ALTCOIN

Son Dakika: BounceBit (BB) Coin Neden Yükseliyor? 2 Ekim BB Coin Rallisi

Özet

  • BounceBit, V3'ü (“Big Bank”) tanıttı.
  • Likidite sağlayıcı havuzunun geri alımları finanse ettiği bir perp DEX ile BB Coin yükselişi desteklenecek.
  • Hyperliquid ve Aster'in popülerliği BB Coin yatırımcılarını heyecanlandırıyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar


İçeriği yapay zeka ile özetle

ABD hükümetinin kapanmasıyla birlikte kripto paralarda yükseliş hızlandı ve önemli duyurular peş peşe geliyor. Böyledir, kripto paralarda genel bir yükseliş başladığında bekletilen güzel haberler grafikleri hareketlendirmek için servis edilir. BounceBit (BB) ekibi de bunu yaptı.

BounceBit (BB) Coin Neden Yükseliyor?

BB Coin fiyatı günlükte yüzde 10 arttı ve BTC’nin %2’sine karşılık elde ettiği kazanç oldukça güçlü. Ekip biraz önce versiyon 3’ü tanıttı. V3 (“Big Bank”) ve likidite sağlayıcı havuzunun geri alımları finanse ettiği bir perp DEX ile BB Coin standardı güncellenmiş oldu. Bu sürüm ağda ilki temsil ediyor ve akışlar BounceBit Chain üzerinde gerçekleşirken, değer ağın ana tokenı olan BB’de yoğunlaşıyor.

Yani BB Coin yükselişi için atılabilecek en somut adımlardan biri atıldı. Akılcı bir hamle Hypeliquid ve Aster böylesine popülerken, devasa gelir elde ederken BB Coin ekibi aynı yolu izliyor. Eğer hacimler güçlü olursa aylıkta on milyonlarca dolarlık gelirin BB Coin geri alımına yönlendirilmesi satışa hazır arzı daraltırken spot fiyatın daha da artması anlamına gelecek. Yükseliş kısa vadede genel piyasa hissiyatı bozulmadıkça devam edebilir. 0,20 dolar üstü kapanışlar 0,25 dolara zemin hazırlıyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Donald Trump’ın Tarife Temettüsü Altcoin’leri Ateşleyebilir: Alt Sezonu İçin Çifte Katalizör

Solana’da Kurumsallar Gaza Bastı: Yüz Milyonlarca Dolarlık Gelişmeler Altcoin’e Güç Veriyor

Stablecoin Piyasası 300 Milyar Doları Geçti: Lider Hala USDT

1 Ayda Yüzde 30 Yapan Binance Altcoin’i İçin Hedefler Yüksek: 2x, Hatta 5x Konuşuluyor

Aster’i Unutun: Ünlü DeFi Analistinden Altcoin’i Yüzde 1440 Yükselen Hyperliquid İçin Flaş Tez

XRP, BNB ve DOGE Hareketlendi: Gözler Popüler Kripto Paraların Fiyat Hareketlerinde

Citi Bank’ın 12 Aylık Bitcoin Hedefi ve Dogecoin (DOGE)

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
Bir Önceki Yazı Son Dakika: ABD Borsası 7/24 Kripto Para Hizmeti Başlatıyor, Tarihi Hamle
Bir Sonraki Yazı Sıcak Gelişme: 2 Ekim Fed Açıklamaları ve Faiz İndirimi
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Pandemideki Gibi Para Pompalanacak, Kripto Para Yükselişi Bu Yüzden
Kripto Para
Ünlü Analistler Kripto Para Yükselişini Nasıl Değerlendiriyor? 3 Ekim 2025
Kripto Para
Milisaniyelik Uyarı: Yükseliş Öncesi Sizi Haberdar Eden Sistem!
BITCOIN Haberleri
3 Ekim: Kripto Kahini Olacakları Açıkladı, BTC Rekor Fiyatın Eşiğinde
BITCOIN (BTC)

Lost your password?