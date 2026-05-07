XRP fiyatı 1,43 dolar civarında seyrederken 5 yılın en düşük likiditesi uyarısı geldi

XRP grafiğinde son dönemde dikkat çeken bir hareketlilik yaşanıyor. Piyasa analistlerinden Deemenz, XRP’deki fiyat yapısının netleştiğini ve fiyatın yükselen dip seviyelerinde tutunduğuna işaret ediyor. Analiste göre bu görünüm, alıcıların giderek daha fazla etkili olmaya başladığını gösteriyor. Özellikle fiyatın, mevcut trend çizgisi üzerinde üst üste daha yüksek dipler oluşturması, alım yönlü baskının belirginleşmesine neden oldu.

Yükselen Dipler ve Kırılım Sinyali

XRP’deki yükselen dipler, piyasada alıcıların sessiz ancak belirgin şekilde güç kazandığını ortaya koyuyor. Her geri çekilmede fiyatın bir önceki alttan yukarıda kalması, yatırımcıların daha erken ve kararlı şekilde devreye girdiğine işaret ediyor. Bununla birlikte, yapıda görülen bu kırılım sinyali, genellikle yükseliş momentumu başladığında erken bir uyarı olarak kabul ediliyor.

Bu fiyat hareketleri, piyasada yukarıya doğru bir baskının oluşmasına zemin hazırladı. Yükselen diplerin yeni zirvelerle eşleşmeye başlaması, teknik olarak güçlü bir yükseliş trendinin oluştuğunu gösteriyor. Ancak mevcut durumda bu tabloya eşlik eden düşük hacim ve sınırlı piyasa katılımı, hareketin dikkatli izlenmesi gerektiğine işaret ediyor.

Likidite Daralması ve Kritik İzlenim

XRP, CoinCodex verilerine göre 1,43 dolar civarında işlem görüyor ve fiyatın göreli olarak stabil bir yapıda olduğu gözlemleniyor. CryptoAppsy verilerine göre de XRP’deki bu fiyat seviyesi, mevcut likidite ortamı ile bir arada değerlendirildiğinde önemli bir gösterge olarak öne çıkıyor.

Bununla birlikte, zincir üstü aktivitenin son beş yılın en düşük seviyelerinde olması dikkat çekiyor. Yani fiyat dar bir aralıkta tutunurken, blokzincir üzerindeki hareketlilik bariz şekilde azalmış durumda. Uzmanlar bu durumu, piyasa katılımcılarının geri planda kaldığı bir dönem olarak değerlendiriyor.

Likiditenin daralması, genellikle fiyatlarda bir basınç birikimine yol açar ve yeni bir alım dalgası ya da önemli bir katalizörle birlikte ani hareketlerin tetiklenmesine zemin hazırlayabilir. Bu nedenle yatırımcılar, herhangi güçlü bir girişin ve stratejik fiyat kırılımının piyasada sert bir hamleye yol açabileceğinin bilincinde.

10 Dolar Hedefi ve Piyasanın Beklentisi

XRP çevresinde son günlerde en fazla konuşulan başlıklardan biri, fiyatın yeniden güç kazanıp kazanamayacağı ve ilerleyen dönemde 10 doların hedeflenip hedeflenemeyeceği sorusu oldu. Söz konusu beklentiler, mevcut yükselen dip yapısının ve kırılımın yukarı yönlü sürmesiyle ilişkilendiriliyor. Ancak piyasa çevrelerinde bu hedeflerin henüz tamamen spekülatif olduğu da vurgulanıyor.

Öte yandan, hacmin ve katılımın zayıf seyretmesi nedeniyle, fiyatın net bir direnç seviyesini aşması ve yukarı yönlü bir hareket başlatması için ciddi bir işlem hacmi ihtiyacı olduğu belirtiliyor. Eğer hacimde ve katılımda ciddi bir artış görülmezse, fiyat hareketlerinin bir süre daha belirli bir aralıkta dalgalanabileceği değerlendiriliyor.

Mevcut durumda birçok yatırımcı, XRP’de tekrar eden yükselen diplerin korunup korunamayacağına ve bunun ilerleyen süreçte belirgin bir yükseliş dalgasına dönüşüp dönüşmeyeceğine odaklanmış durumda. Piyasa beklentisi ise temkinli iyimserliğini koruyor; ancak yükselişin doğrulanması için kesin sinyallerin gelmesi gerektiğine dikkat çekiliyor.

Yükselen diplerle birlikte fiyatın kırılım göstermesi, teknik açıdan yukarı yönlü bir baskının oluştuğu anlamına geliyor. Ancak düşük likidite ve daralan hacim nedeniyle, yatırımcılar net teyit sinyali bekleyerek temkinli kalmaya devam ediyor.