işlemlerinin uyumlu olmasına izin vermediğini ve aceleye getirilmiş bir lansmanın hem geliştiriciler hem de sahipler için daha fazla sorun yaratacağını belirtti.

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