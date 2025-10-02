ALTCOIN

Citi Bank’ın 12 Aylık Bitcoin Hedefi ve Dogecoin (DOGE)

Özet

  • Citi BTC için 12 ay içinde 181.000 doları hedefliyor.
  • DOGE 0,34 dolara ilerliyor.
  • Quinten ve Gordon altcoin boğasının hızlı yükseliş döneminin başlamak üzere olduğunu yazdı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Bitcoin $120,326.87 fiyatının günlük kapanış sırasında hareketlendiğini ve 120 bin dolara ilerlediğini yazmıştık. Altcoinler önemli kazanımlar elde etti ve şimdi ABD piyasa açılışına az bir süre kala BTC 119 bin doların üzerinde. Peki Citi’nin önümüzdeki 12 ay için BTC fiyat tahmini ne yönde? DOGE kaç dolara ilerliyor?

Bitcoin 12 Aylık Hedef

BTC 120 bin dolar üzerinde yeni ATH seviyesini belirledikten sonra uzun bir konsolidasyon dönemi yaşadı. Halen daha bunu kırabilmiş değil. Altcoinler için BTC’nin 118 bin dolar üzerine geri dönmesi direnç bölgelerine ilerleme için güçlü bir motivasyon kaynağı oldu. SOL tekrar 220 doların üzerinde ve ETH 4400 doları geride bıraktı.

Citi Bank çok daha fazlasının mümkün olduğunu düşünüyor. Son tahminlere göre dev banka 12 ay içinde 181 bin dolara kadar yükseliş bekliyor. 213 yıllık bir bankanın Bitcoin için böylesine iyimser bir tahminde bulunması son derece güzel.

Üstelik Citigroup 2007 yılında Akbank’ın %20 hissesini satın almıştı. Akbank ise bu yıl kendi kripto para alım satım hizmetini başlattı. Yani dolaylı yoldan Citi’nin de Türkiye üzerinden kripto para faaliyetlerine girdiğini söyleyebiliriz. Gelecekte neredeyse tüm bankalar için kripto para hizmetlerinin normalleşmesi ve piyasanın trilyonlarca dolar daha büyümesi bekleniyor.

Dogecoin ve Altcoinler

Piyasa değerine göre en büyük meme coin olan Dogecoin $0.256555 (DOGE) güne yüzde 5 artışla 0,255 dolarda devam ediyor. Kısa vadeli değerlendirmelerde sürekli olarak bu seviyenin öneminden bahsetmiştik. Eğer korunabilirse çok daha büyük büyük zirveleri günler içinde görebiliriz. Önemli fiyat hareketleri 0,255 dolar aşıldığında hızlandı.

Trader Tardigrade takma isimli analist dört saatlik grafikte kırılma geldiği için fiyatın 0,34 dolarlık direnç noktasına ilerlediğini yazdı.

Altcoin boğası geldi, geliyor sesleri yeniden yükseliyor. Faiz indirimlerine dair iyimserlik artarken bu şaşırtıcı değil. Tarihsel veriler Ekim ayında daha fazla yükseliş göreceğimizi söylüyor ve Gordon, Quinten gibi analistler de “artık başladı” şeklinde paylaşımlar yapıyor.

Yukarıdaki grafiği paylaşan analist tarihin kendini tekrar etmediğini ancak sıkça benzer hareket ettiğini yazdı.

Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
