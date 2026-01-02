Zach Pandl CNBC’de Haziran Ayına Kadar Süre Verdi “Kripto Paralarda Olacaklar”

Kripto Para

  • Son 3 aydır Bitcoin’in dört yıllık döngüsünün 2026 için düşüş yılına işaret etmesi nedeniyle çok fazla yatırımcı satış yaptı. Ancak düşüş yıla bir türlü başlamıyor.
  • Grayscale Araştırma Başkanı Zach Pandl Haziran ayına kadar BTC'nin ATH seviyesine ulaşmasını bekliyor.
  • Fed faiz indirimleri, doların zayıflaması, kripto yasalarının ilerlemesi ve seçim ekonomisi bu yıl yükselişi destekleyebilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Bitcoin fiyatı uzun süredir görmediği 90.500 dolar seviyesinin üzerinde oyalanmaya devam ederken SHIB gibi altcoinler yüzde 15 kazançla güne devam ediyor. Kripto para yatırımcıları fazlasıyla yıpranmış durumdayken aniden gelen bu toparlanma yatırımcıları heyecanlandırdı. Grayscale Araştırma Başkanı Zach Pandl ise Haziran ayına kadar olacakları açıkladı.

1 Düşüş Bekleyenler Ters Köşe
2 2026 Haziran Kripto Para Tahminleri

Düşüş Bekleyenler Ters Köşe

Son 3 aydır Bitcoin’in dört yıllık döngüsünün 2026 için düşüş yılına işaret etmesi nedeniyle çok fazla yatırımcı satış yaptı. 10 Ekim düşüşünün ardından bu beklenti fazlasıyla kuvvetlendi ancak BTC tahmin edildiği gibi Aralık ayında 80 bin doların altına düşmedi. Bugün geldiğimiz noktada tekrar 90.500 doların alınması dört yıllık döngü hikayesinin bitmiş olabileceği sorusunu ayıların aklına düşürdü.

Eğer kripto paralar sürprizlerle dolu doğası gereği hareket edecek olursa bu yükselişin hızlanıp son 3 ayda satış yapanları daha da panikletmesi gerekiyor. Geçen yıl %80’den fazla düşüş yaşayan ve yılı diplerde kapatan altcoinler için daha derin dipler öngörüp satış yapanların korkuyla alıma yönelmesi yükselişi hızlandıran faktör olabilir.

2026 Haziran Kripto Para Tahminleri

Ocak ayındaki 2 FUD çoktan fiyatlandı. Eğer kripto rezerv şirketlerinin MSCI kararıyla düşüş sarmalına girip milyarlarca dolarlık kripto para sattığını görmezsek kripto yükselişi sürebilir. Üstelik bu ay bitmeden Trump yeni Fed Başkanını açıklayacak ve normal şartlarda Mayıs ayında Powell da koltuğu yeni “güvercin” başkana bırakacak.

Belki de Powell daha erken görevi bırakır? Gensler gittiğinde Trump SEC’i kripto dostu hale getirdi. Powell gittiğinde de Fed’i kripto dostu ve güvercin hale getirebilir. Özellikle bu yılki ara seçimler nedeniyle parasal genişlemenin hızlanması ve kripto paraların yükselmesi mantıklı olur.

Grayscale Araştırma Başkanı Zach Pandl, CNBC’ye verdiği röportajda, 2026 yılının kripto paraların “kurumsal dönemi”nin başlangıcı olabileceğini söyledi. Bitcoin’in 2026’nın ilk yarısında yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşabileceğini düşünen Zach birçok gerekçeye sahip.

  • Küresel makroekonomik belirsizlik ortamında alternatif değer saklama araçlarına olan talebin artması.
  • Doların daha da zayıflaması.
  • Fed’in faiz indirimlerinin hızlanması.
  • ABD’de kripto para piyasası yapısına ilişkin iki partili yasa tasarısındaki ilerlemeler.

En önemlisi de ilk bölümde bahsettiğim “dört yıllık döngü hikayesinin çökmesiyle” son 3 aydaki satıcıların paniğe kapılması.

