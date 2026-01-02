2026’nın Yıldızı Olacak 7 Altcoin

2025 kripto paraların geneli için ne kadar kötü geçse de analistlerin önemli kısmı yeni yıldan umutlu. Koca bir yıl önümüzde ve birçok altcoinin aylar içinde iyi kazançlar elde ederken diğerlerini zarar ettirdiğini göreceğiz. Altcoin Sherpa takma isimli analist 7 altcoin sayarak bu yıl iyi performans göstermesini beklediği sepetini açıkladı.

2026’da Yükselecek Altcoinler

Geleceği gösteren sihirli küreniz olmasa da çeşitli nedenlerden iyimser olduğunu altcoinler olabilir. Sherpa takma isimli analist de 7 altcoinlink sepetini paylaşarak bu yıl iyi performans gösterebileceklerini yazdı. Bunların ortak özelliği BTC’den pozitif ayrışma eğilimleri ve birçoğunu henüz satın almasa da analist aşağıdaki listenin takibinde olduğunu söyledi.

2026 altcoin sepeti şöyle;

PUMP

POPCAT

FARTCOIN

PEPE

XPL

MON

LIT

Birçoğu yeni altcoinler ve XPL gibi örnekler lansmandan bugüne yükseliş yaşayabilecekleri müsait piyasa ortamına bir türlü kavuşamadı. Bu yüzden uzun süredir devam eden düşüşe ara verilmesi halinde nefes alması mümkün.

Son 24 Saatin Gelişmeleri

Yılın ilk günü hareketliydi son 24 saatte birçok gelişme gördük. Yazı hazırlandığı sırada ABD piyasaları açılmak üzere ve tatil havasının dağılmaya başlamasıyla kripto paralarda hareketliliğin arttığını görüyoruz. ABD’li siyasiler bu ay kripto piyasa yapısıyla ilgili yasayı gündemine almaya hazırlanıyor. 2025 yılını BTC %8 düşüşle 87.600 dolarda kapattı ve 2022 yılından bugüne ilk kırmızı yılımızı yaşamış olduk.

2,2 milyar dolarlık BTC + ETH opsiyonları bugün sona eriyor ve kısa vadeli volatilite devam ediyor. Vitalik, 2026’ya Ethereum’un yeniden merkeziyetsizliğe ve “dünya bilgisayarı” rolüne odaklanması çağrısıyla başladı. Temsilci Warren Davidson, GENIUS Yasası’nın finansal gözetimi genişletebileceği konusunda uyarıda bulundu. Tether yılı 8.888 BTC alımıyla kapattı. Türkmenistan, merkez bankası denetimi altında kripto madenciliğini ve borsalarını yasallaştırdı.

BTC 89 bin doların üzerinde. Yapay zeka iyimserliği borsanın yılın ilk iş gününe güzel başlamasına yardımcı olabilir. Trump İran tehditlerine devam etse de şimdilik piyasalar bunu umursamıyor, önümüzdeki günlerde yapacağı sürpriz açıklamalar 2025 benzeri düşüşleri tetikleyebilir.