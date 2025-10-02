AVAX, Aptos (APT) Grafik Yorumu ve Kripto Kahininin 2 Eylül Tahminleri



İçeriği yapay zeka ile özetle



ChatGPT







Grok



Kremlin yazı hazırlandığı sırada yaptığı açıklamayla barışa Alaska zirvesine rağmen yakın olmadıklarını duyurdu. Bu Rusya ile ABD arasında gerilimin daha da artmasıyla kripto paraların yaşayabileceği sürpriz düşüş senaryosunu akıllara getiriyor. İlerleyen saatlerde ne olduğunu göreceğiz, şimdilik yatırımcılar daha fazla yükseliş bekliyor. Peki AVAX ve APT Coin için bugünkü grafik yorumları bize ne anlatıyor?

AVAX ve Aptos (APT)

27 doların aşılması AVAX için önemli bir gelişmeydi. Avalanche $30.30 (AVAX) uzun süre boyunca sessiz kaldıktan sonra yönünü tekrar yukarı çevirebildiği için yatırımcılar umutlu. Cryptobullet takma isimli analist ise artık gerçek AVAX rallisinin başlamak üzere olduğunu söylüyor.

Aşağıda paylaştığı grafikte aylık bazda görünümün net yükselişe işaret ettiği, RSI kırılmasıyla bunun desteklendiğinden bahsediliyor. MACD yeniden yükseliş eğiliminde.

“AVAX aylık bazda kesinlikle hazır görünüyor. RSI kırıldı ve MACD yükseliş eğilimine geçti. Bu devasa Boğa Bayrağının kırılması epik olacak.” – Cryptobullet

Onun hedefi 100 doların üzerinde bir AVAX fiyatı ve daha önce AVAX bunu başarmıştı. Son çeyrek beklediğimiz gibi geçerse %300’ün üzerinde artışla AVAX sabırlı yatırımcılarını memnun edebilir.

Sürekli daha fazla yükseliş umudunu yatırımcılara pompalayan Michael Poppe ise Aptos (APT) Coin için “artık kırılmanın eşiğinde” ifadelerini kullandı. Bu hafta Token 2049 etkinliği var ve bu tarz yükseliş dönemlerinde böylesi etkinlikler grafikleri etkilemek isteyen ortaklıkların ilan edildiği sahnelere dönüşüyor.

“Token2049 birçok haber getiriyor ve APTOS da bunlardan biri. Donald Trump JR., WLFI’nin APTOS üzerine inşa edilmiş stablecoin USD1’e sahip olacağını duyurdu. Bu büyük bir haber ve teknik analiz büyük bir kırılmanın eşiğinde olduğundan, bu haber bir sonraki büyük kırılma ve yükselişin tetikleyicisi olabilir. Şu anda 20 haftalık hareketli ortalamayı hedeflediğinden, yükseliş için gerçekten güçlü görünmeye başlıyor.”

Bugünlerde haber akışını sıkı takip etmek önemli ve altcoinler önemli duyurulara bağlı ciddi dalgalanmalar görüyor. Bu yüzden CryptoAppsy uygulamasının haberler bölümü hızlı biçimde gelişmeleri izlemek için işinizi kolaylaştıracaktır.

Kripto Kahininin Son Tahmini

Bu hafta son değerlendirmesini paylaştığımızda Roman Trading son yükseliş için uyarmıştı. BTC eğer 112 bin dolar üzerinde kapanışlara devam ederse ve 117 bin doları kazanırsa yeni ATH gelebilir diyen analist tahminin yarısının gerçekleştiğini gördü. Bugünse şunları yazdı;

“4 saatlikte BTC grafiğine bakıyorum. Bunu daha ayrıntılı olarak incelediğimizde, LTF’lerin gösterdiği gibi geri çekilme/yeniden test mantıklı görünüyor. Her şey aşırı alım durumunda ancak ilk zayıflama belirtisi yok. Basit bir kırılma ve yeniden test. Hacim, RSI ve MACD, önümüzdeki birkaç gün içinde 124k’ya devam etmek için iyi görünüyor.”

Bakalım kripto para kahini haklı çıkacak mı?