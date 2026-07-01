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RIPPLE (XRP)

RLUSD’nin XRP Ledger’daki payı 18 aydan kısa sürede %12’ye çıktı, Evernorth XRP’nin rolünün zayıflamadığını açıkladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Evernorth, RLUSD'nin XRP'nin yerini almadığını ve XRP Ledger'daki payının 18 aydan kısa sürede %12'ye çıktığını açıkladı.
  • 📊 Altı ayda yaklaşık 900 milyon dolarlık RLUSD/XRP hacmi oluştu ve bu durum $XRP ile dolar bazlı işlemleri ağ içinde hızlandırdı.
  • 🔁 RLUSD işlemleri XRP Ledger üzerinde tamamlanıyor ve işlem ücretleri XRP ile ödeniyor.
  • 📌 RLUSD arzının XRP Ledger'daki payı nisandaki %17 seviyesinden %50'nin üzerine yükseldi.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Ripple‘ın dolar endeksli stabilcoini RLUSD büyümeyi sürdürürken, bazı XRP yatırımcıları bu genişlemenin XRP Ledger üzerindeki XRP rolünü zayıflatıp zayıflatmayacağını tartışıyor. XRP odaklı hazine şirketi Evernorth ise zincir üstü verilerin bunun tersine işaret ettiğini açıkladı.

İçindekiler
1 İşlem verileri ekosistemin genişlediğine işaret ediyor
2 RLUSD’nin ağdaki işlevi nasıl değerlendiriliyor
3 Ağ üzerindeki payı hızla arttı

İşlem verileri ekosistemin genişlediğine işaret ediyor

Evernorth, XRP Ledger üzerindeki tüm RLUSD işlemlerini incelediğini ve RLUSD’nin XRP’nin yerini aldığına dair bir bulguya rastlamadığını belirtti. Şirkete göre RLUSD, ağdaki likiditeyi artırıyor, alım satım faaliyetlerini canlandırıyor ve toplam kullanım düzeyini yukarı taşıyor.

Verilere göre RLUSD’nin XRP Ledger’daki işlem hacmi payı 18 aydan kısa sürede %1’in altından yaklaşık %12’ye yükseldi. Bu artışla birlikte, ağ üzerinde daha önce bulunmayan yerel bir ABD doları piyasasının oluştuğu görülüyor.

Evernorth, RLUSD’nin XRP’nin yerine geçmediğini, aksine XRP Ledger içinde likiditeyi derinleştirerek ağın kullanım alanını büyüttüğünü vurguluyor.

Öne çıkan göstergelerden biri de RLUSD ile XRP arasındaki işlem çifti oldu. RLUSD/XRP paritesi yalnızca altı ay içinde yaklaşık 900 milyon dolarlık hacim üretti. Bu tablo, kullanıcıların ağ dışına çıkmadan dolar bazlı varlık ile XRP arasında geçiş yapabildiğini gösteriyor.

GöstergeÖnceSon durum
RLUSD işlem hacmi payı%1’in altıYaklaşık %12
RLUSD/XRP işlem hacmiAltı ay önceYaklaşık 900 milyon dolar
RLUSD arzının XRP Ledger’daki payıNisanda %17%50’nin üzeri

RLUSD’nin ağdaki işlevi nasıl değerlendiriliyor

Evernorth, RLUSD’nin konumunu küresel döviz piyasalarında ABD dolarının üstlendiği işleve benzetiyor. Şirkete göre dolar nasıl birçok işlemde temel karşılık varlık olarak öne çıkıyorsa, RLUSD de XRP Ledger üzerinde ana dolar paritesi olma yönünde ilerliyor. Buna karşılık XRP, ağın merkezindeki mutabakat ve ödeme varlığı olmayı sürdürüyor.

RLUSD işlemlerinin tamamı XRP Ledger üzerinde sonuçlanıyor ve işlem ücretleri XRP ile ödeniyor; bu nedenle RLUSD kullanımı arttıkça XRP’ye olan işlem talebi de artıyor.

Bu yapı nedeniyle RLUSD’nin benimsenmesi yükseldikçe XRP kullanımının da desteklenebileceği değerlendiriliyor. Ağdaki işlem ücretlerinin XRP ile ödenmesi ve bu ücretlerin kalıcı olarak yakılması, artan faaliyetle birlikte dolaşımdaki arz üzerinde zaman içinde azaltıcı bir etki oluşturabilir.

Ağ üzerindeki payı hızla arttı

Veriler, RLUSD için ana ağın giderek daha belirgin biçimde XRP Ledger haline geldiğini de gösteriyor. Stabilcoin arzının yarısından fazlası artık bu ağ üzerinde bulunuyor. Nisan ayında bu oran %17 düzeyindeydi.

Şirketin değerlendirmesine göre bu değişim, RLUSD’nin XRP’nin rolünü aşındırmasından çok, XRP Ledger’ın daha derin likiditeye ve daha yüksek zincir üstü faaliyete kavuştuğunu ortaya koyuyor. Böylece XRP’nin ağ içindeki temel ödeme ve mutabakat varlığı konumu korunuyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
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