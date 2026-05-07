American Bitcoin’in madencilik maliyeti üç ayda %23 azaldı

Amerikan Bitcoin madenciliği şirketi American Bitcoin (ABTC), 2025’in ilk çeyreğinde bir bitcoin üretim maliyetini neredeyse dörtte bir oranında azaltarak dikkat çekici bir değişim sağladı. Şirketin yaptığı son açıklamaya göre, yılın ilk üç ayında bir bitcoin çıkarmak için harcanan maliyet yaklaşık 36.200 dolara geriledi. Bu tutar, bir önceki çeyrekteki 46.900 dolarlık seviyeye kıyasla %23’lük bir düşüşe işaret ediyor.

Sanayi trendlerinin Tersine Gelişme

Kripto para madenciliği sektöründe genel eğilim üretim maliyetlerinin yükselmesi yönündeyken, American Bitcoin’in bu hızlı düşüşü sektörde ayrışan bir tablo oluşturdu. CoinDesk’in aktardığına göre, halka açık kripto madencilik şirketlerinde 2025 yılı sonunda ortalama üretim maliyeti bitcoin başına 80.000 dolara yaklaşmıştı. Böylece, American Bitcoin rakiplerine göre çok daha düşük bir maliyetle faaliyet göstermeye devam ediyor ve güncel bitcoin fiyatlarıyla kârlılığını sürdürebiliyor.

Şirket yönetimi, bu gelişmede üretim hacmindeki artışın sabit maliyetlere yayılması ve enerji fiyatlandırmasında uygulanan disiplinin belirleyici olduğunu vurguladı. Kanada’nın Alberta eyaletindeki Drumheller tesisinin mart ayında faaliyete geçmesiyle yaklaşık 3,05 exahash ek işlem gücü sağlandı. Çeyrek sonunda şirkete ait toplam bilgisayar gücü 28,1 exahasha ulaştı ve yaklaşık 89.000 cihaz aktif olarak çalıştırıldı.

Finansal Sonuçlar ve Rezerv Büyümesi

Tüm bu operasyonel gelişmelere rağmen, American Bitcoin yılın ilk çeyreğinde 81,8 milyon dolarlık net zarar açıkladı. Zararın büyük bölümü şirketin elindeki bitcoinlerin değerinin piyasa hareketleriyle yeniden değerlendirilmesinden kaynaklandı. Söz konusu dönemde bitcoin fiyatı yaklaşık %22 geriledi. Şirketin çeyrek geliri ise 62,1 milyon dolar olarak kayda geçti; bir önceki çeyrekte bu rakam 78,3 milyon dolardı. Madenciliği yapılan bitcoin başına ortalama gelir ise 76.000 dolara indi.

Şirket, bitcoinin nakit olmayan değerleme etkisinden arındırıldığında, madencilik faaliyetleriyle kârlı bir tablo ortaya koydu. İlk çeyrekte stratejik rezervine 1.620 bitcoin daha ekledi ve toplam rezervini 7.021 BTC’ye çıkardı. Bu artış üç aylık dönemde %30’luk bir büyüme anlamına geliyor. Rezerv artışının 817’si madencilikten, 803’ü ise piyasadan yapılan alımlarla gerçekleşti.

Şirket yönetimi, maliyetlerdeki azalmada üretim miktarının artması ve enerji fiyatlarındaki istikrarlı tutumun rol oynadığını belirtti; yeni Drumheller tesisinin önemli katkı sağladığının altını çizdi.

American Bitcoin, bu rezerv büyüklüğüyle küresel ölçekte halka açık bitcoin sahipleri arasında 16. sıraya yerleşti. Şirket hakkında bilgi vermek gerekirse, American Bitcoin (ABTC) Amerika merkezli büyük ölçekli kripto madencilerinden biri olarak biliniyor ve yüksek işlem gücüyle öne çıkıyor.

Rakiplerden Ayrılan Strateji

Dikkat çeken bir diğer nokta ise endüstrideki genel yönelimin tersi bir strateji izlenmesi oldu. Sektördeki birçok halka açık madenci, yapay zeka ve yüksek performanslı bilişim gibi yeni alanlara yönelerek, bu geçiş için 2024 sonlarından itibaren toplamda 70 milyar doları aşan sözleşmeler imzaladı. Çoğu şirket bu yatırımlarını finanse etmek için elindeki bitcoin rezervlerini üç ayda toplam 15.000 BTC azaltırken, American Bitcoin rezervini önemli ölçüde artırdı ve odak noktasını bitcoin üretimi olarak korudu.

Tüm gelişmelere karşın, ABTC hisseleri açıklama sonrası mesai saatleri dışında %1 civarında değer kaybederken, 2025 Eylül ayında ulaşılan 1,25 dolarlık zirveden bu yana kabaca %90 oranında gerilemiş durumda.