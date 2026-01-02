RIPPLE (XRP)

XRP Coin 2026 Hedefine Hazırlanıyor, Boğanın Ayak Sesleri

Özet

  • Stockmoney Lizards uzun vadeli kırılmanın XRP Coin için ATH seviyesine işaret ettiğini söylüyor. XRP 4 dolara yaklaşabilir.
  • Analist geçtiğimiz yıl yüzde 80 düşüş yaşayan altcoinlerin bu yıl hasat mevsimi olacağını düşünüyor..
  • Şu anda, uzun vadeli yatırımcılar yeniden net birikime geçtiler. Dipten dönüş için umut veren sinyal.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar

Kripto paralar yeni yılda şaşırttı. İlk gün hayal kırıklığına neden olsa da son 12 saatte birçok altcoin yeşile döngü. BTC 90 bin doları geri almaya çalışırken altcoinlerin %5’i aşan kazançlar görmesi güzel. Sevinmek için erken ancak umutlanmak için yeterli bir neden. Peki XRP Coin için son değerlendirmeler ne yönde?

İçindekiler
1 Ripple (XRP)
2 Boğanın Ayak Sesleri

Ripple (XRP)

1,9 doları geri alan XRP Coin 1,63 dolar hedefinden vazgeçmiş görünüyor. Kral kripto para birimi 90 bin doları hedeflerken altcoinlerin ETH öncülüğünde yeniden yükselmesi umut verici. Uzun süreli düşüş ortamının ardından kısa vadede de olsa böyle bir toparlanma bekleniyordu. Yine düşüşle kayıp yaşamamak için temkinli kalmak en iyisi. 90 bin dolar üzerinde ikna edici kapanışlarla BTC’nin 94 bin doları kazanması gerçek dönüş için şart.

Stockmoney Lizards aşağıdaki grafiği paylaşarak yükseliş sinyali veren XRP Coin’in yeni bir ATH yolculuğuma çıkabileceği konusunda uyardı.

XRP’nin büyük bir hayranı değilim, ancak daha önce nadiren gördüğüm, çok yıllı bir kırılma modeline örnek teşkil edecek.

Altcoin grafiğini BTC ile karşılaştırırsanız benzer bir oluşumun gelişmekte olduğunu görebilirsiniz.

2026 için senaryom şu şekilde olacaktır:

– Bitcoin bir süre dalgalanabilir, ardından kırılma yaşayarak yeni bir ATH oluşturabilir

– BTC Dominansı düşer, Altcoinler kırılma yaşayarak teknik açıdan şu anda gülünç derecede aşırı satılmış seviyelerinden toparlanır

– 2026’nın sonunda (Altcoinler için) başka bir ayı piyasası başlar ve şu anda gördüğümüz seviyeye kıyasla daha yüksek bir taban oluşturur.

Neden böyle düşünüyorum? Hayalperest değilim, ancak para rotasyonu kavramına inanıyorum. TradFi, 3 yıllık pump’ın önemli bir parçası olan Bitcoin’e odaklandı – para altcoinlere yönelecek.”

Teknik yapıdaki tersine dönüşün algoritmalarla başlayıp yatırımcıları cesaretlendireceğini söyleyen analist geçen yıl %80 düşüş yaşamış altcoinler için bu yıl meyveleri toplama zamanı olduğunu düşünüyor.

Boğanın Ayak Sesleri

Bu ay birçok negatif gelişmenin baskısı ya önceden fiyatlandığı için ya da tarihleri yaklaşmadığından hissedilmiyor. Ancak On-Chain Mind takma isimli analist yatırımcı birikiminin tekrar pozitife dönmesi nedeniyle boğanın ayak seslerini duyduğunu söylüyor.

“Herkes birdenbire LTH 30 günlük Net Pozisyon Değişimi hakkında konuşmaya başladı.

Bu göstergeyi çok uzun zamandır temel sinyal olarak kullanıyorum, çünkü sermayenin gerçekte ne yaptığını gösteriyor. Şu anda, uzun vadeli yatırımcılar yeniden net birikime geçtiler.

Aylık Δ: +11.828 BTC

Tarihsel olarak, dağıtımdan birikime geri dönüş, döngünün en yapıcı dönüm noktalarından bazılarını işaret etmiştir. Akıllı para sessizce geri dönüyor gibi görünüyor.”

