BITCOIN (BTC)

Block şirketi 8.883 Bitcoin için kanıt sunarak şeffaflık adımı attı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 Block 8.883 Bitcoin için rezerv kanıtı açıkladı.
  • Şirket, gerçek zamanlı doğrulanabilirlik ve yeni BTC ürünleriyle öne çıktı.
  • Dokunmatik cüzdan ve %5 Bitcoin ödülü geliyor, limitler de yükseldi.
  • 💡 Asıl dikkat çeken; Block'un şeffaflık hamlesiyle kurumsal $BTC piyasasında çıtayı yukarı taşıması.
Fintek sektörünün önde gelen isimlerinden Block, son etkinliğinde kurumsal Bitcoin rezervleri ile ilgili önemli bir duyuru yaptı. Jack Dorsey’in yönetimindeki şirket, hem kendi hazinesi hem de bünyesindeki iki büyük ürün olan Cash App ve Square için rezerv kanıtı sistemini devreye aldı. Block’un açıklamasına göre, bu sistem üzerinden kurumun elinde bulundurduğu Bitcoin miktarı gerçek zamanlı ve doğrudan blokzincir üzerinden doğrulanabiliyor.

İçindekiler
1 Şeffaflıkta yeni dönem
2 Kriptoda güven arayışı ve farklı yaklaşımlar
3 Yeni Bitcoin ürünleri ve artırılan limitler

Şeffaflıkta yeni dönem

Proof-of-reserves olarak bilinen bu yaklaşım, şirketin toplam 8.883 Bitcoin’lik varlığını kapsıyor. Bu miktar yaklaşık 681,4 milyon dolar değerinde ve Block’u dünyada kurumsal bazda en çok Bitcoin bulunduran 14. şirket konumuna yerleştiriyor. Şirketten yapılan açıklamada, hem kullanıcıların hem de kamuoyunun Bitcoin rezervleri konusunda yalnızca güvene değil, bağımsız denetime de sahip olması gerektiği vurgulandı.

Block’un rezerv kanıtı sistemiyle isteyen herkes, şirketin sahip olduğu Bitcoin’leri zincir üzerinde doğrulayabiliyor. Bu sistem sayesinde hem tarihsel olarak görülebiliyor hem de anlık olarak Block kontrolünde olup olmadığı şeffafça incelenebiliyor. Şirket, bu adımla sektörde şeffaflığın artırılmasını hedeflediğini belirtti.

Kriptoda güven arayışı ve farklı yaklaşımlar

FTX’in Kasım 2022’deki çöküşünden sonra, kripto sektöründe rezervlerin gerçekten tutulup tutulmadığına yönelik endişeler büyük önem kazandı. O tarihten bu yana Binance, Kraken, OKX, Bitfinex gibi çeşitli kripto platformları şeffaflık amacıyla proof-of-reserves sistemini benimsedi. Amaç müşterilere fonların eksiksiz ve güvenli şekilde tutulduğuna dair güven vermek.

Ancak tüm büyük Bitcoin odaklı şirketlerin bu sistemi desteklediği söylenemez. En fazla kurumsal Bitcoin’e sahip şirket olan MicroStrategy, bugüne kadar rezerv kanıtı yayımlamadı. Şirketin yönetim kurulu başkanı Michael Saylor, Mayıs 2025’te yaptığı bir açıklamada, bu tür verilerin kamuya açık hale getirilmesinin güvenlik riskleri oluşturabileceğini ve aslında piyasaya zarar verebileceğini savundu.

Yeni Bitcoin ürünleri ve artırılan limitler

Block, proof-of-reserves hamlesinin yanında bir dizi Bitcoin odaklı yeniliğini de açıkladı. Bunlar arasında, dokunmatik ekrana sahip yeni Bitkey donanım cüzdanı öne çıkıyor. Ayrıca seçili pazarlardaki Cash App kullanıcıları, aldıkları ödemeleri otomatik olarak Bitcoin’e çevirmeyi tercih edebilecek. Square üzerinden satış yapan işletmeler ise artık müşterilerine %5 Bitcoin ödülü sunabilecek.

Bunun yanı sıra, Block müşterilerinin Bitcoin çekim limitleri beş katına çıkarıldı. Artık günde 10 bin dolar, haftada ise 25 bin dolara kadar Bitcoin çekilebilecek. Şirket, bu yeniliklerle birlikte kripto paraların günlük kullanımdaki erişimini de genişletmiş oldu.

Cash App, Square ve Bitkey gibi ürünlerle Block, ana akımda Bitcoin’in benimsenmesine öncülük etmeye devam ediyor. Bu adımlar, kurumsal şeffaflıktan ödeme kolaylıklarına kadar sektörde yeni standartların oluşmasına katkı sağlıyor.

“Müşterilerin ve kamuoyunun sadece iyi niyete bağlı kalmak yerine, varlıkların gerçekten şirketin kontrolünde olduğunu bağımsız olarak doğrulama imkanı olması gerektiğine inanıyoruz.”

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
