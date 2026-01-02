Hepinizin Gözünden Kaçıyor Fakat Kriptoda Büyük FUD Kapıda

Bitcoin fiyatı borsa açılışına birkaç dakika kala 89 bin doların altına geri döndü. 15 dakikalık son 2 mum hızlı satışlarla oluştu. Son 12 saattir kripto para yatırımcılarının yüzü gülmeye başlasa da borsa açılışına birkaç dakika gelen satışlar rahatsız edici. Bakalım 2025 yılındaki gibi “borsa açıldı BTC düştü” oyunları devam edecek mi? Fakat bir sorunumuz var o da MSTR.

Kripto Para Düşüşü

MSTR, 52 haftanın en düşük seviyesine yakın seyrediyor ve 2025’i ~%48 düşüşle kapattı. MSTR mNAV 1,02 seviyesine geriledi, MSCI tarafından alınacak potansiyel kategori değişimi mNAV’ını 1’in altına itebilir bu riskli. Şirketin borçlanmasını engelleyecek bu türden bir gelişme yatırımcıları daha fazla hisse satmaya itebilir.

ETHZilla örneğinde mNAV düşüşüyle şirketin nasıl ETH satıp hisse toplamak durumunda kaldığını görmüştük. 2 milyar doların üzerinde nakit rezervi oluşturan Strategy temettü ve diğer ödemeler noktasında sorun yaşamamak için yedek akçe silahını kullanacak. Ancak 2 milyar dolarlık bu tampon ne kadar dayanıklı olacak?

Birçok kripto para rezerv şirketinin BTC düşüşü nedeniyle zarar açıkladığını göreceğiz ve ETF yatırımcısı olan büyük şirketlerde de aynı şey olacak.

MSCI Delist ve Çöküş

15 Ocak tarihinde MSCI tarafından kripto para rezerv şirketlerinin sınıflandırmasının fon olarak belirlenmesine karar verilecek. Süreç boyunca yapılan açıklamalar ve MSCI’nin toplantı motivasyonu kararın aleyhte çıkma ihtimalinin neredeyse kesin olduğunu gösteriyor. Yatırımcılar bugün pek farkına varmasa da MSTR mNAV 1,02’de yani gün bitmeden bile 1’in altına inebilir. Bu durum son haftalarda korktuğumuz bir şeydi.

Eğer 1’in altına inilirse ve MSTR hisseleri düşmeye devam ederse MSCI delist kararına ilerlerken ortam kripto para yatırımcılarının daha da aleyhine olacak. Panik satışları, FUD kaçışı ve MSTR hisselerindeki düşüşün BTC için bir düşüş sarmalı oluşturma potansiyeli bile korkmak için yeterli.

Zaman ne gösterir bilinmez ancak temkinli olmanızı tavsiye ederim. Strategy BTC fiyatındaki gerileme nedeniyle 1 milyar dolarlık zarar açıklayacak. 15 Ocak tarihinde gelecek karar milyarlarca dolarlık yatırımın kripto para rezerv şirketi hisselerinden çıkmasına neden olacak. Sadece MSTR için 3 milyar dolarlık pasif yatırımın hemen satışa dönmesi bekleniyor. Volatiliteye hazır olun, Ocak ayında büyük dalgalanma göreceksiniz.