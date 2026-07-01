Kayıt Banner
Kripto Para

Trump’ın kripto gelirinde dikkat çeken sıçrama! Resmi kayıtlarda hangi rakamlar öne çıktı?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Donald Trump’ın 2025 mali bildiriminde kripto, en büyük gelir kalemi olarak öne çıktı.
  • 📌 Gelirin büyük bölümü, Trump markalı memecoinler ve World Liberty Financial faaliyetlerinden geldi.
  • 💬 Beyaz Saray, çıkar çatışması iddialarını reddederken Trump’ın kripto hedeflerini savundu.
  • 🪙 Ocak 2025’te başlayan süreçte $TRUMP ile bağlantılı yapılarda 320 milyon doların üzerinde işlem ücreti gündeme geldi.
İlayda Peker
İlayda Peker

Donald Trump’ın mali bildirimine göre kripto varlıklar, 2025 yılında en büyük beyan edilmiş gelir kalemi haline geldi. Böylece kripto gelirleri, Trump’ın uzun süredir öne çıkan gayrimenkul, golf ve tatil köyü işletmelerinden elde edilen kazançları geride bıraktı.

İçindekiler
1 Kripto gelirlerinde iki ana kaynak öne çıktı
2 Çıkar çatışması tartışmaları sürüyor
3 Kongre ve sivil toplum baskıyı artırıyor

Kripto gelirlerinde iki ana kaynak öne çıktı

Bildirime yansıyan gelirin önemli bölümü, Trump markasını taşıyan memecoin projeleri ile Trump ailesinin desteklediği merkeziyetsiz finans platformu World Liberty Financial üzerinden oluştu. Token satışları ve aileyle bağlantılı diğer ticari faaliyetler de bu tabloya yüz milyonlarca dolarlık katkı sundu.

2025 boyunca Trump’ın beyan edilen kripto gelirlerinin büyük kısmını, memecoin faaliyetleri ile World Liberty Financial topladı. Bu durum, dijital varlık bağlantılı girişimlerin Trump’ın toplam gelir yapısında belirgin biçimde öne çıktığını gösterdi.

Mini sözlük: World Liberty Financial, merkeziyetsiz finans odaklı bir platform olarak anılıyor. DeFi olarak bilinen bu yapı, geleneksel finansal aracılar olmadan token, borç verme ya da benzeri zincir üstü işlemleri mümkün kılan sistemleri ifade eder.

Çıkar çatışması tartışmaları sürüyor

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Anna Kelly, çıkar çatışması iddialarını reddetti. Kelly, Trump ve ailesinin herhangi bir çıkar çatışmasına girmediğini ve girmeyeceğini savundu. Ayrıca Trump’ın ABD’yi “dünyanın kripto başkenti” haline getirmek için çalıştığını söyledi.

Anna Kelly, Trump ve ailesinin çıkar çatışmasına yol açacak bir faaliyette bulunmadığını savunurken, ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkeyi dünyanın kripto başkenti yapma hedefi doğrultusunda adım attığını belirtti.

Mali bildirimin yayımlanmasıyla birlikte, Trump’ın kripto girişimleri ile kamu politikaları arasındaki ilişki yeniden gündeme taşındı. Yasama organındaki bazı isimler ve sivil toplum çevreleri, bu ticari faaliyetlerin daha yakından incelenmesi gerektiğini dile getiriyor.

Kongre ve sivil toplum baskıyı artırıyor

Tüketici hakları savunuculuğu yapan Public Citizen, açıklanan kripto gelirlerinin ölçeğini eleştirdi. Kuruluş, Kongre’ye çağrıda bulunarak başkanın dijital varlık bağlantılı ticari faaliyetleri üzerinde denetimin artırılmasını istedi.

Daha önce yayımlanan incelemelerde TRUMP memecoin ile büyük token sahiplerine yönelik Mar a Lago etkinliği de mercek altına alınmıştı. Ocak 2025’te tokenın piyasaya sürülmesinden bu yana Trump ailesiyle bağlantılı yapıların işlem ücretlerinden 320 milyon doların üzerinde gelir elde ettiği bildirilmişti.

Son mali bildirim, bu tartışmalara resmi devlet kayıtlarını da eklemiş oldu. Belgeler, 2025 yılında kripto paraların Trump’ın beyan edilen en büyük gelir kaynağına dönüştüğünü ortaya koydu.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Güney Kore’de iki kripto balinası soruşturmaya takıldı! Piyasada hangi yöntemler öne çıktı?

Bitcoin ve Ether vadeli açık pozisyonları ikinci çeyrek zirvesinden sırasıyla %32 ve %40 geriledi

MiCA için 1 Temmuz 2026 tarihi yaklaşırken Avrupalı kripto girişimcileri yönünü Dubai’ye çeviriyor

ABD’li savcılar, Goliath Ventures yöneticisinin en az $250 milyon zarara yol açan kripto dolandırıcılığını kabul ettiğini açıkladı

Bitcoin haziranda %20 geriledi! Aylık grafikte görülen sinyal neden endişe yaratıyor?

XRP 1 dolar eşiğinde tutundu! Kritik bölgede şimdi hangi seviyeler izleniyor?

Donald Trump’ın 2025 gelir bildiriminde kripto varlık gelirleri yaklaşık 646 milyon dolara ulaştı

Bu Haberi Paylaş
İlayda Peker
By İlayda Peker
Takip Et:
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
Bir Önceki Yazı Aave ağında 24 saatte 1806 yeni Ethereum cüzdanı açıldı
Bir Sonraki Yazı RLUSD’nin XRP Ledger’daki payı 18 aydan kısa sürede %12’ye çıktı, Evernorth XRP’nin rolünün zayıflamadığını açıkladı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

RLUSD’nin XRP Ledger’daki payı 18 aydan kısa sürede %12’ye çıktı, Evernorth XRP’nin rolünün zayıflamadığını açıkladı
RIPPLE (XRP)
Aave ağında 24 saatte 1806 yeni Ethereum cüzdanı açıldı
DEFI
Winklevoss kardeşler Gemini cüzdanlarına toplam 67 milyon dolarlık Bitcoin ve Ethereum aktardı
BITCOIN (BTC)
CryptoQuant CEO’su Ki Young Ju: Bitcoin’in fiyatının kalıcı toparlanması için 1 trilyon doların üzerinde yeni kurumsal sermaye gerekiyor
BITCOIN (BTC)
Solana’da 15 milyar dolarlık stabilcoin eşiği aşıldı! SOL için kritik seviyelerde neler yaşanıyor?
Solana (SOL)
Lost your password?