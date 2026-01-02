Yıl Oldu 2026 Halen Kriptoda Buna İnanan Var

BTC fiyatı dalgalı ve MSTR hisselerinin durumuyla yaklaşan MSCI kararı birleşince önümüzdeki 2 haftalık süreç kolay olmayacak. Altcoinlerde bir ara yükseliş görsek de yatırımcıların temkinli olması gerekiyor. Kripto piyasaları sürprizleri sever ancak hızlı bir yükseliş için güçlü bir fiyat katalizörüne ihtiyaç duyulur. Bugün balina hareketlerine dair yanlış bilinen bir veriyi ele alacağız.

Balinalar Bitcoin Alıyor Mu?

2025 son çeyrekte 800 bin BTC büyüklüğünde transfer yapan Coinbase borsası on-chain metrikleri bozmuştu. O günlerde bunun detaylarından bahsettik ancak halen bazı analistler, sosyal medya hesapları “balinalar çılgınlar gibi BTC alıyor” şeklinde paylaşımlar yapıyor. Bu konuda haksızlar, Darkfost son değerlendirmesinde halen yanlış bilinen balina birikim gerçeğine dikkat çekti.

“Balinalar satın alıyor paylaşımları görüyorum bunlar hep hatalı analiz. Veriler, Coinbase’ deki yaklaşık 800.000 BTC’nin hareketiyle çarpıtılmıştır. Bu noktayı sürekli tekrar ediyorum, ancak çoğu kişi tarafından hala doğru bir şekilde anlaşılmamış gibi görünüyor ve bu olayın sonucu olarak bu kadar çok sayıda yanlış sinyalin dolaştığını hiç görmemiştim. Coinbase bu hareketleri gerçekleştirdiğinde, sadece LTH olarak kategorize edilen UTXO’ları harcamadı. Taşınan tutarların büyüklüğü ve ilgili çok sayıda işlem göz önüne alındığında, bu durum kohort değerleriyle ilgili verileri de etkiledi. Bu grafikte, Coinbase’in bu hareketleri gerçekleştirdiğinde, sadece LTH olarak kategorize edilen UTXO’ları harcamadığını görebilirsiniz. Taşınan tutarların büyüklüğü ve ilgili çok sayıda işlem göz önüne alındığında, bu durum kohort değerleriyle ilgili verileri de etkiledi.”

Özetle 1.000 BTC’den küçük UTXO’ları yok ederek 1.000 BTC’nin üzerinde yeni konsolide UTXO’lar oluşturan Coinbase transferleri 23 Kasım itibariyle yanlış sinyallerin oluşmasına neden oldu.

Gerçek koşullar henüz ciddi bir balina hareketliliği veya birikimine işaret etmemekle birlikte faaliyet de önemli ölçüde gerilemiş durumda. Eğer “balinalar çılgınlar gibi alım yapıyor” paylaşımları görürseniz bunun 23 Kasım tarihindeki 800 bin BTC hareketiyle alakalı olduğunu düşünebilirsiniz.

Kripto Paralarda Son Durum

ABD piyasaları sakin ve BTC hızlı düşüşün ardından 89 bin doları geri aldı. Altcoinlerdeki yükselişin devamı için aşağı yönlü hareketlerin sınırlanması gerekiyor. Eğer Ocak ayı için geçerli FUD geride bıraktığımız 3 sıkıcı ayda fiyatlandıysa bu bugünlerde “boğaları bile ikna etmekte zorlanan” bir yükseliş başlayabilir. Kripto paralar genelde erkenden kötüyü fiyatlar ve kötü gerçekleşirken çoktan yükselişe geçmiş olur.

Bugün yılın ilk işgünü olduğundan günün performansına göre hafta sonunda volatilitenin yönü belirlenebilir. 2 Ocak mum kapanışının 90 bin dolar üzerinde olması güzel bir hafta sonuna zemin hazırlayabilir.