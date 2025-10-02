KRİPTO PARA BORSALARI

Son Dakika: ABD Borsası 7/24 Kripto Para Hizmeti Başlatıyor, Tarihi Hamle

Özet

  • CME kripto para vadeli işlemleri ve opsiyonlar için 7/24 trade hizmeti verecek. - Reuters
  • 2026 yılında CME GAP ortadan kalkacak.
  • BTC 119.500 dolara yükseldi.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Fatih Uçar
Kripto para piyasaları son birkaç yıldır kurumsal yatırımcıların da ilgisini çekiyor ve bu artık bambaşka bir boyuta evriliyor. ABD opsiyon ve vadeli işlem trade merkezi CME önümüzdeki yıl için planladığı büyük hamlesini resmen duyurdu.

7/24 Kripto Para Hizmeti

CME Group biraz önce yaptığı duyuru ile önümüzdeki yıl sürekli açık piyasaların müjdesini verdi. Kripto paralar için kurumsal yatırımcıların opsiyon ve vadeli işlem gerçekleştirebildiği borsa 2026 yılında 7/24 açık olacak. 1898 yılından bugüne ticari mal borsası olarak faaliyet gösteren Chicago Ticaret Borsası 2021 sonu itibariyle BTC opsiyonları sunmaya başladı.

Ardından ETH, SOL ve XRP Coin için opsiyonları başlatan platform milyarlarca doların kripto paralara akmasını sağladı. Grafikler üzerinde öylesine etkiliydi ki yıllardır CME GAP gerekçeli fiyat hareketlerinden bahsedip durduk. Yeni yılda artık CME boşluğu da olmayacak çünkü opsiyon piyasaları için tatil diye bir şey görmeyeceğiz.

BTC son gelişmeden memnun, volatiliteden daha fazla yararlanabilecek olan risk iştahı güçlü profesyonel yatırımcıların daha yoğun alaka göstermesiyle enteresan fiyat hareketleri göreceğiz. 2025 sonu için zirve beklentileri konuşulsa da birçok büyük kurum önümüzdeki yılın başı itibariyle kripto paralar için büyük adımlar atacak. Bu da kripto paraların önümüzdeki yıl da yükselmeye devam edebileceğini gösteriyor.

Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
Lost your password?