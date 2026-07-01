Trump’ın kripto gelirinde dikkat çeken sıçrama! Resmi kayıtlarda hangi rakamlar öne çıktı?

Donald Trump’ın mali bildirimine göre kripto varlıklar, 2025 yılında en büyük beyan edilmiş gelir kalemi haline geldi. Böylece kripto gelirleri, Trump’ın uzun süredir öne çıkan gayrimenkul, golf ve tatil köyü işletmelerinden elde edilen kazançları geride bıraktı.

Kripto gelirlerinde iki ana kaynak öne çıktı

Bildirime yansıyan gelirin önemli bölümü, Trump markasını taşıyan memecoin projeleri ile Trump ailesinin desteklediği merkeziyetsiz finans platformu World Liberty Financial üzerinden oluştu. Token satışları ve aileyle bağlantılı diğer ticari faaliyetler de bu tabloya yüz milyonlarca dolarlık katkı sundu.

2025 boyunca Trump’ın beyan edilen kripto gelirlerinin büyük kısmını, memecoin faaliyetleri ile World Liberty Financial topladı. Bu durum, dijital varlık bağlantılı girişimlerin Trump’ın toplam gelir yapısında belirgin biçimde öne çıktığını gösterdi.

Mini sözlük: World Liberty Financial, merkeziyetsiz finans odaklı bir platform olarak anılıyor. DeFi olarak bilinen bu yapı, geleneksel finansal aracılar olmadan token, borç verme ya da benzeri zincir üstü işlemleri mümkün kılan sistemleri ifade eder.

Çıkar çatışması tartışmaları sürüyor

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Anna Kelly, çıkar çatışması iddialarını reddetti. Kelly, Trump ve ailesinin herhangi bir çıkar çatışmasına girmediğini ve girmeyeceğini savundu. Ayrıca Trump’ın ABD’yi “dünyanın kripto başkenti” haline getirmek için çalıştığını söyledi.

Anna Kelly, Trump ve ailesinin çıkar çatışmasına yol açacak bir faaliyette bulunmadığını savunurken, ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkeyi dünyanın kripto başkenti yapma hedefi doğrultusunda adım attığını belirtti.

Mali bildirimin yayımlanmasıyla birlikte, Trump’ın kripto girişimleri ile kamu politikaları arasındaki ilişki yeniden gündeme taşındı. Yasama organındaki bazı isimler ve sivil toplum çevreleri, bu ticari faaliyetlerin daha yakından incelenmesi gerektiğini dile getiriyor.

Kongre ve sivil toplum baskıyı artırıyor

Tüketici hakları savunuculuğu yapan Public Citizen, açıklanan kripto gelirlerinin ölçeğini eleştirdi. Kuruluş, Kongre’ye çağrıda bulunarak başkanın dijital varlık bağlantılı ticari faaliyetleri üzerinde denetimin artırılmasını istedi.

Daha önce yayımlanan incelemelerde TRUMP memecoin ile büyük token sahiplerine yönelik Mar a Lago etkinliği de mercek altına alınmıştı. Ocak 2025’te tokenın piyasaya sürülmesinden bu yana Trump ailesiyle bağlantılı yapıların işlem ücretlerinden 320 milyon doların üzerinde gelir elde ettiği bildirilmişti.

Son mali bildirim, bu tartışmalara resmi devlet kayıtlarını da eklemiş oldu. Belgeler, 2025 yılında kripto paraların Trump’ın beyan edilen en büyük gelir kaynağına dönüştüğünü ortaya koydu.