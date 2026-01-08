APT, XMR Coin Analist Hedefleri ve Kahinin Altcoin Tavsiyesi (Hangileri?)

Kripto para kahini olarak isimlendirilen Roman Trading uzun süre sonra altcoinleri gündemine aldı ve önerisini paylaştı. Bitcoin 91 bin doları korumaya çalışırken herkes yarınki gelecek mahkeme kararına ve istihdam verilerine odaklanmış durumda. Hafta sonunda kripto paralarda yüksek volatilitenin devam etmesi bekleniyor. Peki analistler APT ile XMR Coin için ne bekliyor?

Kahinin Altcoin Tavsiyesi

2025 yılının önemli bölümde dedikleri çıktığı için Roman Trading kripto para kahini olarak isimlendiriliyor. Ancak PlanB ve Capo’nun nasıl kahinlikten palyaçoluğa düştüğünü hepimiz 2021 yılından bugüne yaşayarak gördük. Yani bir noktada Roman Trading de trendin değiştiğini kabullenemediği için rezil olacak ve körü körüne onun stratejisini kopyalarsanız siz de ağır mali bedeller ödeyeceksiniz.

Bu yüzden analistlerin değerlendirmelerini sadece farklı pencerelerden piyasaları değerlendirmek için incelemeli ve işlemlerini kopyalamamalısınız. Roman Trading bugünkü analizinde tarihi temizlik görmeden altcoin boğası yaşanmayacağını yazdı. Peki neden dediğinizde “30 milyondan fazla rastgele coin var ve bunların %99,99’u çöp” diyor. Haksız değil ancak 30 milyon rakamının abartılı olduğu da açık çünkü altcoin pazarı büyük ölçüde ana akım kripto para borsalarındaki varlıklarla sınırlı ve bu da 800’ü geçmez.

Roman Trading 3 alternatif sandı ve alınabilecek varlıkların bunlar olduğunu söyledi.

BTC (her halükarda portföy ağırlığı burada olmalı, bunu birçok analist söylüyor.)

(her halükarda portföy ağırlığı burada olmalı, bunu birçok analist söylüyor.) ETH

AI Altcoinleri, Hype olan temeli sağlam kripto paralar.

XMR ve APT Coin

ZEC Coin büyük bir yıkım yaşadı ve gizlilik odaklı altcoinler arasında tahtının devrilmiş olması XMR için harika. Ekip komple istifa etti ve 2025 başında beklediğimiz düşüş içeriden sebeplerin tetiklemesiyle başladı. CryptoBullet takma isimli analist bu süreçte Monero (XMR)’nun çok iyi bir alternatif olduğunu söylüyor. Özellikle çeşitli nedenlerden gizlilik altcoini kullanan yatırımcıların ZEC’den buraya kaçma ihtimalini düşündüğümüzde teknik analizin ötesinde farklı motivasyonlar da var.

Grafik bize 8 yılda sadece üçüncü kez 460 dolar tavanının hedeflendiğini ve bunun büyük büyük bir yükselişe kapı aralayacağını söylüyor. Buller 2 bin dolarlık fiyatın makul bir hedef olduğuna inanıyor.

APT Coin için Martinez 1,62 doların hedeflendiğini ve satışların hızlanacağını söylüyor.