BITCOIN (BTC)

BlackRock’ın Bitcoin ETF’si IBIT İlk 20’ye Girdi: Sırada İlk 10 Var

Özet

  • IBIT, 1 Ekim’deki 405.5 milyon dolarlık girişle liderliği üstlendi.
  • BlackRock'ın ETF'i bu son girişle yönetimi altındaki varlık büyüklüğünü 90.7 milyar dolara çıkarak en büyük 20 ETF listesine girdi.
  • Bitcoin aynı gün yüzde 4 yükselişle kısa süreli de olsa 119.000 doların üzerini gördü.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi


İçeriği yapay zeka ile özetle

ABD’de spot Bitcoin $120,326.87 ETF’lerine son işlem günü olan 1 Ekim 2025’te toplam 675.8 milyon dolarlık giriş oldu. Girişlerdeki en büyük payı 405.5 milyon dolarla BlackRock’ın iShares Bitcoin Trust‘ı (IBIT) üstlendi. IBIT’e toplam net girişler 61.37 milyar dolara yükselirken, ETF’in yönetimi altındaki varlık büyüklüğü 90.7 milyar dolara çıkarak “yönetilen varlıklara göre en büyük 20 ETF” listesine dahil oldu. Fiyat cephesinde Bitcoin aynı gün yüzde 4 yükselişle 119 bin dolar üzerini test etti.

İçindekiler
1 IBIT’te Tarihi Giriş Lig Yükselişini Getirdi
2 ETF Desteği Bitcoin’in Fiyatında Yüzde 4 Sıçramayı Getirdi

IBIT’te Tarihi Giriş Lig Yükselişini Getirdi

Farside verilerine göre ABD’deki spot Bitcoin ETF’leri 10 Eylül’den sonraki en güçlü günlük net girişini 1 Ekim’de çekti. IBIT, 405.5 milyon dolarlık net girişle günün lideri oldu. Akışlar Wall Street tarafında kripto para piyasasına erişimin düzenlenmiş ürünler olarak ETF’ler üzerinden artma eğiliminin sürdüğüne işaret ediyor.

IBIT, yönetimi altındaki varlık büyüklüğü 90.7 milyar dolara çıkararak ETF piyasasında ilk 20’ye adını yazdırdı. Bloomberg ETF Analisti Eric Balchunas, ETF’in Ocak 2024’teki lansmandan bu yana yüzde 175 getiri sağladığını aktardı. Analiste göre ilk 10’a giriş için yaklaşık 50 milyar dolarlık ek varlık gerekiyor. Geçen 12 ayın temposu tekrar ederse bu hedefe yaklaşmak mümkün. Diğer büyük ETF’lerin de hızla büyüdüğünü hatırlatan Balchunas, takvime yönelik beklenti olarak Aralık 2026’yı işaret etti.

ETF Desteği Bitcoin’in Fiyatında Yüzde 4 Sıçramayı Getirdi

Fiyat  tarafında 1 Ekim Çarşamba günü Bitcoin yüzde 4 yükselişle kısa süreli 119.000 doları aştı. Spot ETF kanadındaki güçlü net giriş risk iştahını artırırken fiyatın kısa sürede direnç bölgelerine yaklaşmasını sağladı. İşlem günleri özelinde veri sağlayıcısı Velo, son bir yılda en güçlü ortalama performansın Çarşamba günleri, en zayıf performansın ise Perşembe günlerinde görüldüğünü ortaya koyuyor. Yani mevcut işlem günü ağırlıklı yatay ya da negatif geçebilir.

Günlere Göre Bitcoin Performansı

Şimdilik gözler yüksek frekanslı girişlerin kalıcılığına ve IBIT’in pazar payını artırma hızına çevrildi. IBIT’in yönetilen varlık büyüklüğüne göre en büyük 10 ETF listesine yaklaşması kurumsal portföylerde Bitcoin tahsisi için referans noktası oluşturabilir. Aynı zamanda rakip ETF’lerdeki büyüme eğilimi piyasa genelinde rekabeti ve likidite derinliğini artıran ikincil bir katalizör olabilir.

Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
Yorum Yazın

