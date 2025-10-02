Ekonomi

Sıcak Gelişme: 2 Ekim Fed Açıklamaları ve Faiz İndirimi

Özet

  • Fed/Logan: Faiz indirimleri konusunda çok dikkatli olmalıyız.
  • Fed/Logan: En son faiz indirimi, işgücü piyasasında daha hızlı ve doğrusal olmayan bir düşüşe karşı bir önlemdi.
  • Fed/Logan: Enflasyon hedefin üzerinde seyrediyor ve yükseliş eğiliminde.
  • Piyasa etkisi: Negatif
Kral kripto para birimi bugün yeniden 119 bin dolar seviyesini aştı ve altcoinler yönünü yukarı çevirdi. Fed geçen ay 5 toplantının ardından ilk faiz indirimini yaptı. PCE verisi enflasyondaki artışın sınırlı olduğunu geçen hafta gösterdi ve bu hafta ADP verisiyle istihdamdaki daralma teyit edildi. Peki Fed üyelerinin güncel görünüme dair yorumları ne yönde? Faiz indirimi olacak mı?

Fed Faiz İndirimi

Fed üyelerinin çoğu faizlerin biraz kısıtlayıcı olduğunu söylese de Miran, Bowman ve Waller üçlüsü aşırı sıkı para politikasından şikayetçi. Trump’ın Fed’de destekleyicisi olan sadece 3 üye var. Geri kalanlar enflasyondaki artıştan ve 4 yılı aşkın süredir %2 hedefi üzerindeki rakamlardan rahatsız olduğu için indirimlere sıcak bakmıyor. Powell ve birkaç üye de istihdamdaki daralma devam ederse yıl sonuna kadar 2 faiz indirimi olabileceğini söylüyor.

Yazı hazırlandığı sırada Logan son verilere rağmen üyelerin çoğunun halen indirimlere çok sıcak bakmadığı gerçeğini bir kez daha yüzümüze vuruyor. Bu da kripto para yükselişinin durulabileceği, kar alma arzusuyla düşüş görebileceğimiz anlamına gelir.

Logan’ın açıklamalarının öne çıkan satırbaşları şöyle;

“Enflasyon hedefin üzerinde seyrediyor ve yükseliş eğiliminde. Maaş artışları belirgin şekilde azaldı. Fed’in görevinin her iki tarafında da riskler görüyorum. En son faiz indirimi, işgücü piyasasında daha hızlı ve doğrusal olmayan bir düşüşe karşı bir önlemdi.

İşgücü piyasası oldukça dengeli görünüyor ve sadece kademeli şekilde yavaşlıyor. Politika, makul ölçüde kısıtlayıcıdır ve bu da yerindedir. Faiz indirimleri konusunda çok dikkatli olmalıyız. Fazla gevşeme yapmamalıyız, yoksa yönümüzü tersine çevirmek zorunda kalırız. Maksimum istihdama çok yaklaştık.

Gümrük vergileri, mal enflasyonu yoluyla son dönemde enflasyonun yükselmesine katkıda bulundu. Genel olarak, gümrük vergilerinin enflasyon üzerindeki etkileri beklendiğinden daha ılımlı oldu. Gümrük vergilerinin tek seferlik bir etkisi olsa bile, süre uzadıkça ve belirsizlik devam ettikçe, enflasyon beklentilerine yönelik risk de artar. Enflasyon beklentilerinin yükselme riskine karşı önlem almalıyız.

Verilere ve gerçeklere dayalı yaklaşımımızı sürdürüyor ve zaman içinde istikrarlı koşulların sağlanmasına yardımcı olmaya odaklanıyoruz. Benim tahminim, politika yolunun biraz daha yavaş normalleşeceği yönünde. Benim tahminim, işsizliğin biraz artacağı, ancak çok fazla artmayacağı yönünde.”

27 gün sonra açıklanacak faiz kararı için piyasaların beklentisi %99 ihtimalle 25bp faiz indirimi yönünde. Bu %99 ve Cuma günkü (veriler eğer kapanma yüzünden ertelenmezse) istihdam rakamları oranlarda değişikliğe sebep olabilir ADP ile uyumlu tarım dışı istihdam rakamı görmeliyiz.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

By Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
