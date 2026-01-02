BITCOIN (BTC)

Yıl Oldu 2026 Halen Kriptoda Buna İnanan Var

Özet

  • Bitcoin balinalarının çılgınlar gibi alım yaptığı yok. Kasım ayındaki Coinbase transferleri on-chain verilerin yanlış yorumlanmasına neden oluyor.
  • Özetle 1.000 BTC'den küçük UTXO'ları yok ederek 1.000 BTC'nin üzerinde yeni konsolide UTXO'lar oluşturan Coinbase transferleri 23 Kasım itibariyle hatalı analizlere zemin hazırladı.
  • BTC 89 bin doları geri aldı ve günlük kapanışın 90 bin dolar üzerinde olması hafta sonu rallilerine kapı aralayabilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

BTC fiyatı dalgalı ve MSTR hisselerinin durumuyla yaklaşan MSCI kararı birleşince önümüzdeki 2 haftalık süreç kolay olmayacak. Altcoinlerde bir ara yükseliş görsek de yatırımcıların temkinli olması gerekiyor. Kripto piyasaları sürprizleri sever ancak hızlı bir yükseliş için güçlü bir fiyat katalizörüne ihtiyaç duyulur. Bugün balina hareketlerine dair yanlış bilinen bir veriyi ele alacağız.

İçindekiler
1 Balinalar Bitcoin Alıyor Mu?
2 Kripto Paralarda Son Durum

Balinalar Bitcoin Alıyor Mu?

2025 son çeyrekte 800 bin BTC büyüklüğünde transfer yapan Coinbase borsası on-chain metrikleri bozmuştu. O günlerde bunun detaylarından bahsettik ancak halen bazı analistler, sosyal medya hesapları “balinalar çılgınlar gibi BTC alıyor” şeklinde paylaşımlar yapıyor. Bu konuda haksızlar, Darkfost son değerlendirmesinde halen yanlış bilinen balina birikim gerçeğine dikkat çekti.

Balinalar satın alıyor paylaşımları görüyorum bunlar hep hatalı analiz.

Veriler, Coinbase’ deki yaklaşık 800.000 BTC’nin hareketiyle çarpıtılmıştır. Bu noktayı sürekli tekrar ediyorum, ancak çoğu kişi tarafından hala doğru bir şekilde anlaşılmamış gibi görünüyor ve bu olayın sonucu olarak bu kadar çok sayıda yanlış sinyalin dolaştığını hiç görmemiştim. Coinbase bu hareketleri gerçekleştirdiğinde, sadece LTH olarak kategorize edilen UTXO’ları harcamadı.

Taşınan tutarların büyüklüğü ve ilgili çok sayıda işlem göz önüne alındığında, bu durum kohort değerleriyle ilgili verileri de etkiledi.

Bu grafikte, Coinbase’in bu hareketleri gerçekleştirdiğinde, sadece LTH olarak kategorize edilen UTXO’ları harcamadığını görebilirsiniz. Taşınan tutarların büyüklüğü ve ilgili çok sayıda işlem göz önüne alındığında, bu durum kohort değerleriyle ilgili verileri de etkiledi.”

Özetle 1.000 BTC’den küçük UTXO’ları yok ederek 1.000 BTC’nin üzerinde yeni konsolide UTXO’lar oluşturan Coinbase transferleri 23 Kasım itibariyle yanlış sinyallerin oluşmasına neden oldu.

Gerçek koşullar henüz ciddi bir balina hareketliliği veya birikimine işaret etmemekle birlikte faaliyet de önemli ölçüde gerilemiş durumda. Eğer “balinalar çılgınlar gibi alım yapıyor” paylaşımları görürseniz bunun 23 Kasım tarihindeki 800 bin BTC hareketiyle alakalı olduğunu düşünebilirsiniz.

Kripto Paralarda Son Durum

ABD piyasaları sakin ve BTC hızlı düşüşün ardından 89 bin doları geri aldı. Altcoinlerdeki yükselişin devamı için aşağı yönlü hareketlerin sınırlanması gerekiyor. Eğer Ocak ayı için geçerli FUD geride bıraktığımız 3 sıkıcı ayda fiyatlandıysa bu bugünlerde “boğaları bile ikna etmekte zorlanan” bir yükseliş başlayabilir. Kripto paralar genelde erkenden kötüyü fiyatlar ve kötü gerçekleşirken çoktan yükselişe geçmiş olur.

Bugün yılın ilk işgünü olduğundan günün performansına göre hafta sonunda volatilitenin yönü belirlenebilir. 2 Ocak mum kapanışının 90 bin dolar üzerinde olması güzel bir hafta sonuna zemin hazırlayabilir.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Kripto Piyasasında Tehlikeli Bir İyimserlik Mi Başlıyor? Uzmanlardan “FOMO” Uyarısı!

Zach Pandl CNBC’de Haziran Ayına Kadar Süre Verdi “Kripto Paralarda Olacaklar”

Bitcoin Yılın İlk Sürprizini Yapmak Üzere, Hafta sonu Altcoinlere Dikkat

Hepinizin Gözünden Kaçıyor Fakat Kriptoda Büyük FUD Kapıda

Kripto Paralardaki Sessizlik Onları Vurdu: İşlem Hacmi Son 15 Ayın En Düşüğünde

Kurumsallar Bitcoin’den Vaz mı Geçiyor? ETF Verileri Alarm Veriyor

Bitcoin Devinde Alarm Zilleri: 6 Aylık Tarihi Kayıp Serisi

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
Bir Önceki Yazı Hepinizin Gözünden Kaçıyor Fakat Kriptoda Büyük FUD Kapıda
Bir Sonraki Yazı Bitcoin Yılın İlk Sürprizini Yapmak Üzere, Hafta sonu Altcoinlere Dikkat
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

XRP Grafiklerinde Tehlike ve Fırsat Bir Arada: İşte Kritik Seviyeler
RIPPLE (XRP)
Kripto Piyasasında Tehlikeli Bir İyimserlik Mi Başlıyor? Uzmanlardan “FOMO” Uyarısı!
ALTCOIN BITCOIN (BTC)

Lost your password?