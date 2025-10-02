Sıcak Gelişme: 2 Ekim Fed Açıklamaları ve Faiz İndirimi



Kral kripto para birimi bugün yeniden 119 bin dolar seviyesini aştı ve altcoinler yönünü yukarı çevirdi. Fed geçen ay 5 toplantının ardından ilk faiz indirimini yaptı. PCE verisi enflasyondaki artışın sınırlı olduğunu geçen hafta gösterdi ve bu hafta ADP verisiyle istihdamdaki daralma teyit edildi. Peki Fed üyelerinin güncel görünüme dair yorumları ne yönde? Faiz indirimi olacak mı?

Fed Faiz İndirimi

Fed üyelerinin çoğu faizlerin biraz kısıtlayıcı olduğunu söylese de Miran, Bowman ve Waller üçlüsü aşırı sıkı para politikasından şikayetçi. Trump’ın Fed’de destekleyicisi olan sadece 3 üye var. Geri kalanlar enflasyondaki artıştan ve 4 yılı aşkın süredir %2 hedefi üzerindeki rakamlardan rahatsız olduğu için indirimlere sıcak bakmıyor. Powell ve birkaç üye de istihdamdaki daralma devam ederse yıl sonuna kadar 2 faiz indirimi olabileceğini söylüyor.

Yazı hazırlandığı sırada Logan son verilere rağmen üyelerin çoğunun halen indirimlere çok sıcak bakmadığı gerçeğini bir kez daha yüzümüze vuruyor. Bu da kripto para yükselişinin durulabileceği, kar alma arzusuyla düşüş görebileceğimiz anlamına gelir.

Logan’ın açıklamalarının öne çıkan satırbaşları şöyle;

“Enflasyon hedefin üzerinde seyrediyor ve yükseliş eğiliminde. Maaş artışları belirgin şekilde azaldı. Fed’in görevinin her iki tarafında da riskler görüyorum. En son faiz indirimi, işgücü piyasasında daha hızlı ve doğrusal olmayan bir düşüşe karşı bir önlemdi. İşgücü piyasası oldukça dengeli görünüyor ve sadece kademeli şekilde yavaşlıyor. Politika, makul ölçüde kısıtlayıcıdır ve bu da yerindedir. Faiz indirimleri konusunda çok dikkatli olmalıyız. Fazla gevşeme yapmamalıyız, yoksa yönümüzü tersine çevirmek zorunda kalırız. Maksimum istihdama çok yaklaştık. Gümrük vergileri, mal enflasyonu yoluyla son dönemde enflasyonun yükselmesine katkıda bulundu. Genel olarak, gümrük vergilerinin enflasyon üzerindeki etkileri beklendiğinden daha ılımlı oldu. Gümrük vergilerinin tek seferlik bir etkisi olsa bile, süre uzadıkça ve belirsizlik devam ettikçe, enflasyon beklentilerine yönelik risk de artar. Enflasyon beklentilerinin yükselme riskine karşı önlem almalıyız. Verilere ve gerçeklere dayalı yaklaşımımızı sürdürüyor ve zaman içinde istikrarlı koşulların sağlanmasına yardımcı olmaya odaklanıyoruz. Benim tahminim, politika yolunun biraz daha yavaş normalleşeceği yönünde. Benim tahminim, işsizliğin biraz artacağı, ancak çok fazla artmayacağı yönünde.”

27 gün sonra açıklanacak faiz kararı için piyasaların beklentisi %99 ihtimalle 25bp faiz indirimi yönünde. Bu %99 ve Cuma günkü (veriler eğer kapanma yüzünden ertelenmezse) istihdam rakamları oranlarda değişikliğe sebep olabilir ADP ile uyumlu tarım dışı istihdam rakamı görmeliyiz.