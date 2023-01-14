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Bitcoin Neden Artıyor? BTC İçin Sıradaki Hedefler Neler?

Kripto paraların kralı için bir sonraki hedef kaç dolar? Bitcoin fiyatı neden artıyor? Merak ettiğini soruların cevapları.
09:30
14 Ocak 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

FTX çöküşünün ardından kripto para yatırımcıları özellikle altcoinlerde çok büyük kayıplar yaşadı. Ama artık yaralar sarılıyor. Kripto para kralının 21.000 doları aşması FTX kayıplarının bir kısmını telafi ediyor. Peki Bitcoin ve kripto paralar neler artıyor? Bitcoin fiyatı için sıradaki hedefler neler? Merak edilenler ve daha fazlası.

Bitcoin Neden Artıyor?

Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 20.850 dolar seviyesinde bulunuyor. BTC, FTX kurucusu Sam Bankman-Fried’ın BTC’nin fiyatına verdiği zararı silen bir aralığı test etti. Bitcoin’in yükselişi genel kripto piyasalarında geniş çaplı bir dalgalanmayı tetikledi. Ethereum şu anda 1,548 dolar seviyesinde ve güne %6 artışla devam ediyor. Bitcoin birkaç dakika içinde tarihi ve psikolojik açıdan önemli bir fiyat noktası olan 20.000 dolar seviyesini aştı ve günlük kapanışı bu bölgenin üstünde yaptı. Bu rakam BTC’nin 2017 boğa koşusunun sanal zirvesidir ve Bitcoin’in Kasım ayında bir önceki tüm zamanların en yüksek seviyesinin altına düşmesi eşi benzeri görülmemiş bir olaydı.

Peki Bitcoin fiyatı neden artıyor?

  • Uzun bir aranın ardından Dolar Endeksi (DXY) 102’nin altına bugün düştü ve 103 seviyesi altında yapılan kapanışlar doların artık güç kaybetmeye devam edeceğini müjdeliyor. Elbette bu bir tahmin ve önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmeler beklentileri suya düşürebilir. Bitcoin ve DXY ters oranlı hareket eder.
  • ABD enflasyon verisi beklenti altı geldi ve daha da düşmesi bekleniyor. Gıda, hizmet ve kira enflasyonunun tarihi zirvelerinden dönmeye başlamasıyla önümüzdeki aylarda enflasyonda daha sert kayıplar öngörülüyor. Elbette bu durum Fed’in faiz artırımlarını bırakmasına zemin hazırlayacağı için pozitiftir.
  • ISM PMI 50 seviyesinin altında geldi. Bu durum resesyon riskine işaret eder. Fed aşırı sıkılaşmadan kaçınmak istiyor. Bu onlar için önemli bir uyarıcı sinyal oldu. Şubat ayında daha iyimser bir Fed bekleniyor. Bitcoin fiyatının diğer bir artış sebebi de budur.
  • Aylık RSI Bitcoin için tarihi dip bölgeye indi. Artık aşırı satışların son bulması bekleniyordu.
  • Aylardır short pozisyonlarda para basan traderlar için bir baskın zaten bekleniyordu. Bitcoin artışı son birkaç günde 800 milyon doların üzerinde short pozisyonu tasfiye etti.

Bitcoin Fiyat Hedefi

Bitcoin toparlanma yolunda ilerliyor. Boğalar tarafından yapılan güçlü alımlar birkaç saat önceki günlük kapanışı 21.000 dolar üzerinde yapılmasına olanak tanıdı. Son birkaç gündeki keskin yükseliş, göreceli güç endeksini (RSI) aşırı alım bölgesine iterek yakın vadede olası bir düzeltme veya konsolidasyon sinyali veriyor. Bitcoin şimdilik 21.258 dolardan döndü ve eğer yeniden gücünü toparlayabilirse kritik 21.500 dolar direncini test etmek isteyecektir. Son fiyat hareketi uzun süredir yaşanan düşük volatilitenin ardından geldiği için bir FOMO tetikleyebilir. Bitcoin alıcılarının yükselişle birlikte artmaya devam etmesi 25.000 dolar seviyesinin birkaç hafta içinde test edilmesini mümkün kılacaktır.

Öte yandan dar zaman diliminde aşırı alım seviyesine tırmanan RSI 20.000 doların altına bir düzeltmenin gelebileceğini söylüyor. Yatırımcılar 18.300 dolarlık kritik direncin test edileceği bir senaryoya da hazırlıklı olmalı.

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