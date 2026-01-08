ALTCOIN

APT, XMR Coin Analist Hedefleri ve Kahinin Altcoin Tavsiyesi (Hangileri?)

Özet

  • Roman Trading BTC, ETH ve bazı AI altcoinleri dışındaki varlıkların kazandıracağına inanmıyor. Ona göre büyük bir temizlik olmadan (ayı dibi) altcoin boğası gelmeyecek.
  • Bullet XMR için 2 bin doları hedefliyor ve 460 dolar kırılması büyük bir ralliyi tetikleyebilir. ZEC çöktüğü için XMR ilgisinde artış olası.
  • Martinez APT Coin için 1,62 doları hedefliyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Kripto para kahini olarak isimlendirilen Roman Trading uzun süre sonra altcoinleri gündemine aldı ve önerisini paylaştı. Bitcoin 91 bin doları korumaya çalışırken herkes yarınki gelecek mahkeme kararına ve istihdam verilerine odaklanmış durumda. Hafta sonunda kripto paralarda yüksek volatilitenin devam etmesi bekleniyor. Peki analistler APT ile XMR Coin için ne bekliyor?

İçindekiler
1 Kahinin Altcoin Tavsiyesi
2 XMR ve APT Coin

Kahinin Altcoin Tavsiyesi

2025 yılının önemli bölümde dedikleri çıktığı için Roman Trading kripto para kahini olarak isimlendiriliyor. Ancak PlanB ve Capo’nun nasıl kahinlikten palyaçoluğa düştüğünü hepimiz 2021 yılından bugüne yaşayarak gördük. Yani bir noktada Roman Trading de trendin değiştiğini kabullenemediği için rezil olacak ve körü körüne onun stratejisini kopyalarsanız siz de ağır mali bedeller ödeyeceksiniz.

Bu yüzden analistlerin değerlendirmelerini sadece farklı pencerelerden piyasaları değerlendirmek için incelemeli ve işlemlerini kopyalamamalısınız. Roman Trading bugünkü analizinde tarihi temizlik görmeden altcoin boğası yaşanmayacağını yazdı. Peki neden dediğinizde “30 milyondan fazla rastgele coin var ve bunların %99,99’u çöp” diyor. Haksız değil ancak 30 milyon rakamının abartılı olduğu da açık çünkü altcoin pazarı büyük ölçüde ana akım kripto para borsalarındaki varlıklarla sınırlı ve bu da 800’ü geçmez.

Roman Trading 3 alternatif sandı ve alınabilecek varlıkların bunlar olduğunu söyledi.

  • BTC (her halükarda portföy ağırlığı burada olmalı, bunu birçok analist söylüyor.)
  • ETH
  • AI Altcoinleri, Hype olan temeli sağlam kripto paralar.

XMR ve APT Coin

ZEC Coin büyük bir yıkım yaşadı ve gizlilik odaklı altcoinler arasında tahtının devrilmiş olması XMR için harika. Ekip komple istifa etti ve 2025 başında beklediğimiz düşüş içeriden sebeplerin tetiklemesiyle başladı. CryptoBullet takma isimli analist bu süreçte Monero (XMR)’nun çok iyi bir alternatif olduğunu söylüyor. Özellikle çeşitli nedenlerden gizlilik altcoini kullanan yatırımcıların ZEC’den buraya kaçma ihtimalini düşündüğümüzde teknik analizin ötesinde farklı motivasyonlar da var.

Grafik bize 8 yılda sadece üçüncü kez 460 dolar tavanının hedeflendiğini ve bunun büyük büyük bir yükselişe kapı aralayacağını söylüyor. Buller 2 bin dolarlık fiyatın makul bir hedef olduğuna inanıyor.

APT Coin için Martinez 1,62 doların hedeflendiğini ve satışların hızlanacağını söylüyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Fiyat Yükselecek: Optimism (OP) Ekibi Piyasadan OP Coin Toplayacak

DOGE Kaç Dolara Gidiyor? LINK Coin Ocak Beklentileri Ne Yönde?

ZEC Coin Çöküşü ve TAO Coin Fiyatı, Kripto Paralarda Neler Oluyor?

XRP ETF’lerinde İlk Alarm: 36 Günlük Seri Bitti

Ethereum’da 1000x’lik Plan: Kuralları Değiştiren Yaklaşım Açıklandı

2026 Altcoin Sezonu Yaşanacak mı? Veriler Sessizce Konuşuyor

Dev Altcoin’de Deprem: Tüm Geliştirici Ekip Aynı Gün İstifa Etti

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı Sıcak Gelişme: ABD Hazine Bakanı Cuma’ya Yol Yapıyor, Kripto Paraları İlgilendiriyor
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Sıcak Gelişme: ABD Hazine Bakanı Cuma’ya Yol Yapıyor, Kripto Paraları İlgilendiriyor
Ekonomi
Fiyat Yükselecek: Optimism (OP) Ekibi Piyasadan OP Coin Toplayacak
ALTCOIN

Lost your password?