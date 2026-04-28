XRP’de 1,53 dolar eşiği alıcı ve satıcıların yeni savaş alanı oldu

XRP fiyatında son günlerde teknik göstergeler ve zincir üstü veriler çelişkili sinyaller vermeye başladı. Kripto para piyasasında önemli hacme sahip olan XRP, teknik olarak büyük bir kırılma potansiyeliyle karşı karşıya. Ancak, yükseliş beklentilerini gölgeleyen satış baskısı piyasadaki gerginliği artırıyor.

Teknik görünüm: Kup ve kulp formasyonu, kritik dirençler

Piyasa analisti Vlad Anderson, XRP’de teknik açıdan klasik bir kup ve kulp formasyonu oluştuğunu açıkladı. Bu formasyon genellikle yukarı yönlü güçlü bir ivmenin habercisi kabul edilir. Şu an için fiyat CoinCodex verilerine göre 1,41 dolar seviyesinde dalgalanıyor ve 20 ile 50 günlük üssel hareketli ortalamaların çevresinde seyrediyor. Bu hareket, kısa vadeli yükselişin güç kazandığına işaret ediyor.

Özellikle yaklaşan “altın kesişim” olasılığı, XRP’de yeni bir yükseliş trendinin tetikleyicisi olabilir. Teknik analiz açısından kulp bölgesinin kırılması durumunda fiyatın 1,77 dolara ulaşabileceği ifade ediliyor. Bu da yaklaşık yüzde 16’lık yukarı yönlü bir potansiyel anlamına geliyor. Bu tarz yapılar, analistler tarafından piyasa hareketlerinin öngörülebilir ve sağlam sinyallere dayandığı koşullarda öne çıkarılıyor.

Zincir üstü veriler: Borsalara artan arz ve satış baskısı

Teknik tablo yükselişi desteklerken, zincir üstü veriler ise temkinli olmayı gerektiriyor. Son günlerde borsalara yaklaşık 55 milyon XRP transfer edildi. Bu transferler genellikle satış niyetini, yani eldeki varlıkların piyasaya sürülmesini gösteriyor ve yükseliş hareketinin önüne kısa vadede bir engel çıkarıyor.

Teknik göstergeler pozitif görünse de, borsalara yönelen güçlü XRP akışı kısa vadede satış baskısını artırarak yükselişin önünü kesebilir.

Borsalara yapılan bu tarz büyük transferler, fiyatın kırılması için gereken momentumu azaltırken, yatırımcıların kar realizasyonuna yöneldiğinin de sinyalini veriyor. Özellikle kısa vadedeki bu satış baskısı, teknik olarak pozitif bir formasyonun etkisini azaltabiliyor.

Piyasa eşikleri ve kurumsal ilgi

Piyasanın yakından izlediği kritik seviye ise 1,53 dolar bandı. 1,45–1,46 dolar aralığında yaklaşık 1,16 milyar XRP bulunuyor; bu bölge hem psikolojik hem de teknik açıdan güçlü bir direnç oluşturuyor. Bu alanda, yüksekten alım yapan yatırımcıların başa baş noktasında satışa geçme eğilimi görülebiliyor.

Fiyat 1,48–1,53 dolar bandında tutunabilirse, alıcıların üzerindeki arz baskısını absorbe ettiği görülmüş olacak ve yeni bir yükselişin önü açılabilir. 1,39 dolar altında ise teknik yapı hızla bozulabilir ve satış baskısı yeniden ağırlık kazanabilir.

Kurumsal tarafta ise CME Group’un 2026 ilk çeyreğinde XRP vadeli işlem ve opsiyonlarında 13 milyar dolarlık işleme ulaşması, büyük yatırımcıların piyasaya olan ilgisinin arttığını gösteriyor. Bu hacim artışı, spot piyasadaki dalgalanmalara rağmen uzun vadede XRP’ye olan kurumsal güvenin sürdüğüne işaret ediyor.

Sonuç olarak, XRP fiyatı yukarıdaki teknik ve temel göstergelerin kesişiminde, yeni bir yön arayışına girmiş durumda. Önümüzdeki günlerde fiyatın 1,53 doların üzerinde kapanış yapıp yapmayacağı, piyasa eğilimini belirleyecek kilit unsur olarak öne çıkıyor.