Teknik Analiz

AVAX, Aptos (APT) Grafik Yorumu ve Kripto Kahininin 2 Eylül Tahminleri

Özet

  • Kripto kahini Roman Trading son BTC yükselişini doğru bildi ve ATH tahminin halen arkasında.
  • Cryptobullet AVAX fiyatının %300 artışa hazırlandığını düşünüyor.
  • Poppe, APT Coin kırılmasının yaklaştığını yazdı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar


İçeriği yapay zeka ile özetle

Kremlin yazı hazırlandığı sırada yaptığı açıklamayla barışa Alaska zirvesine rağmen yakın olmadıklarını duyurdu. Bu Rusya ile ABD arasında gerilimin daha da artmasıyla kripto paraların yaşayabileceği sürpriz düşüş senaryosunu akıllara getiriyor. İlerleyen saatlerde ne olduğunu göreceğiz, şimdilik yatırımcılar daha fazla yükseliş bekliyor. Peki AVAX ve APT Coin için bugünkü grafik yorumları bize ne anlatıyor?

İçindekiler
1 AVAX ve Aptos (APT)
2 Kripto Kahininin Son Tahmini

AVAX ve Aptos (APT)

27 doların aşılması AVAX için önemli bir gelişmeydi. Avalanche $30.30 (AVAX) uzun süre boyunca sessiz kaldıktan sonra yönünü tekrar yukarı çevirebildiği için yatırımcılar umutlu. Cryptobullet takma isimli analist ise artık gerçek AVAX rallisinin başlamak üzere olduğunu söylüyor.

Aşağıda paylaştığı grafikte aylık bazda görünümün net yükselişe işaret ettiği, RSI kırılmasıyla bunun desteklendiğinden bahsediliyor. MACD yeniden yükseliş eğiliminde.

“AVAX aylık bazda kesinlikle hazır görünüyor. RSI kırıldı ve MACD yükseliş eğilimine geçti. Bu devasa Boğa Bayrağının kırılması epik olacak.” – Cryptobullet

Onun hedefi 100 doların üzerinde bir AVAX fiyatı ve daha önce AVAX bunu başarmıştı. Son çeyrek beklediğimiz gibi geçerse %300’ün üzerinde artışla AVAX sabırlı yatırımcılarını memnun edebilir.

Sürekli daha fazla yükseliş umudunu yatırımcılara pompalayan Michael Poppe ise Aptos (APT) Coin için “artık kırılmanın eşiğinde” ifadelerini kullandı. Bu hafta Token 2049 etkinliği var ve bu tarz yükseliş dönemlerinde böylesi etkinlikler grafikleri etkilemek isteyen ortaklıkların ilan edildiği sahnelere dönüşüyor.

“Token2049 birçok haber getiriyor ve APTOS da bunlardan biri. Donald Trump JR., WLFI’nin APTOS üzerine inşa edilmiş stablecoin USD1’e sahip olacağını duyurdu.

Bu büyük bir haber ve teknik analiz büyük bir kırılmanın eşiğinde olduğundan, bu haber bir sonraki büyük kırılma ve yükselişin tetikleyicisi olabilir. Şu anda 20 haftalık hareketli ortalamayı hedeflediğinden, yükseliş için gerçekten güçlü görünmeye başlıyor.”

Bugünlerde haber akışını sıkı takip etmek önemli ve altcoinler önemli duyurulara bağlı ciddi dalgalanmalar görüyor. Bu yüzden CryptoAppsy uygulamasının haberler bölümü hızlı biçimde gelişmeleri izlemek için işinizi kolaylaştıracaktır.

Kripto Kahininin Son Tahmini

Bu hafta son değerlendirmesini paylaştığımızda Roman Trading son yükseliş için uyarmıştı. BTC eğer 112 bin dolar üzerinde kapanışlara devam ederse ve 117 bin doları kazanırsa yeni ATH gelebilir diyen analist tahminin yarısının gerçekleştiğini gördü. Bugünse şunları yazdı;

“4 saatlikte BTC grafiğine bakıyorum. Bunu daha ayrıntılı olarak incelediğimizde, LTF’lerin gösterdiği gibi geri çekilme/yeniden test mantıklı görünüyor. Her şey aşırı alım durumunda ancak ilk zayıflama belirtisi yok. Basit bir kırılma ve yeniden test.

Hacim, RSI ve MACD, önümüzdeki birkaç gün içinde 124k’ya devam etmek için iyi görünüyor.”

Bakalım kripto para kahini haklı çıkacak mı?

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Bitcoin 122.000 Dolar: BNB, AVAX ve SOL Coin Grafiğine Bakın

XPL, Aster ve SOL Coin Son Günlerin Gözde Altcoinlerinde Fiyat Hedefleri

FLOKI, ADA, SUI 3 Ekim 2025 Fiyat Tahminleri

AVAX Coin Odaklı Hazine Şirketi Geliyor: Avalanche’tan 675 Milyon Dolarlık Anlaşma

Dogecoin (DOGE), SOL, ADA, LINK Coin 2 Ekim Güncel Grafik Tahminleri

2025 Ekim: Altın, XRP, DOGE ve Boğa Piyasaları Tahminleri

1 Ekim: ADA, ETH, XRP, SOL ve BNB Coin Fiyat Tahminleri (ETF Sürprizine Dikkat)

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
Bir Önceki Yazı Sıcak Gelişme: 2 Ekim Fed Açıklamaları ve Faiz İndirimi
Bir Sonraki Yazı Son Dakika: Bitcoin (BTC) 120.000 Dolar, 2 Ekim Yükselişi
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Pandemideki Gibi Para Pompalanacak, Kripto Para Yükselişi Bu Yüzden
Kripto Para
Ünlü Analistler Kripto Para Yükselişini Nasıl Değerlendiriyor? 3 Ekim 2025
Kripto Para
Milisaniyelik Uyarı: Yükseliş Öncesi Sizi Haberdar Eden Sistem!
BITCOIN Haberleri
3 Ekim: Kripto Kahini Olacakları Açıkladı, BTC Rekor Fiyatın Eşiğinde
BITCOIN (BTC)

Lost your password?