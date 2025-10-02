BITCOIN (BTC)

Son Dakika: Bitcoin (BTC) 120.000 Dolar, 2 Ekim Yükselişi

Özet

  • BTC günlük zirvesini 120.300 dolara taşıdı.
  • Roman Trading yakında 124 bin doların üstünü bekliyor.
  • PCE verisiyle başlayan yükseliş ADP raporuyla Ekim faiz indirimi kesinleşince iştahı artırdı.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Fatih Uçar
Fatih Uçar


İçeriği yapay zeka ile özetle

Bitcoin (BTC) $120,326.87 fiyatı hafta sonuna doğru ilerlerken yeniden 120 bin doların üzerine çıktı ve altcoinlerde yükseliş hızlanıyor. Yaklaşan ETF onayları ve kripto paralar özelindeki önemli duyurular boğaların motivasyonunu artırdı. Günlük kapanışlar birlikte 2 Ekim’e son derece güçlü başlayan Bitcoin şimdi 120 bin doların üzerinde.

Bitcoin (BTC) Yükselişi

Tam 50 gün sonra kral kripto para birimi yeniden 120 bin doların üzerine döndü. Yaklaşık 2 aydır durgun kalan fiyat sürekli yerel destek testleriyle altcoin yatırımcılarını ürkütüyordu. Ancak ADP verisinin beklenenden çok daha kötü gelmesi ve Cuma günkü PCE rakamlarının enflasyonda ciddi artış olmadığını teyit etmesiyle işler tersine döndü. İşsizlik rakamları 4,5 yılın en kötü seviyelerinde olduğu için Ekim faiz indirimi kesinleşti.

BTC 120.300 dolarda şimdilik günlük zirvesini yapmış olsa da daha fazlası için ortam müsait. SOL, XRP gibi altcoinlerin birkaç gün içinde ETF duyurularıyla pozitif ayrışması mümkün. DOGE 0,255 dolar üzerinde ve ralli hızlanırsa 0,31 doları aşması bekleniyor. ETH ise 4.700 dolarlık kırılma seviyesini kazanabilirse önümüzdeki günlerde 5 bin dolar üzerinde yeni zirveler görebilir.

PCE verisiyle verilen yükseliş startı %10’un üzerinde kazancı beraberinde getirdi. Umarız yarınki Tarım Dışı İstihdam rakamları ve İşsizlik Oranı da faiz indirimlerinin lehine gelir.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Pandemideki Gibi Para Pompalanacak, Kripto Para Yükselişi Bu Yüzden

Ünlü Analistler Kripto Para Yükselişini Nasıl Değerlendiriyor? 3 Ekim 2025

3 Ekim: Kripto Kahini Olacakları Açıkladı, BTC Rekor Fiyatın Eşiğinde

Bitcoin 122.000 Dolar: BNB, AVAX ve SOL Coin Grafiğine Bakın

Bitcoin ETF’i IBIT İlk 20’de, Hacimde İlk 10’da: Uptober Ateşi ETF’lere Sıçradı

Bitcoin Boğa Moduna Geçti: CryptoQuant’ın Modellerine Göre Sırada O Seviye Var

Bitcoin ve Ethereum Alev Aldı: Kripto Paralar Neden Yükseliyor?

TAGGED: ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
Bir Önceki Yazı AVAX, Aptos (APT) Grafik Yorumu ve Kripto Kahininin 2 Eylül Tahminleri
Bir Sonraki Yazı Son Dakika: Putin’den Trump’a Fed Şantajı, Açık Açık Uyardı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Pandemideki Gibi Para Pompalanacak, Kripto Para Yükselişi Bu Yüzden
Kripto Para
Ünlü Analistler Kripto Para Yükselişini Nasıl Değerlendiriyor? 3 Ekim 2025
Kripto Para
Milisaniyelik Uyarı: Yükseliş Öncesi Sizi Haberdar Eden Sistem!
BITCOIN Haberleri
3 Ekim: Kripto Kahini Olacakları Açıkladı, BTC Rekor Fiyatın Eşiğinde
BITCOIN (BTC)

Lost your password?