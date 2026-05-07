Arbitrum fiyat tahminlerinde 2026 için 0.31 dolar öne çıktı

Arbitrum, ölçeklenme çözümleriyle Ethereum ekosistemi içinde önemli bir konuma sahip. Arbitrum, yüksek işlem kapasitesi ve düşük maliyet hedefiyle geliştirilen bir Layer 2 (Katman-2) platformu. Arbitrum ağı, Ethereum ana ağına benzer güvenlik standartlarını koruyarak işlemleri zincir dışı şekilde hızlandırıyor. Toplam 1.6 milyar dolarlık kilitli varlık (TVL) ile bu katmanda yer alan en büyük beş blockchain’den biri olarak öne çıkıyor.

ARB Fiyat Analizi: Son Hareketler

ARB fiyatı, nisan ayından bu yana yükseliş gösterdi ve özellikle Mayıs ayında dikkat çekici bir hareketlilik yaşandı. 7 Mayıs’ta son 24 saatte yüzde 4.67’lik artış görülürken, aylık bazda yükseliş oranı yüzde 34.18’e ulaştı. İşlem hacmi de bu süreçte yüzde 76.3 seviyesine çıkmış durumda.

Son teknik verilere göre, ARB kısa vadede 0.13 dolar seviyesinde dirençle karşılaşıyor. 0.1229 dolar altında bir kapanış ise yeni bir düzeltmeyi tetikleyebilir. Analistler, önümüzdeki günlerde gerçekleşecek yaklaşık 11.58 milyon ARB’lik kilit açılımının, kısa vadede satış baskısını artırabileceğini vurguluyor.

ARB, nisan ayındaki düşüşten sonra toparlanmaya başladı ve son iki gün içinde güçlü bir ivme yakaladı. RSI’ın 61.84 seviyesinde olması, yükseliş potansiyelinin hâlâ var olduğunu gösteriyor.

Uzun Vadeli Tahminler ve Fiyat Senaryoları

Fiyat öngörülerine göre, ARB’nin Mayıs 2026 dönemindeki değeri 0.095 ile 0.15 dolar arasında görülebilir; ortalama fiyat beklentisi ise 0.1209 dolar. Yıllık bazda ise 2026’da ARB, 0.08 ile 0.31 dolar arasında hareket edebilir ve yıllık ortalama değer 0.21 dolar olarak tahmin ediliyor.

CryptoAppsy verilerine göre Arbitrum’un güncel fiyatı 0.1265 dolar düzeyinde. Tüm zamanların en yüksek seviyesi ise 12 Ocak 2024’te 2.40 dolarla kaydedildi. En düşük seviye ise 30 Mart 2026’da 0.08653 dolar olarak gerçekleşti.

2027 için öngörülen fiyat bandı 0.42–0.51 dolar; 2028’de bu aralık 0.61–0.74 dolar arasında, ortalama ise 0.63 dolar olarak gösteriliyor. 2030 yılındaysa tahminler ARB’nin 1.24 ila 1.52 dolar arasında işlem görebileceği, ortalama fiyatın ise 1.28 dolara ulaşabileceği yönünde.

Ekosistem Gelişimi ve Son Haberler

Arbitrum ekosistemi, yakın zamanda 1.600’ün üzerinde adresin onayladığı önemli bir oylama ile gündeme geldi. Nisan ayında yaşanan bir açık sonrası kurtarılan 30.766 ETH (yaklaşık 71 milyon dolar) Aave’ye iade edildi. Bu karar, ekosistemdeki riskin azaltılmasını ve Arbitrum’un merkeziyetsiz finans (DeFi) çözümlerindeki etkinliğinin pekişmesini sağladı.

Arbitrum’un yol haritasında kilitli tokenların kademeli şekilde açılması dikkat çekiyor. Airdrop dağıtımı sürecinde ise toplam arzın yüzde 11.5’i hak sahiplerine tahsis edilmiş, yüzde 1.1’i ise ekosistemde faaliyet gösteren DAO’lara aktarılmıştı. Yüzde 44’lük bir bölüm çalışanlar ve yatırımcılar için ayrılarak kademeli olarak serbest bırakılıyor; kalan bölüm ise DAO hazinesine iletildi.

Fiyat geçmişine bakıldığında ARB’nin zaman zaman sert düşüşler yaşadığı, ancak özellikle 2024 başındaki yükseliş sonrası yatırımcı ilgisi gördüğü belirtiliyor. 2024 Temmuz’u itibarıyla ARB, listeleme fiyatının da altına inmiş ve 5 Ağustos 2024’te yeni bir dip seviye olan 0.4317 dolara gerilemişti. Sonraki aylarda ise toparlanma eğilimi ortaya çıktı.

Arbitrum’un benimsenme düzeyi, uzun vadeli başarısı için kritik bir gösterge olarak değerlendiriliyor. Geniş çapta kullanım ve merkeziyetsiz uygulamalara ev sahipliği yapması, rakipleri arasındaki konumunu güçlendirmeyi sürdürüyor.