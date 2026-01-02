Kripto Para

Bitcoin Yılın İlk Sürprizini Yapmak Üzere, Hafta sonu Altcoinlere Dikkat

Özet

  • BTC günler sonra yeniden 90.500 doları geri aldı.
  • Özellikle majör altcoinlerde yaşanan çift haneli yükselişler kısa vadeli de olsa kriptoda daha büyük ralliler görebileceğimizi söylüyor.
  • Kötü haberler çoktan fiyatlanmış ve dipten dönüş başlamış olabilir. Kripto paralar sürprizleri sever ve 4 yıllık döngü hikayesinin motive ettiği 80 bin dolar altı fiyat gelmedi. Satıcıların korkusu artıyor.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Kral kripto para birimi uzun zaman sonra tekrar 90 bin doları geri aldı ve 2026 yılı güzel başlayacak gibi görünüyor. Dün bu saatlerde majör altcoinlerin yaşadığı çift haneli yükselişlerin ardından bu sefer işlerin değişebileceğinden bahsetmiştik. En azından kısa vadeli bir yükselişi yatırımcılar hakketti.

Bitcoin Yükselişi Son Dakika

BTC 90.800 dolara hızlı bir dönüş yaptı ve Aralık ortasından bugüne kilit bölgenin üzerinde kapanışlar göremediğimizden bugünkü yükseliş anlamlı. Özellikle altcoinlerde yaşanan yükseliş tekrar risk iştahının arttığını gösteriyor. Eğer BTC 90.500 doları destek olarak koruyabilirse aşağı kırılan ayı bayrağı da tersine dönmüş olacak ve 98 bin dolar hedeflenecek.

Bitcoin fiyatındaki yükselişin özel bir sebebi yok. Hatta haftalardır fiyatlanan MSTR MNAV çöküşü bugün resmen 1 eşiğine dayandığından haberler kötü bile diyebiliriz. Kripto paralar böyledir önce ölümü fiyatlar sonra ölüm geldiğinde artık o geride kalmış bir haber olur ve yükselişe geçer. Yüksek Mahkeme ve MSCI kararı 15 Ocak tarihine kadar beklediğimiz 2 büyük öldürücü gelişme olsa da kripto paralar bunu çoktan fiyatlamış dipten dönüşü başlatmış olabilir.

DOGE ve SHIB gibi memecoinlerin bugün devam eden çift haneli yükselişi, ETH fiyatının 3.150 dolara odaklanması umut verici.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

ADA, SHIB ve DOGE 3-4 Ocak Hafta Sonu Tahminleri

Zach Pandl CNBC’de Haziran Ayına Kadar Süre Verdi “Kripto Paralarda Olacaklar”

Yıl Oldu 2026 Halen Kriptoda Buna İnanan Var

Hepinizin Gözünden Kaçıyor Fakat Kriptoda Büyük FUD Kapıda

Kripto Paralardaki Sessizlik Onları Vurdu: İşlem Hacmi Son 15 Ayın En Düşüğünde

Kurumsallar Bitcoin’den Vaz mı Geçiyor? ETF Verileri Alarm Veriyor

Bitcoin Devinde Alarm Zilleri: 6 Aylık Tarihi Kayıp Serisi

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
Bir Önceki Yazı Yıl Oldu 2026 Halen Kriptoda Buna İnanan Var
Bir Sonraki Yazı Zach Pandl CNBC’de Haziran Ayına Kadar Süre Verdi “Kripto Paralarda Olacaklar”
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

XRP Grafiklerinde Tehlike ve Fırsat Bir Arada: İşte Kritik Seviyeler
RIPPLE (XRP)
Kripto Piyasasında Tehlikeli Bir İyimserlik Mi Başlıyor? Uzmanlardan “FOMO” Uyarısı!
ALTCOIN BITCOIN (BTC)

Lost your password?