Son Dakika: Bitcoin (BTC) 120.000 Dolar, 2 Ekim Yükselişi

Bitcoin (BTC) $120,326.87 fiyatı hafta sonuna doğru ilerlerken yeniden 120 bin doların üzerine çıktı ve altcoinlerde yükseliş hızlanıyor. Yaklaşan ETF onayları ve kripto paralar özelindeki önemli duyurular boğaların motivasyonunu artırdı. Günlük kapanışlar birlikte 2 Ekim’e son derece güçlü başlayan Bitcoin şimdi 120 bin doların üzerinde.

Bitcoin (BTC) Yükselişi

Tam 50 gün sonra kral kripto para birimi yeniden 120 bin doların üzerine döndü. Yaklaşık 2 aydır durgun kalan fiyat sürekli yerel destek testleriyle altcoin yatırımcılarını ürkütüyordu. Ancak ADP verisinin beklenenden çok daha kötü gelmesi ve Cuma günkü PCE rakamlarının enflasyonda ciddi artış olmadığını teyit etmesiyle işler tersine döndü. İşsizlik rakamları 4,5 yılın en kötü seviyelerinde olduğu için Ekim faiz indirimi kesinleşti.

BTC 120.300 dolarda şimdilik günlük zirvesini yapmış olsa da daha fazlası için ortam müsait. SOL, XRP gibi altcoinlerin birkaç gün içinde ETF duyurularıyla pozitif ayrışması mümkün. DOGE 0,255 dolar üzerinde ve ralli hızlanırsa 0,31 doları aşması bekleniyor. ETH ise 4.700 dolarlık kırılma seviyesini kazanabilirse önümüzdeki günlerde 5 bin dolar üzerinde yeni zirveler görebilir.

PCE verisiyle verilen yükseliş startı %10’un üzerinde kazancı beraberinde getirdi. Umarız yarınki Tarım Dışı İstihdam rakamları ve İşsizlik Oranı da faiz indirimlerinin lehine gelir.