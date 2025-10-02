Son Dakika: BounceBit (BB) Coin Neden Yükseliyor? 2 Ekim BB Coin Rallisi



ABD hükümetinin kapanmasıyla birlikte kripto paralarda yükseliş hızlandı ve önemli duyurular peş peşe geliyor. Böyledir, kripto paralarda genel bir yükseliş başladığında bekletilen güzel haberler grafikleri hareketlendirmek için servis edilir. BounceBit (BB) ekibi de bunu yaptı.

BounceBit (BB) Coin Neden Yükseliyor?

BB Coin fiyatı günlükte yüzde 10 arttı ve BTC’nin %2’sine karşılık elde ettiği kazanç oldukça güçlü. Ekip biraz önce versiyon 3’ü tanıttı. V3 (“Big Bank”) ve likidite sağlayıcı havuzunun geri alımları finanse ettiği bir perp DEX ile BB Coin standardı güncellenmiş oldu. Bu sürüm ağda ilki temsil ediyor ve akışlar BounceBit Chain üzerinde gerçekleşirken, değer ağın ana tokenı olan BB’de yoğunlaşıyor.

Yani BB Coin yükselişi için atılabilecek en somut adımlardan biri atıldı. Akılcı bir hamle Hypeliquid ve Aster böylesine popülerken, devasa gelir elde ederken BB Coin ekibi aynı yolu izliyor. Eğer hacimler güçlü olursa aylıkta on milyonlarca dolarlık gelirin BB Coin geri alımına yönlendirilmesi satışa hazır arzı daraltırken spot fiyatın daha da artması anlamına gelecek. Yükseliş kısa vadede genel piyasa hissiyatı bozulmadıkça devam edebilir. 0,20 dolar üstü kapanışlar 0,25 dolara zemin hazırlıyor.