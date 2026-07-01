Circle hisselerinde %17,55’lik sert düşüş! Piyasada asıl baskı nereden geliyor?

Circle Internet Group hisseleri son 24 saatte %17,55 gerileyerek 62 dolara indi. USDC’nin ihraççısı olan şirketin hisselerindeki 30 günlük kayıp ise %40,34’e ulaştı. Bu düşüş, Circle’ın Avrupa Birliği tarafındaki düzenleyici ilerlemelerine rağmen yaşandı.

Endeks değişikliği satış baskısını artırdı

26 Haziran 2026’daki yıllık Russell endeks yeniden yapılandırması kapsamında Circle, Russell 1000 Growth, Russell 3000 Growth ve Russell Midcap Growth dahil olmak üzere beş önemli büyüme endeksinden çıkarıldı. Bu adım, endeks sağlayıcısının sepet bileşimini belirli kurallara göre güncellediği rutin dengelemenin parçası oldu.

Bu değişikliğin piyasa açısından önemi, söz konusu endekslerin çok sayıda fon tarafından izlenmesinden kaynaklanıyor. Endeks fonları ve ETF’ler genellikle ilgili hisseleri endeksteki ağırlıklarına göre portföylerinde tutuyor. Bu nedenle bir şirket endeks dışına çıktığında, bu fonlar portföylerini yeni yapıya uyarlamak için satış yapabiliyor. Böylece şirketin temel performansından bağımsız ek arz oluşabiliyor.

Bağımsız analist Shanaka Anslem Perera, Circle’daki düşüşün yalnızca yeni bir rakibin ortaya çıkmasından değil, bu girişimin arkasındaki isimlerden kaynaklandığını savunuyor.

Bu süreç, pasif yatırımcı tabanının daralmasına yol açabilir. Endekslere bağlı fonların sayısındaki azalma, Circle hissesini uzun vadeli elde tutan kurumsal yatırımcı kitlesini sınırlayabilir. Kurumsal sahipliğin gerilemesi ise alım satım farklarının açılmasına ve oynaklığın yükselmesine zemin hazırlayabilir.

Rekabet baskısı doğrudan ana iş koluna yöneldi

Hissedeki düşüşte teknik satış baskısına ek olarak, Open Standard girişimi kapsamında geliştirilen Open USD’nin piyasaya girişi de etkili oldu. Yeni stabilcoinin piyasaya sürülmesi, Circle’ın ana faaliyet alanında rekabetin sertleştiğine işaret etti.

Open USD’nin dikkat çeken yönü, Circle’ın yakın iş ortaklarından bazılarının da projeye destek vermesi oldu. BlackRock, Coinbase ve saklama bankası BNY Mellon girişime katılan isimler arasında yer aldı. BlackRock, Circle Reserve Fund üzerinden USDC rezervlerinin yaklaşık %80’ini yönetiyor. Coinbase ise USDC’nin kurucu ortakları arasında bulunuyor ve yılda yaklaşık 908 milyon dolar dağıtım geliri elde ediyor.

Mini sözlük: Saklama bankası, finansal varlıkların güvenli biçimde tutulması ve idaresi için yetkilendirilen kurumu ifade eder. Stabilcoin rezervlerinde bu kurumlar, nakit ve kısa vadeli devlet tahvilleri gibi varlıkların saklanmasında kritik rol oynar.

Asıl tartışma, Circle’ın gelir modelinde düğümleniyor. Şirket gelirini büyük ölçüde yaklaşık 74 milyar dolarlık nakit ve kısa vadeli ABD devlet tahvili rezervlerinden elde edilen faizden sağlıyor. Open USD ise bu yapıyı tersine çeviriyor. Yeni modelde faiz gelirinin büyük kısmı ihraççıda kalmak yerine, dağıtımı yapan işletmelerle paylaşılacak.

Gözler Coinbase ile yapılacak yeni anlaşmada

Bu tablo, dağıtım ortakları açısından ekonomik hesabı değiştiriyor. Circle’ın mevcut modelinde ücret ödeyen ya da gelir paylaşımı düzenine bağlı kalan taraflar, yeni yapıda getiriyi daha doğrudan elde etme imkanına kavuşabilir. Bu da Circle’ın ortaklık ağında baskı yaratabilecek bir unsur olarak öne çıkıyor.

Öte yandan Open USD’nin Coinbase’in sahibi olduğu Base blokzinciri üzerinde piyasaya sürülecek olması ayrı bir önem taşıyor. Coinbase ile Circle arasındaki anlaşmanın ağustos ayında yenilenmesi beklenirken, Circle masaya alternatif bir stabilcoinin piyasaya çıkmasına katkı sunmuş bir ortakla oturacak.

Değerleme tarafında da çelişkili sinyaller var. CRCL, analistlerin ortak hedef fiyatının yaklaşık %47 altında işlem görüyor. Buna karşın Simply Wall St hisselerin hala pahalı olduğunu değerlendiriyor. Son üç aydaki içeriden satışlar da yatırımcıların izlediği risk işaretleri arasında bulunuyor.

Buna rağmen USDC likit, düzenlemelere uyumlu ve talep gören bir stabilcoin olmayı sürdürüyor. Circle yönetimi ise pazarın birden fazla büyük oyuncuya yetecek kadar geniş olduğunu savunuyor. Open USD’nin bu yılın ilerleyen dönemlerinde piyasaya sürülmesi beklenirken, yatırımcılar hem rekabetin boyutunu hem de Circle’ın iş ortaklarıyla ilişkilerinin nasıl şekilleneceğini yakından izliyor.