Bitcoin Yılın İlk Sürprizini Yapmak Üzere, Hafta sonu Altcoinlere Dikkat

Kral kripto para birimi uzun zaman sonra tekrar 90 bin doları geri aldı ve 2026 yılı güzel başlayacak gibi görünüyor. Dün bu saatlerde majör altcoinlerin yaşadığı çift haneli yükselişlerin ardından bu sefer işlerin değişebileceğinden bahsetmiştik. En azından kısa vadeli bir yükselişi yatırımcılar hakketti.

Bitcoin Yükselişi Son Dakika

BTC 90.800 dolara hızlı bir dönüş yaptı ve Aralık ortasından bugüne kilit bölgenin üzerinde kapanışlar göremediğimizden bugünkü yükseliş anlamlı. Özellikle altcoinlerde yaşanan yükseliş tekrar risk iştahının arttığını gösteriyor. Eğer BTC 90.500 doları destek olarak koruyabilirse aşağı kırılan ayı bayrağı da tersine dönmüş olacak ve 98 bin dolar hedeflenecek.

Bitcoin fiyatındaki yükselişin özel bir sebebi yok. Hatta haftalardır fiyatlanan MSTR MNAV çöküşü bugün resmen 1 eşiğine dayandığından haberler kötü bile diyebiliriz. Kripto paralar böyledir önce ölümü fiyatlar sonra ölüm geldiğinde artık o geride kalmış bir haber olur ve yükselişe geçer. Yüksek Mahkeme ve MSCI kararı 15 Ocak tarihine kadar beklediğimiz 2 büyük öldürücü gelişme olsa da kripto paralar bunu çoktan fiyatlamış dipten dönüşü başlatmış olabilir.

DOGE ve SHIB gibi memecoinlerin bugün devam eden çift haneli yükselişi, ETH fiyatının 3.150 dolara odaklanması umut verici.