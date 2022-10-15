Tüm piyasalarda olduğu gibi kripto paralar için de yılın sonu yaklaşırken ünlü kripto destekçileri beklentilerini tüm yatırımcılarla paylaşıyor.

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Kripto para piyasası şu anda olumsuz makroekonomik koşullar nedeniyle zorlanıyor. Özellikle Cardano, bu kripto krizinde en değişken kripto para birimlerinden biri olmuş durumda. Cardano (ADA) son 7 günde %15’e yakın, geçtiğimiz son günde ise %5 değer kaybetti. Şu anda 0,3661 dolardan işlem görüyor.

Ancak, Eight Global’in CEO’su ve büyük bir kripto analisti olan Michael van de Poppe, Cardano’nun bir fiyat artışı için hazırlık yaptığına inanıyor. Cardano fiyatlarının 2021’de yükselmeye başladığında Cardano’nun nihayet kritik destek seviyesine ulaştığını açıklamıştı. Mevcut fiyatın, yatırımcıların ADA’da uzun süre devam etmeleri için çok sağlam bir pozisyon olduğuna inanıyor.

Cardano (ADA) Neden Mücadele Ediyor?

Tüm kripto para piyasası şu anda küresel ekonomideki çeşitli olumsuz baskılar nedeniyle mücadele ediyor. Açıklanan son tüketici fiyat endeksi, ekonomide beklenenden daha kötü enflasyon seviyelerini ortaya koyuyor. Federal Rezerv, dünkü TÜFE verilerinden önce zaten şahin bir duruş sergiliyordu.

Niceliksel sıkılaştırma ve faiz artırımlarına gidiyordu. Kötü gelen enflasyon verileri Fed’in kısıtlayıcı duruşunu neredeyse kesin denilebilecek bir ihtimalle destekliyor olabilir. Kısa süre önce açıklanan üretici fiyat endeksi de ekonomide görülen sürdürülemez enflasyonun altını çizdi. Fed, enflasyonun normale dönmesini engellemeyi en önemli önceliği olarak görmekte. Durgunluk ve stagflasyon olasılığı da kripto piyasasının görünümüne zarar veriyor.

Cardano Gerçekten Güçlü Mü?

Ancak Cardano’nun savunucuları kripto para biriminin temelde güçlü olduğuna inanıyor. DefiYield’den Yevhen Karpenko, Cardano’yu uzun vadede güçlü kılan faktörleri ortaya koydu. Ouroboros konsensüs mekanizmasının Cardano’yu diğer kripto para birimlerinden daha merkezsiz hale getirdiğine inanılıyor. Cardano’nun 1500’den fazla doğrulayıcı havuza sahip olduğunu ortaya koyuyor.

Ayrıca Cardano, diğer kripto para birimlerine kıyasla daha yüksek bir işlem hızına da sahip. Şu anda saniyede 250’den fazla işlem gerçekleştirebiliyor. Öte yandan, Ethereum 15 ile 45 arasında bir TPS’ye sahipken, Bitcoin 5’lik bir TPS’ye sahip.

Piyasa katılımcıları 2 Kasım’daki FOMC toplantısını büyük bir ilgiyle bekliyor. Federal Rezerv bir sonraki faiz artırımına ilişkin kararını açıklayacak ve herhangi bir fiyat hareketi üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir.