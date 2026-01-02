Kripto Paralardaki Sessizlik Onları Vurdu: İşlem Hacmi Son 15 Ayın En Düşüğünde

Merkezi kripto para borsalarındaki spot işlem hacmi Aralık ayında son 15 ayın en düşük seviyesine gerileyerek piyasanın yıl sonuna zayıf bir tempo ile girdiğini ortaya koydu. Veriler küresel ölçekte işlem iştahının belirgin biçimde düştüğünü ve yatırımcıların daha temkinli bir pozisyonlanmaya yöneldiğini gösteriyor. Hacimlerdeki düşüş yalnızca merkezi borsalarla sınırlı kalmayıp merkeziyetsiz borsalara da yansıdı. Buna karşın Blockchain içi işlemlerin toplam içindeki payının artması yapısal bir dönüşüme işaret ediyor.

Merkezi Borsalarda Hacim Daralması Derinleşti

Aralık ayında merkezi kripto para borsalarında gerçekleşen toplam spot işlem hacmi yaklaşık 1.13 trilyon dolar olarak ölçüldü. CoinMarketCap’in derlediği veriler söz konusu rakamın Kasım ayına kıyasla yüzde 32, Ekim ayına göre ise yaklaşık yüzde 49 düşüş anlamına geldiğini ortaya koyuyor. Hacim düşüşünün yıl sonu bilanço ayarlamaları, düşük volatilite ve yeni bir katalizör eksikliğiyle aynı döneme denk gelmesi dikkat çekti.

Borsa bazında bakıldığında Aralık ayındaki toplam işlemlerin en büyük bölümünü Binance üstlendi ve yaklaşık 367.35 milyar dolarlık hacim kaydetti. Onu ByBit, HTX, Gate ve Coinbase izledi.

Kronos Research’ün yatırım direktörü Vincent Liu, Aralık ayındaki düşüşü mevsimsel duyarlılık, bastırılmış fiyat hareketleri ve yıl sonu pozisyon kapatmalarıyla ilişkilendirdi. Liu’ya göre sermayenin borsalar dışına yönelmesi ve alternatif işlem kanallarına kayan ilgi merkezi borsalardaki aktiviteyi sınırlayan temel faktörler arasında yer alıyor.

Merkeziyetsiz Borsaları Payı Artarken Piyasa Konsolidasyona Girdi

Merkeziyetsiz kripto para borsalarında da Aralık ayında işlem hacmi düştü ve toplam hacim 245 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu rakam Kasım ayına göre yüzde 20, Ekim ayına kıyasla ise yaklaşık yüzde 46 düşüşe karşılık geliyor. Buna rağmen Uniswap, aylık yaklaşık 60 milyar dolarlık hacimle pazar liderliğini korudu.

Dikkat çekici gelişme ise merkeziyetsiz borsaların toplam işlem hacmi içindeki payını artırması oldu. Aralık ayında merkeziyetsiz/merkezi kripto para borsası oranı yüzde 17,95’e yükselerek Kasım ayındaki yüzde 15,92 seviyesinin üzerine çıktı. Bu oran bir yıl önceki Aralık ayına kıyasla belirgin bir artışa işaret ederek yatırımcıların saklama ve işlem tercihlerinde değişim yaşandığını ortaya koydu.

Liu, artan oranı kendi kendine saklama, şeffaflık ve sermaye verimliliği arayışıyla açıkladı. Gelişen Blockchain içi işlem altyapıları ve AirDrop teşvikleri sunan yeni merkeziyetsiz borsa lansmanlarının sınırlı da olsa ek işlem aktivitesi yarattığını vurguladı. Aynı dönemde piyasa genelinde süren düzeltme yatırımcıların daha seçici davranmasına yol açtı.

Bu tabloya paralel olarak Bitcoin, haberin azırlandığı 89.500 doların üzerinde işlem görürken, Ekim ayında ulaştığı zirvenin yaklaşık yüzde 30 altında fiyatlanıyor. Kısa vadede dar bir bantta hareket eden en büyük kripto para uzun vadeli yatırımcıların geri çekilmeleri alım fırsatı olarak değerlendirdiğine işaret etti.