DOGECOIN (DOGE)

Dogecoin kritik 0,10 dolar eşiğine yaklaştı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 Dogecoin 0,10 dolar sınırına dayanarak yatırımcılarda heyecan yarattı!
  • Kısa vadede $DOGE rakiplerinden daha iyi performans sergiledi.
  • Yeni yükseliş için 0,0995 ve 0,10 dolar seviyeleri kritik rol oynuyor.
  • ⚡ Ama asıl kritik sınır 0,0950 dolar; bu taban kaybedilirse yükseliş beklentisi bozulabilir.
Dogecoin son saatlerde güçlü bir yükseliş eğilimi sergileyerek yatırımcıların ilgisini topladı. Son fiyat hareketlerinde, bu popüler kripto para birimi Bitcoin ve Ethereum gibi önde gelen rakiplerinden daha iyi bir performans sundu. Son dönemde fiyatının 0,0950 dolar seviyesinden sağlamca destek bulması, kısa vadeli görünümü olumluya çevirdi.

İçindekiler
1 Yükseliş işaretleri ve direnç noktaları
2 Yukarı ve aşağı yönlü senaryolar
3 Destek seviyeleri ve risk faktörleri

Yükseliş işaretleri ve direnç noktaları

Dogecoin’in 0,0980 ve 0,0985 dolar engellerini geride bırakması, teknik olarak kısa vadeli alıcıların güç kazandığına işaret etti. Fiyat, ayrıca 0,1008–0,0969 dolar bandındaki düşüşün tam orta noktası olan 50% Fibonacci seviyesinin de üzerine çıktı. Şu anda hem 0,0970 dolar üzerinde seyreden fiyat hem de saatlik grafikte 100 hareketli ortalama üstünde kalınması kısa vadede alıcıları destekliyor.

Saatlik grafikte takip edilen yükselen trend çizgisi de 0,0978 dolar seviyesinde destek oluşturdu. Bu yapı, alıcıların piyasada ayakta kalmasına yardımcı oluyor. Ancak 0,0995 dolar seviyesine yaklaşıldıkça satış baskısı belirginleşiyor ve yükselişi sınırlıyor.

Analistlere göre Dogecoin için bir sonraki kritik direnç noktası 0,0995 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu seviye, son düşüşün 61,8% Fibonacci dilimine denk geliyor. Fiyatın burada net bir yükseliş göstermesi, psikolojik anlamda önemli olan 0,10 dolar bölgesine kapı açabilir.

Yukarı ve aşağı yönlü senaryolar

0,10 dolar üzerinde bir kapanış gerçekleşirse, sıradaki hedefler 0,1050 ve 0,1120 dolar olarak öne çıkıyor. Alıcıların iştahını sürdürmesi halinde ise 0,120 ile 0,1250 dolar arası, bir sonraki potansiyel zirve bölgesi olarak öne çıkıyor. Bu direnç alanları, geçmişte fiyatın satış baskısıyla karşılaştığı noktalar olduğundan kritik öneme sahip.

Alım yönlü teknik göstergeler de dikkat çekiyor. Saatlik MACD göstergesi yukarı ivmelenirken, Göreceli Güç Endeksi (RSI) 50 seviyesinin üzerinde seyrediyor. Her iki indikatör de mevcut ivmenin devam edebileceğine işaret ediyor. Ancak, göstergelerin henüz aşırı alım seviyelerinde olmadığı görülüyor; bu da yükselişin henüz doygunluğa ulaşmadığı anlamına geliyor.

Destek seviyeleri ve risk faktörleri

Yükseliş senaryosunun tersine, Dogecoin’in 0,0995 doları aşamaması halinde piyasaya satıcıların yeniden dahil olması bekleniyor. Bu durumda ilk olarak 0,0975 dolar ve altındaki yükselen trend çizgisi takip edilecek. Eğer fiyat bu çizginin altına kayarsa, ikinci destek noktası 0,0970 dolar olarak öne çıkıyor ve burada kısa vadeli alıcıların tutunma çabası görülebilir.

En kritik destek seviyesi ise 0,0950 dolar düzeyinde bulunuyor. Son dönemlerde defalarca test edilen bu taban korunamazsa, yukarı yönlü beklentiler tamamen zayıflayabilir. Fiyatın 0,0950 doların altına sarkması durumunda 0,0920 ve hatta 0,0900 dolar seviyeleri gündeme gelebilir.

Dogecoin’de yükselişi sürdürmek isteyen alıcıların hem işlem hacmini hem de piyasa direncini aşmaları gerekiyor. Analistler, “Her bir direnç bölgesi geçmişte güçlü satışların görüldüğü alanlar olduğu için, hacimsiz bir deneme zorluk yaratabilir” değerlendirmesinde bulunuyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
